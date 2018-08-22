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    Степашин – о трансфере Ташаева в «Спартак»: «Что лучше – играть или сидеть на скамейке?»

    Член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал летний трансфер полузащитника Александра Ташаева из стана бело-голубых в «Спартак». Функционер считает, что играть за динамовцев лучше, чем сидеть на скамейке у спартаковцев.

    – После победы над «Уфой» вы довольно резко высказались по Ташаеву. Это вызвано тем, что он ушел из «Динамо» именно в «Спартак»?

    – «Спартак» тут ни при чем. Просто в «Динамо» он был бы первым. Что касается «Спартака», то это большой вопрос.

    Что лучше – играть в составе или сидеть на скамейке?

    Пример тому – Артем Дзюба, который не захотел полировать лавку в «Зените», а ушел в «Арсенал», где вновь раскрылся, заиграл и стал лучшим на чемпионате мира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2018 20:26
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 16:45

      Конечно не все сразу получится у Ташаева. В Спартаке сейчас высокая конкуренция на все позиции. Но все же думается его время не за горами.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2018, 10:08

      у каждого игрока индивидуальная история и не стоит делать поспешных выводов как сложиться у Ташаева. успокоились бы уже, из-за своей некомпетентности так все получилось а на игрока хотят тень бросить.

      7
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 августа 2018, 09:20

      Уже ****** с этим Ташаевым, прям Месси перешел в Реал, сыграл хорошо 4-ре матча в концовке прошлого сезона и всё, пусть для начала покажет весь стабильный сезон, потом и говорить будем. То что в Динамо есть талантливая молодежь и ей в клубе доверяют оно и ежу понятно, сейчас при Хохлове это лучший клуб для молодежи, которая что то хочет добиться в футболе.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 августа 2018, 06:51

      Судьба уготована - павка полированая.

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 23 августа 2018, 04:56

      Знатно пригорело у степашина))) до сих пор полыхает дупло)) ай да Ташаев, а да молодец

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 22 августа 2018, 23:06

      На весь маразматичный высер Мары, не имеющий ничего общего с реальностью можно сходу два вопросика задать: 1)давно из Спартака в Европу то уезжал кто-то, реально в Спартаке выйдя на новый уровень, а не придя перспективным парнем, благополучно стухнув в болоте Спартака и уехав карьеру реанимировать?; 2) ты хоть знаешь определение понятию глор? (на секундочку, у Динамо их нет и быть не может, а у Спартака пруд пруди и спроси у них что-нибудь про футбол и Спартак, они ничего внятного не ответят, акромя того, что назовут количество титулов, да и то, не точную цифру, а то, что их больше всех среди российских клубов, умолчав, по незнанию, что они кабинетные).

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Shotlandets86 23 августа 2018, 15:21

      Дебил, всё , что я сказал подтверждено фактами.У тебя словами.А на вопрос давно ли кто из Спартака уезжал, ответ прост.А давно ли Спартак из ямы выбрался.2 года всего то прошло.А давно ли из ямы выбралось Динамо ?До сих пор там.Вот и весь ответ.Будет день, будет пища.
      И глорь дальше, дебилко !

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Мары 23 августа 2018, 20:29

      Короче опять литры воды и ни одного факта или опровержения. Какой же ты жалкий маразматик, хоть и молодой.)))



      Слово глор то загугли, не позорься. А то я с тебя орать устал, вернее с твоей никчёмности.)))

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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 августа 2018, 22:43

      Ни кого не хочу обижать, но Ташаев как играл так и играет.По моему Степашкин это ярко выраженная фобия тех чудил которые про основное место в Динамо сейчас поют и про то, что якобы из Спартака в Европу не уезжают.Ха, ха.Из Спартака в Российском чемпионате в Европу уехало больше всего народу.А прогресс в Спартаке много кто показывает.Посмотрите стоимость игроков Спартака в прошлом году и сравните с нынешним.Зобнин, Кутепов, даже пенсионер Самедов и тот прибавил.Не говорю о Джикии.А уже сейчас в данный момент стоимость Максименко и Ломовицкого с Тимофеевым, медленно, но упорно поползла вверх.Так что Ташаев у нас не потеряется, и Массимо ему доверяет, что отражается в выходе парня на поле практически в каждом матче.
      А глоры могут висячку хряпнуть и продолжать петь свои бессмысленные гимны.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 22 августа 2018, 22:43

      А слюна так и брызщет изо рта и щеки становятся пурпурными...

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 22 августа 2018, 22:13

      Тут хрюши запели про перспективы. Их в Спартаке нет, успокойтесь, из Спартака не уезжают в Европу, игроцкого прогресса нет, ещё Шлюшаев имел виды на ЛЧ, но донный Спартак их оборвал при непосредственном участии данного игрочка.

      Так что, будьте честны, перспективы карьерного роста в Динамо лучше из-за своего тренера ещё по дублю и из-за постоянной игры в основе, чего не сказать о Спартаке. Хватит лицемерить, признайте очевидное.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Shotlandets86 22 августа 2018, 22:46

      Ты реально идиот. Карьерный рост в постоянной борьбе за стыки шоб не вылетить?Прикольно. динаме еще лет пять еврокубков не видать, а то и больше.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Тraumtanzеr 22 августа 2018, 23:00

      Где ты постоянную борьбу за стыки то увидел? Свинарник не только клуб поклонения, но и в голове.)))

      Контраргументов не нашлось, перевёл стрелки, да то мимо.)))

      Что взять с убогого сектанта.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > БуРЖуЙ 23 августа 2018, 10:13

      Школьник, не пиши мне, будь добр. Кушай жёлуди и с сектантами общайся, вашего скудного ума только на это хватает.)

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > БуРЖуЙ 24 августа 2018, 09:28

      Не надо свои ********* наклонности проецировать на других, школьник. Я тебе уже как-то писал, что если у вас в свинарнике приём в секту через задний проход - это только ваши проблемы.)))

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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 22 августа 2018, 22:08

      Это политика богатеньких-ослабить конкурентов.

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