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    Егоров: «У меня полный кредит доверия к Лапочкину»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что имеет полный кредит доверия к арбитру Сергею Лапочкину.

    Рефери из Санкт-Петербурга обслуживал матч четвертого тура РПЛ «Краснодар»«Спартак» (0:1). Его работа вызвала массу недовольства со стороны хозяев поля. По мнению краснодарцев, Лапочкин не назначил очевидный пенальти в ворота москвичей на последних минутах встречи.

    – Сами арбитры могут влиять на назначение? Они же лучше помнят, кого судили.

    – Это мое упущение. Взмылилось все. К Лапочкину у меня полный кредит доверия, он арбитр ФИФА. Когда я начинал судить, ЦСКА выиграл при мне десять игр, а у «Зенита» только одна ничья. Я своей работой доказывать, что я просто судья Александр Егоров из Саранска, хотя писали, что я армейский или питерский судья.

    – «Краснодар» сделал подборку моментов с помощью VAR. Это нормально?

    – Это их право. У них есть такое оборудование. С какими-то моментами там можно согласиться, с какими-то нельзя. Я и так это видел, но тут в лучшем качестве. Закрывая тему «Краснодара», с большим уважением отношусь к клубу и его президенту. Никаких реваншистских настроений нет. Мести не будет. По словам Ари в комитет по этике обращаться не буду. У нас впереди два огненных тура. Надо готовиться.

    «Краснодар» сам виноват в неудачах. Хватит ругать судей

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2018 14:37
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 21 августа 2018, 21:58

      Горе от ума

      — А судьи кто? — За древностию лет
      К свободной жизни их вражда непримирима,
      Сужденья черпают из забытых газет
      Времен Очаковских и покоренья Крыма;

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 19:13

      Конечно система ВАР более точно определит эпизод ,но пока приходится опираться на интуицию судей.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2018, 18:42

      как творились у них там странные дела так и сейчас ничего не изменилось.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2018, 18:33

      Отстегивает?

      1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 21 августа 2018, 18:09

      Люди, где вы прочитали, что кто то написал о проигрыше Краснодара по вине Лапочкина?????
      Идет разговор о его судействе, которое в трех матчах подряд откровенно в пользу Спартака. То есть о том, что судья может судить так как он хочет, а не так как надо. Где вы прочитали, что Галицкий или любое другое официальное лицо клуба жалуется на проигрыш?
      Вы пока радуетесь и защищаете потому, что сегодня это было не в вашу сторону, а завтра??? Ведь беспредел творится!!!
      Краснодару подачки не нужны, просто судите и все...

      6
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 августа 2018, 17:48

      Егоров , что судья , что сейчас -- ГЛАЗА НА ЖОПЕ -- вся страна видит , а он свою куйню проталкивает (судьишек оправдывает ) !!! Меня интересует -- куда делась аппаратура VAR установленная на ЧМ ?????

      9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Zenmaster 21 августа 2018, 18:41

      ФИФА эту аппаратуру только на время турнира устанавливали) а после демонтировали и увезли)

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 21 августа 2018, 16:49

      Спартак, в чемпионате России, выезжает только за счёт скандальной работы судей.
      Пока не установят систему VAR, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
      С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
      Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство.
      Левников просто ВНАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления.
      Лапочкин, согласно цены вопроса, Краснодар ЗАСУДИЛ в 4-м туре!
      Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR. СРОЧНО!

      В чемпионате Испании систему VAR внедрили за полгода и сезон она себя уже отлично зарекомендовала!
      Почему так быстро установили?
      А потому что они хотели, как можно скорее избавиться от судейской коррупции в испанском чемпионате.
      А теперь сравните с теми ЧЕРЕПАШЬИМИ шагами, которые нам ОБЕЩАЮТ чиновники РФС!
      Кто им мешал установить систему VAR уже в этом сезоне 2018/19?
      Угадайте с 1-го раза.
      Правильно!
      Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
      Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR!

      Замалчивать нельзя это судейское БЕЗОБРАЗИЕ!
      Об этом стоит ГОВОРИТЬ, ПИСАТЬ, показывать и отстранять судей.
      С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
      Егоров ничем не отличается от Будогосского.
      Отмазывает скандалистов вместо того, чтобы их ОТСТРАНЯТЬ.
      Половину судей надо отстранять и назначать новых.
      Пока такие, как Егоров рулят, ЧЕСТНОГО судейства не будет.
      Как только Будогосского отстранили, так сразу Егоров начал с судейских скандалов.
      Им нет конца.
      С судейством надо разбираться!

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 21 августа 2018, 16:49

      За любой кредит надо позже расплачиваться чем-то, причём с процентами... ТЯглово...

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 августа 2018, 16:29

      Я вообще не очень понимаю из-за чего этот весь "сыр бор", да "быкам" должно быть очень обидно из-за того ,что они проиграли матч в котором как кажется не заслуживали этого , но причём тут судья , я просто не понимаю .По моему судья допустил только одну серьёзную ошибку когда Максименко поймал мяч который был на 15 см. вне штрафной, но это что ошибка которая повлияла на весь матч, нет же , а по поводу пенальти например не в первом , не во втором случае судья по моему не ошибся , по крайней мере уж точно он имел право не назначать пенальти ,а красная Ари без спорно ,может конечно во мне говорит, что я болельщик Спартака , но я всегда стараюсь объективно смотреть на вещи , хоть и понимаю , что абсолютно быть объективным нельзя.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 августа 2018, 16:06

      кругом мафия

      2
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