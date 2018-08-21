Егоров: «У меня полный кредит доверия к Лапочкину»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что имеет полный кредит доверия к арбитру Сергею Лапочкину.

Рефери из Санкт-Петербурга обслуживал матч четвертого тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» (0:1). Его работа вызвала массу недовольства со стороны хозяев поля. По мнению краснодарцев, Лапочкин не назначил очевидный пенальти в ворота москвичей на последних минутах встречи.

– Сами арбитры могут влиять на назначение? Они же лучше помнят, кого судили.

– Это мое упущение. Взмылилось все. К Лапочкину у меня полный кредит доверия, он арбитр ФИФА. Когда я начинал судить, ЦСКА выиграл при мне десять игр, а у «Зенита» только одна ничья. Я своей работой доказывать, что я просто судья Александр Егоров из Саранска, хотя писали, что я армейский или питерский судья.

– «Краснодар» сделал подборку моментов с помощью VAR. Это нормально?

– Это их право. У них есть такое оборудование. С какими-то моментами там можно согласиться, с какими-то нельзя. Я и так это видел, но тут в лучшем качестве. Закрывая тему «Краснодара», с большим уважением отношусь к клубу и его президенту. Никаких реваншистских настроений нет. Мести не будет. По словам Ари в комитет по этике обращаться не буду. У нас впереди два огненных тура. Надо готовиться.

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