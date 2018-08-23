Кутепов: «Я люблю «Спартак» и буду делать все, что от меня зависит. А у моего отца может быть любое мнение»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба и слова своего отца, который заявил, что сыну пора поднять зарплату.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист сборной России находится в сфере интересов «Зенита» и «Краснодара».

– В последние дни появилось много слухов относительно вашего будущего. Откуда они берутся и что происходит?

– Честно говоря, для меня это тоже сюрприз. Я так же, как и вы, читаю всe в прессе, но не обращаю на это внимание. В данный момент я вернулся в общую группу, оправился от травмы и думаю только о том, как помочь «Спартаку».

– Вас действительно не устраивают условия действующего контракта?

– Повторяю ещe раз. Я не думаю об этом. Я люблю «Спартак» и буду делать все, что от меня зависит, чтобы помочь команде. Ни вопросы контракта, ни другие вопросы не отвлекают меня от работы. Все мысли связаны со «Спартаком».

– Но ваш отец заявил, что вы недовольны тем, что клуб не предложил вам контракт после удачного выступления на чемпионате мира.

– У папы может быть любое мнение и он может его высказывать, как и другие люди, но он не является моим агентом и не ведет мои дела. У меня есть агент, который занимается всеми вопросами развития моей карьеры, только он может выражать мою позицию по тому или иному вопросу.