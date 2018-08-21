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Егоров: «У меня полный кредит доверия к Лапочкину»

21 августа 2018, 14:37
18

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что имеет полный кредит доверия к арбитру Сергею Лапочкину.

Рефери из Санкт-Петербурга обслуживал матч четвертого тура РПЛ «Краснодар»«Спартак» (0:1). Его работа вызвала массу недовольства со стороны хозяев поля. По мнению краснодарцев, Лапочкин не назначил очевидный пенальти в ворота москвичей на последних минутах встречи.

– Сами арбитры могут влиять на назначение? Они же лучше помнят, кого судили.

– Это мое упущение. Взмылилось все. К Лапочкину у меня полный кредит доверия, он арбитр ФИФА. Когда я начинал судить, ЦСКА выиграл при мне десять игр, а у «Зенита» только одна ничья. Я своей работой доказывать, что я просто судья Александр Егоров из Саранска, хотя писали, что я армейский или питерский судья.

– «Краснодар» сделал подборку моментов с помощью VAR. Это нормально?

– Это их право. У них есть такое оборудование. С какими-то моментами там можно согласиться, с какими-то нельзя. Я и так это видел, но тут в лучшем качестве. Закрывая тему «Краснодара», с большим уважением отношусь к клубу и его президенту. Никаких реваншистских настроений нет. Мести не будет. По словам Ари в комитет по этике обращаться не буду. У нас впереди два огненных тура. Надо готовиться.

«Краснодар» сам виноват в неудачах. Хватит ругать судей

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Лапочкин Сергей Егоров Александр
Комментарии (18)
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belarus-gomel
1534851645
а это уже КОРРУПЦИЯ!! Лапочкин начудил очень много!!!
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Саладин
1534852664
Правильно, пока бабки приносит, надо доверять!!!)
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Gullit 76
1534852851
Егоров "... потому что мы банда!"
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Рубик Докоян
1534853266
У самого -то кредит доверия каков ? В. Иванова и не слышно, Н. Левникова также, а Егоров звезда СМИ, ТВ и интернета.
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hevbn 28
1534858158
Я вообще не очень понимаю из-за чего этот весь "сыр бор", да "быкам" должно быть очень обидно из-за того ,что они проиграли матч в котором как кажется не заслуживали этого , но причём тут судья , я просто не понимаю .По моему судья допустил только одну серьёзную ошибку когда Максименко поймал мяч который был на 15 см. вне штрафной, но это что ошибка которая повлияла на весь матч, нет же , а по поводу пенальти например не в первом , не во втором случае судья по моему не ошибся , по крайней мере уж точно он имел право не назначать пенальти ,а красная Ари без спорно ,может конечно во мне говорит, что я болельщик Спартака , но я всегда стараюсь объективно смотреть на вещи , хоть и понимаю , что абсолютно быть объективным нельзя.
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insider_retro
1534859347
За любой кредит надо позже расплачиваться чем-то, причём с процентами... ТЯглово...
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Zenmaster
1534862902
Егоров , что судья , что сейчас -- ГЛАЗА НА ЖОПЕ -- вся страна видит , а он свою куйню проталкивает (судьишек оправдывает ) !!! Меня интересует -- куда делась аппаратура VAR установленная на ЧМ ?????
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Retiremen_VMF
1534864155
Люди, где вы прочитали, что кто то написал о проигрыше Краснодара по вине Лапочкина????? Идет разговор о его судействе, которое в трех матчах подряд откровенно в пользу Спартака. То есть о том, что судья может судить так как он хочет, а не так как надо. Где вы прочитали, что Галицкий или любое другое официальное лицо клуба жалуется на проигрыш? Вы пока радуетесь и защищаете потому, что сегодня это было не в вашу сторону, а завтра??? Ведь беспредел творится!!! Краснодару подачки не нужны, просто судите и все...
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OfaZavr
1534866154
как творились у них там странные дела так и сейчас ничего не изменилось.
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zigbert
1534868016
Конечно система ВАР более точно определит эпизод ,но пока приходится опираться на интуицию судей.
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