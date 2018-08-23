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  • Палата по разрешению споров РФС приостановила производство по делу Ташаева

Палата по разрешению споров РФС приостановила производство по делу Ташаева

23 августа 2018, 17:52
8

Палата по разрешению споров РФС на заседании 22 августа приостановила производство по делу полузащитника «Спартака» Александра Ташаева. По словам председателя палаты Виктора Березова, это связано с тем, что решение суда по иску Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» еще не вступило в силу.

14 августа Арбитражный суд Москвы отклонил иск ВФСО «Динамо», которое требовало признать недействительным пункт об отступных в контракте хавбека с ФК «Динамо». ВФСО собирается подать апелляцию, на что у него есть 30 дней с момента вынесения решения. В противном случае решение суда вступит в силу.

13 августа ФК «Динамо» обратилось в палату по разрешению споров РФС с просьбой дисквалифицировать Ташаева.

В июне 24-летний футболист написал заявление об уходе из «Динамо», заплатив клубу 1,5 миллиона евро отступных. В начале июля он подписал контракт со «Спартаком».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Ташаев Александр
Комментарии (8)
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amazonaws
1535036281
приостановила производство??? По многочисленным просьбам лукойловских "трудящихся", согласно цены вопроса. У Федуна всё в РФС схвачено, за всё ПРОПЛАЧЕНО и вот вам результат. Кто платит, тот и ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ и заказывает этот ПРОИЗВОЛ чиновникам РФС! Такие деньги чиновникам РФС не снились даже в самом кошмарном сне. РФС творит подлинный БЕСПРЕДЕЛ по отношению к другим клубам. РФС превратилась в коррупционную лавочку Федуна и обслуживает, согласно цены вопроса, его криминальные интересы.
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TihonAlt
1535039232
проиграли дело в суде и поперлись в комиссию?
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Мары
1535041220
С одного боку не получилось, решили с другого зайти ? Ох ребята, доиграетесь до прецедента, который Вам же боком и выйдет.
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zigbert
1535052481
Знают что дело будет проиграно ,но продолжают тянуть кота за хвост.
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anatomarkov
1535056103
нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://cutter.li/bTF5Xp
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Фотон
1535089686
Иуда
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