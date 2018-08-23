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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • «Зенит» – «Спартак»: «Матч ТВ» покажет игру на общедоступном канале

«Зенит» – «Спартак»: «Матч ТВ» покажет игру на общедоступном канале

23 августа 2018, 14:27
30

«Матч ТВ» на своем общедоступном канале будет в прямом эфире транслировать матч шестого тура РПЛ «Зенит»«Спартак».

Игра состоится 2 сентября на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прокомментируют ее Денис Казанский и Михаил Поленов.

Встреча команд во втором круге, которая пройдет в Москве, будет транслироваться только на платном канале «Матч Премьер».

После четырех туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 12 очков. В активе «Спартака» 10 баллов и вторая строчка.

В пятом туре «Зенит» встретится на выезде с «Уфой», а «Спартак» примет «Динамо».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (30)
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Добрый Бобер
1535024184
Это для "галочки".
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Бабушка Зильзиля
1535024827
Просто надо было пошире раздвинуть канделаку.
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Garrincha58
1535025659
да насрать на эти трансляции
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VOLK83
1535028335
Такая огромная страна, с кучей бабла, а ключевые матчи (на общедоступных каналах) перестали показывать совсем! Все им мало, осиновый кол им в дышло!
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Spartak Piter
1535028710
Ответная будет на платном. И что тут сказать. Спартак играет плохо в Питере. Нужно показать игрушку Газпрома побольше количеству людей. А ответку тихо мирно на платном.
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Vladarg
1535029670
Атракцион неслыханной щедрости.
Ответить
Рубик Докоян
1535029951
Кость бросили...
Ответить
ВикторВВ
1535030602
Как будто кость бросили с барского стола.... Спартак-Динамо не хотят показывать((
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OfaZavr
1535038113
да неужели смилостивились)
Ответить
zigbert
1535039857
Наверное завтра выпадет снег.
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