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    «Зенит» – «Спартак»: «Матч ТВ» покажет игру на общедоступном канале

    «Матч ТВ» на своем общедоступном канале будет в прямом эфире транслировать матч шестого тура РПЛ «Зенит»«Спартак».

    Игра состоится 2 сентября на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прокомментируют ее Денис Казанский и Михаил Поленов.

    Встреча команд во втором круге, которая пройдет в Москве, будет транслироваться только на платном канале «Матч Премьер».

    После четырех туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 12 очков. В активе «Спартака» 10 баллов и вторая строчка.

    В пятом туре «Зенит» встретится на выезде с «Уфой», а «Спартак» примет «Динамо».

    Источник: ТАСС

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    23.08.2018 14:27
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    Комментарии30
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    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 августа 2018, 17:39

      Неужели у руководства МАТЧ ТВ наступило временное просветление в мозгах?Или кинули подачку чтобы народ слишком не бухтел?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 18:57

      Наверное завтра выпадет снег.

      5
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zigbert 23 августа 2018, 19:16

      Или камни с неба посыплются.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2018, 18:28

      да неужели смилостивились)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 23 августа 2018, 17:49

      ...вся разница-- у Зенита 12 очков,а у Спартака 10 баллов.Чувствуете разницу ???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > FaTeK1945ru 23 августа 2018, 18:17

      Зенит заработал, а спаму судьи подарили. Чувствуете разницу ???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 23 августа 2018, 17:22

      Здравый смысл возабладал.........
      Только чего-то мясные ничем не довольны, видимо не приятно им будет, как на всю страну обо....ся)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 23 августа 2018, 17:15

      ну а я вживую посмотрю ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 23 августа 2018, 16:58

      Да охренеть! Чего это вдруг? Точно выглядит как подачка...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 августа 2018, 16:37

      Еще бы они не показали, газпром-медиа же ))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 23 августа 2018, 16:23

      Как будто кость бросили с барского стола....
      Спартак-Динамо не хотят показывать((

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ВикторВВ 23 августа 2018, 17:47

      ...и ответку Спартак-Зенит тоже не покажут, женские собаки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > vladimir-7 23 августа 2018, 18:11

      Думаешь показывают именно потому что дома у бомжей?)

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ВикторВВ 23 августа 2018, 19:09

      Тут двойная связка и МатчТВ и Зенит у Газпрома на
      обеспечении.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 августа 2018, 16:12

      Кость бросили...

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