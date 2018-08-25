Форвард «Шахтера» Мораес вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории УПЛ среди легионеров

Нападающий «Шахтера» Алуизио Мораес оформил хет-трик в матче чемпионата Украины с «Олимпиком» (5:2).

Бразилец поднялся на пятое место среди лучших бомбардиров в истории УПЛ среди легионеров.

На счету Мораеса 63 гола. 35 из них он забил за донецкий «Металлург», 22 за киевское «Динамо», шесть – за «Шахтер».

Топ-5 бомбардиров-легионеров УПЛ

1. Максим Шацких (Узбекистан) – 124 гола (341 матч)

2. Луис Адриано (Бразилия) – 77 (162)

3. Алекс Тейшейра (Бразилия) – 67 (146)

4. Брандао (Бразилия) – 65 (140)

5. Алуизио Мораес (Бразилия) – 63 (122).