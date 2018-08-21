Симеоне: «С «Валенсией» всем будет нелегко взять очки»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался доволен результатом матча первого тура Примеры с «Валенсией» на выезде.

«Обе команды играли в этом матче на победу. В концовке зрители увидели открытый футбол, на поле было много хаоса, мне это не понравилось.

Матчи с «Валенсией» всегда несут особый характер – обе команды схожи друг с другом, но есть разница в мелочах.

В целом я доволен результатом игры. Мы контролировали ход матча после 120 минут в игре с «Реалом».

Когда мы приезжали на «Месталью» в прошлом сезоне, я сказал игрокам, что «Валенсия» будет бороться за высокие места. И я не ошибся. В этом сезоне она укрепила состав и сможет еще прибавить. Так что на этом стадионе будет нелегко взять очки», – сказал Симеоне.

Матч первого тура испанской Примеры «Валенсия» – «Атлетико» завершился со счетом 1:1.