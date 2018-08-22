Степашин – о трансфере Ташаева в «Спартак»: «Что лучше – играть или сидеть на скамейке?»

Конечно не все сразу получится у Ташаева. В Спартаке сейчас высокая конкуренция на все позиции. Но все же думается его время не за горами.
Член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал летний трансфер полузащитника Александра Ташаева из стана бело-голубых в «Спартак». Функционер считает, что играть за динамовцев лучше, чем сидеть на скамейке у спартаковцев.
– После победы над «Уфой» вы довольно резко высказались по Ташаеву. Это вызвано тем, что он ушел из «Динамо» именно в «Спартак»?
– «Спартак» тут ни при чем. Просто в «Динамо» он был бы первым. Что касается «Спартака», то это большой вопрос.
Что лучше – играть в составе или сидеть на скамейке?
Пример тому – Артем Дзюба, который не захотел полировать лавку в «Зените», а ушел в «Арсенал», где вновь раскрылся, заиграл и стал лучшим на чемпионате мира.