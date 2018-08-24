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    Дзюба рассказал, почему назвал Нобоа пингвиненком

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему назвал полузащитника команды Кристиана Нобоа пингвиненком.

    В матче четвертого тура РПЛ с «Уралом» (4:1) эквадорец получил травму крестообразной связки колена и выбыл минимум на полгода. После игры Дзюба написал в инстаграме: «Дорогой мой эквадорский пингвиненок, желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Мы тебя ждем и уже скучаем! Я верю, что ты сможешь пройти это испытание! Ты топ! Мы с тобой».

    «Просто он раньше немножко пухленький был, я его так немножко и звал – просто пингвиненок», – сказал Дзюба.

    В домашней игре раунда плей-офф Лиги Европы с «Мольде» (3:1) футболисты «Зенита» вышли на поле в футболках с изображением пингвиненка в поддержку Нобоа.

    Источник: Twitter

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    24.08.2018 13:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 17:26

      Что то не припомню что бы Нобоа был когда то пухленьким?

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