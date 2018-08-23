«Зенит» – «Спартак»: «Матч ТВ» покажет игру на общедоступном канале

«Матч ТВ» на своем общедоступном канале будет в прямом эфире транслировать матч шестого тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

Игра состоится 2 сентября на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прокомментируют ее Денис Казанский и Михаил Поленов.

Встреча команд во втором круге, которая пройдет в Москве, будет транслироваться только на платном канале «Матч Премьер».

После четырех туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 12 очков. В активе «Спартака» 10 баллов и вторая строчка.

В пятом туре «Зенит» встретится на выезде с «Уфой», а «Спартак» примет «Динамо».