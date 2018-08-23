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  • Кутепов: «Я люблю «Спартак» и буду делать все, что от меня зависит. А у моего отца может быть любое мнение»

Кутепов: «Я люблю «Спартак» и буду делать все, что от меня зависит. А у моего отца может быть любое мнение»

23 августа 2018, 18:36
25

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба и слова своего отца, который заявил, что сыну пора поднять зарплату.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист сборной России находится в сфере интересов «Зенита» и «Краснодара».

– В последние дни появилось много слухов относительно вашего будущего. Откуда они берутся и что происходит?

– Честно говоря, для меня это тоже сюрприз. Я так же, как и вы, читаю всe в прессе, но не обращаю на это внимание. В данный момент я вернулся в общую группу, оправился от травмы и думаю только о том, как помочь «Спартаку».

– Вас действительно не устраивают условия действующего контракта?

– Повторяю ещe раз. Я не думаю об этом. Я люблю «Спартак» и буду делать все, что от меня зависит, чтобы помочь команде. Ни вопросы контракта, ни другие вопросы не отвлекают меня от работы. Все мысли связаны со «Спартаком».

– Но ваш отец заявил, что вы недовольны тем, что клуб не предложил вам контракт после удачного выступления на чемпионате мира.

– У папы может быть любое мнение и он может его высказывать, как и другие люди, но он не является моим агентом и не ведет мои дела. У меня есть агент, который занимается всеми вопросами развития моей карьеры, только он может выражать мою позицию по тому или иному вопросу.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (25)
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Sky Spartak
1535038716
Красава.
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Рубик Докоян
1535038835
Всё верно и аргументированно Илья сказал и не фиг доставать его своими провокационными вопросами о зарплате и переходе в другой клуб.
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belrus21
1535038902
Молодец. А то бабло....
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oyabun
1535038953
Папа ляпнул, не подумав. А Илья просто очень вырос в моих глазах, когда именно ТАК ответил на все эти дурацкие слухи и сплетни.
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TihonAlt
1535039126
бывает. Папе надо головой думать.
Ответить
OfaZavr
1535040340
ну вот из-за болтовни его отца создается неправильное мнение о ситуации. а он оказывается ни о чем таком и не думал . хорошо что все разложил по полочкам.
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Мары
1535040886
Вот и ответ на папин писк. Илья взрослый мальчик и вопросы привык решать сам.
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vashinin
1535043494
Слова не мальчика, но мужа.
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Полная Канистра
1535045362
папаня не лезь в дела сына у всех голова своя на плечах
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zigbert
1535053925
Хорошо что есть своя голова на плечах.
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