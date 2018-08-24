Бундеслига. «Бавария» в первом матче Ковача обыграла «Хоффенхайм»

Стартовал высший дивизион чемпионата Германии. Действующий победитель в первом матче справился с «Хоффенхаймом». Гости забили один гол, его автором стал венгерский форвард Адам Салаи.

Победный гол у баварцев с пенальти забил Роберт Левандовски. Это первая игра в турнире у руля «Баварии» для Нико Ковача.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур

Бавария – Хоффенхайм – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мюллер, 23; 1:1 – Салаи, 57; 2:1 – Левандовски, 79 (с пенальти); 3:1 – Роббен, 90.

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