Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что у Жозе Моуринью разногласия с руководством клуба полузащитником Полем Погба. К тому же манкунианцы не слишком удачно начали сезон в АПЛ, проиграв во втором туре «Брайтону» (2:3).

Согласно последним сообщениям в английских СМИ, руководство «МЮ» скорее уволит португальца, чем рискнет потерять хавбека сборной Франции.

Конте уже работал с Погба в «Ювентусе» с 2014 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что еще один кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» – Зинедин Зидан.