Степашин – о трансфере Ташаева в «Спартак»: «Что лучше – играть или сидеть на скамейке?»

Член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал летний трансфер полузащитника Александра Ташаева из стана бело-голубых в «Спартак». Функционер считает, что играть за динамовцев лучше, чем сидеть на скамейке у спартаковцев.

– После победы над «Уфой» вы довольно резко высказались по Ташаеву. Это вызвано тем, что он ушел из «Динамо» именно в «Спартак»?

– «Спартак» тут ни при чем. Просто в «Динамо» он был бы первым. Что касается «Спартака», то это большой вопрос.

Что лучше – играть в составе или сидеть на скамейке?

Пример тому – Артем Дзюба, который не захотел полировать лавку в «Зените», а ушел в «Арсенал», где вновь раскрылся, заиграл и стал лучшим на чемпионате мира.