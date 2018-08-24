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    Конте может возглавить «Манчестер Юнайтед»

    Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте может возглавить «Манчестер Юнайтед».

    Ранее сообщалось, что у Жозе Моуринью разногласия с руководством клуба полузащитником Полем Погба. К тому же манкунианцы не слишком удачно начали сезон в АПЛ, проиграв во втором туре «Брайтону» (2:3).

    Согласно последним сообщениям в английских СМИ, руководство «МЮ» скорее уволит португальца, чем рискнет потерять хавбека сборной Франции.

    Конте уже работал с Погба в «Ювентусе» с 2014 по 2016 год.

    Ранее сообщалось, что еще один кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» – Зинедин Зидан.

    Источник: Football Italia

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    24.08.2018 15:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 августа 2018, 19:37

      если уж и говорить о смене тренера то нужен будет тренер прививающий атакующую игру а не автобусную

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 18:13

      Еще один запасной.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 24 августа 2018, 17:21

      его уберут только если МЮ провалит ЛЧ,еще пол года точно ему ничего не грозит так точно...но писать же о чем то надо)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 24 августа 2018, 15:53

      Менять шило на мыло? Таже автобусная тактика и срач с игроками!

      2
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      Рейтинг: +597

      Krd123 24 августа 2018, 15:45

      Пипец))) Че там за грамотей у бомбардира)))) «у Жозе Моуринью разногласия с руководством клуба полузащитником Погба»))))))

      4
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > Krd123 24 августа 2018, 15:57

      У него две должности))

      3
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