Форвард «Шахтера» Мораес вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории УПЛ среди легионеров

Нападающий «Шахтера» Алуизио Мораес оформил хет-трик в матче чемпионата Украины с «Олимпиком» (5:2).
Бразилец поднялся на пятое место среди лучших бомбардиров в истории УПЛ среди легионеров.
На счету Мораеса 63 гола. 35 из них он забил за донецкий «Металлург», 22 за киевское «Динамо», шесть – за «Шахтер».
Топ-5 бомбардиров-легионеров УПЛ
1. Максим Шацких (Узбекистан) – 124 гола (341 матч)
2. Луис Адриано (Бразилия) – 77 (162)
3. Алекс Тейшейра (Бразилия) – 67 (146)
4. Брандао (Бразилия) – 65 (140)
5. Алуизио Мораес (Бразилия) – 63 (122).
Источник: ua.tribuna