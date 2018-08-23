Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кутепов: «Я люблю «Спартак» и буду делать все, что от меня зависит. А у моего отца может быть любое мнение»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба и слова своего отца, который заявил, что сыну пора поднять зарплату.

    Ранее сообщалось, что 24-летний футболист сборной России находится в сфере интересов «Зенита» и «Краснодара».

    – В последние дни появилось много слухов относительно вашего будущего. Откуда они берутся и что происходит?

    – Честно говоря, для меня это тоже сюрприз. Я так же, как и вы, читаю всe в прессе, но не обращаю на это внимание. В данный момент я вернулся в общую группу, оправился от травмы и думаю только о том, как помочь «Спартаку».

    – Вас действительно не устраивают условия действующего контракта?

    – Повторяю ещe раз. Я не думаю об этом. Я люблю «Спартак» и буду делать все, что от меня зависит, чтобы помочь команде. Ни вопросы контракта, ни другие вопросы не отвлекают меня от работы. Все мысли связаны со «Спартаком».

    – Но ваш отец заявил, что вы недовольны тем, что клуб не предложил вам контракт после удачного выступления на чемпионате мира.

    – У папы может быть любое мнение и он может его высказывать, как и другие люди, но он не является моим агентом и не ведет мои дела. У меня есть агент, который занимается всеми вопросами развития моей карьеры, только он может выражать мою позицию по тому или иному вопросу.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2018 18:36
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 08:40

      А папа плохого своему сыну никогда не посоветует. Папа всегда прав.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -38

      anatomarkov 23 августа 2018, 23:27

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тpенaжерку и не сидя на изнурительных диетах,пoвеpьте этo сaмый инновациoнный спoсoб. вот мoй pезультaт за две недели! --------- https://nnna.ru/mblog

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 22:52

      Хорошо что есть своя голова на плечах.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3463

      acor94 23 августа 2018, 21:02

      Надеюсь восстановится к матчу с Зенитом, так же как и наши Кокорин с Мамманой. Жду зарубу в полных и сильных составах. 2 раза ходил на дерби и оба матча Зенит забивал пять. В этот раз иду снова, надеюсь традиция продолжится)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 августа 2018, 20:29

      папаня не лезь в дела сына у всех голова своя на плечах

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 августа 2018, 20:06

      Интересно, а во сколько его оценивает Transfermarkt ? Я думаю, не больше трешки.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Бухбух 23 августа 2018, 21:35

      5

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3958

      Kollljan 23 августа 2018, 20:04

      Против батьки попёр, Ильюха. Не миновать тебе ремня.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 августа 2018, 20:02

      Кутепов хитрый скрывает свой контракт даже от папы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin 23 августа 2018, 19:58

      Слова не мальчика, но мужа.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 23 августа 2018, 19:14

      Вот и ответ на папин писк.
      Илья взрослый мальчик и вопросы привык решать сам.

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11