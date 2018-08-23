Палата по разрешению споров РФС приостановила производство по делу Ташаева

Палата по разрешению споров РФС на заседании 22 августа приостановила производство по делу полузащитника «Спартака» Александра Ташаева. По словам председателя палаты Виктора Березова, это связано с тем, что решение суда по иску Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» еще не вступило в силу.

14 августа Арбитражный суд Москвы отклонил иск ВФСО «Динамо», которое требовало признать недействительным пункт об отступных в контракте хавбека с ФК «Динамо». ВФСО собирается подать апелляцию, на что у него есть 30 дней с момента вынесения решения. В противном случае решение суда вступит в силу.

13 августа ФК «Динамо» обратилось в палату по разрешению споров РФС с просьбой дисквалифицировать Ташаева.

В июне 24-летний футболист написал заявление об уходе из «Динамо», заплатив клубу 1,5 миллиона евро отступных. В начале июля он подписал контракт со «Спартаком».