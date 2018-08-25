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    Форвард «Шахтера» Мораес вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории УПЛ среди легионеров

    Нападающий «Шахтера» Алуизио Мораес оформил хет-трик в матче чемпионата Украины с «Олимпиком» (5:2).

    Бразилец поднялся на пятое место среди лучших бомбардиров в истории УПЛ среди легионеров.

    На счету Мораеса 63 гола. 35 из них он забил за донецкий «Металлург», 22 за киевское «Динамо», шесть – за «Шахтер».

    Топ-5 бомбардиров-легионеров УПЛ

    1. Максим Шацких (Узбекистан) – 124 гола (341 матч)

    2. Луис Адриано (Бразилия) – 77 (162)

    3. Алекс Тейшейра (Бразилия) – 67 (146)

    4. Брандао (Бразилия) – 65 (140)

    5. Алуизио Мораес (Бразилия) – 63 (122).

    Источник: ua.tribuna

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    25.08.2018 09:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 августа 2018, 12:05

      У Шацких 123 гола, один отобрали недавно в пользу автогола) В месте с Ребровым - лучшие бомбардиры УПЛ, среди всех, не только легов.

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 11:39

      Если никуда не уйдет ,можно будет улучшить этот показатель.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 25 августа 2018, 11:31

      Щатских курутой, пока никто не догонить

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 августа 2018, 10:21

      У него есть все шансы стать вторым после Шацких.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 09:58

      Даешь сотню.

      0
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