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    Бундеслига. «Бавария» в первом матче Ковача обыграла «Хоффенхайм»

    Стартовал высший дивизион чемпионата Германии. Действующий победитель в первом матче справился с «Хоффенхаймом». Гости забили один гол, его автором стал венгерский форвард Адам Салаи.

    Победный гол у баварцев с пенальти забил Роберт Левандовски. Это первая игра в турнире у руля «Баварии» для Нико Ковача.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур

    Бавария – Хоффенхайм – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мюллер, 23; 1:1 – Салаи, 57; 2:1 – Левандовски, 79 (с пенальти); 3:1 – Роббен, 90.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Теперь «Бавария» запрещает телефоны и вообще не тратит деньги. Там интересно

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2018 23:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 25 августа 2018, 04:53

      Не удивительно)

      0
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      Рейтинг: +258

      жеха87 25 августа 2018, 00:18

      С левого пенальти на последних минутах!

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