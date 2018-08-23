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    Палата по разрешению споров РФС приостановила производство по делу Ташаева

    Палата по разрешению споров РФС на заседании 22 августа приостановила производство по делу полузащитника «Спартака» Александра Ташаева. По словам председателя палаты Виктора Березова, это связано с тем, что решение суда по иску Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» еще не вступило в силу.

    14 августа Арбитражный суд Москвы отклонил иск ВФСО «Динамо», которое требовало признать недействительным пункт об отступных в контракте хавбека с ФК «Динамо». ВФСО собирается подать апелляцию, на что у него есть 30 дней с момента вынесения решения. В противном случае решение суда вступит в силу.

    13 августа ФК «Динамо» обратилось в палату по разрешению споров РФС с просьбой дисквалифицировать Ташаева.

    В июне 24-летний футболист написал заявление об уходе из «Динамо», заплатив клубу 1,5 миллиона евро отступных. В начале июля он подписал контракт со «Спартаком».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.08.2018 17:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 08:48

      Иуда

      0
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      Рейтинг: -38

      anatomarkov 23 августа 2018, 23:28

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://cutter.li/bTF5Xp

      -1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > anatomarkov 24 августа 2018, 08:48

      Иди на

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 22:28

      Знают что дело будет проиграно ,но продолжают тянуть кота за хвост.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 августа 2018, 19:20

      С одного боку не получилось, решили с другого зайти ?
      Ох ребята, доиграетесь до прецедента, который Вам же боком и выйдет.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 23 августа 2018, 18:47

      проиграли дело в суде и поперлись в комиссию?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 23 августа 2018, 17:58

      приостановила производство???
      По многочисленным просьбам лукойловских "трудящихся", согласно цены вопроса.
      У Федуна всё в РФС схвачено, за всё ПРОПЛАЧЕНО и вот вам результат.
      Кто платит, тот и ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ и заказывает этот ПРОИЗВОЛ чиновникам РФС!
      Такие деньги чиновникам РФС не снились даже в самом кошмарном сне.
      РФС творит подлинный БЕСПРЕДЕЛ по отношению к другим клубам.
      РФС превратилась в коррупционную лавочку Федуна и обслуживает, согласно цены вопроса, его криминальные интересы.

      -3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > amazonaws 23 августа 2018, 18:04

      Ты откуда такой озабоченный выскочил. Далеко наша медицина пошла вперед, если уже в палатах психбольницы компьютеры выдают находящимся на лечении.

      4
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