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  • Степашин – о трансфере Ташаева в «Спартак»: «Что лучше – играть или сидеть на скамейке?»

Степашин – о трансфере Ташаева в «Спартак»: «Что лучше – играть или сидеть на скамейке?»

22 августа 2018, 20:26
55

Член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал летний трансфер полузащитника Александра Ташаева из стана бело-голубых в «Спартак». Функционер считает, что играть за динамовцев лучше, чем сидеть на скамейке у спартаковцев.

– После победы над «Уфой» вы довольно резко высказались по Ташаеву. Это вызвано тем, что он ушел из «Динамо» именно в «Спартак»?

– «Спартак» тут ни при чем. Просто в «Динамо» он был бы первым. Что касается «Спартака», то это большой вопрос.

Что лучше – играть в составе или сидеть на скамейке?

Пример тому – Артем Дзюба, который не захотел полировать лавку в «Зените», а ушел в «Арсенал», где вновь раскрылся, заиграл и стал лучшим на чемпионате мира.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Ташаев Александр
Комментарии (55)
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Shotlandets86
1534959035
Всё по делу, Шлюшаев теперь так и сгниёт в донном свинарнике.
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Полная Канистра
1534959712
щёки свои спусти член поп совета
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Spartak №1
1534960603
если я не ошибаюсь Ташаев в Спартаке не полирует лавку или у Степашки помутнение. он хоть матчи Спатрака смотрел... По моему Ташаев пока в основе и Каррера ему доверяет по полной
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lordmrv
1534963094
Ташаев хочет прогрессировать, а не вылететь в очередной раз в ФНЛ
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oyabun
1534964358
Что лучше - не иметь никаких перспектив в Динамо, или иметь все перспективы в Спартаке?
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Shotlandets86
1534965233
Тут хрюши запели про перспективы. Их в Спартаке нет, успокойтесь, из Спартака не уезжают в Европу, игроцкого прогресса нет, ещё Шлюшаев имел виды на ЛЧ, но донный Спартак их оборвал при непосредственном участии данного игрочка. Так что, будьте честны, перспективы карьерного роста в Динамо лучше из-за своего тренера ещё по дублю и из-за постоянной игры в основе, чего не сказать о Спартаке. Хватит лицемерить, признайте очевидное.
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Мары
1534967026
Ни кого не хочу обижать, но Ташаев как играл так и играет.По моему Степашкин это ярко выраженная фобия тех чудил которые про основное место в Динамо сейчас поют и про то, что якобы из Спартака в Европу не уезжают.Ха, ха.Из Спартака в Российском чемпионате в Европу уехало больше всего народу.А прогресс в Спартаке много кто показывает.Посмотрите стоимость игроков Спартака в прошлом году и сравните с нынешним.Зобнин, Кутепов, даже пенсионер Самедов и тот прибавил.Не говорю о Джикии.А уже сейчас в данный момент стоимость Максименко и Ломовицкого с Тимофеевым, медленно, но упорно поползла вверх.Так что Ташаев у нас не потеряется, и Массимо ему доверяет, что отражается в выходе парня на поле практически в каждом матче. А глоры могут висячку хряпнуть и продолжать петь свои бессмысленные гимны.
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Shotlandets86
1534968408
На весь маразматичный высер Мары, не имеющий ничего общего с реальностью можно сходу два вопросика задать: 1)давно из Спартака в Европу то уезжал кто-то, реально в Спартаке выйдя на новый уровень, а не придя перспективным парнем, благополучно стухнув в болоте Спартака и уехав карьеру реанимировать?; 2) ты хоть знаешь определение понятию глор? (на секундочку, у Динамо их нет и быть не может, а у Спартака пруд пруди и спроси у них что-нибудь про футбол и Спартак, они ничего внятного не ответят, акромя того, что назовут количество титулов, да и то, не точную цифру, а то, что их больше всех среди российских клубов, умолчав, по незнанию, что они кабинетные).
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Д Альбертини
1534989386
Знатно пригорело у степашина))) до сих пор полыхает дупло)) ай да Ташаев, а да молодец
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OfaZavr
1535008084
у каждого игрока индивидуальная история и не стоит делать поспешных выводов как сложиться у Ташаева. успокоились бы уже, из-за своей некомпетентности так все получилось а на игрока хотят тень бросить.
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