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    Симеоне: «С «Валенсией» всем будет нелегко взять очки»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался доволен результатом матча первого тура Примеры с «Валенсией» на выезде.

    «Обе команды играли в этом матче на победу. В концовке зрители увидели открытый футбол, на поле было много хаоса, мне это не понравилось.

    Матчи с «Валенсией» всегда несут особый характер – обе команды схожи друг с другом, но есть разница в мелочах.

    В целом я доволен результатом игры. Мы контролировали ход матча после 120 минут в игре с «Реалом».

    Когда мы приезжали на «Месталью» в прошлом сезоне, я сказал игрокам, что «Валенсия» будет бороться за высокие места. И я не ошибся. В этом сезоне она укрепила состав и сможет еще прибавить. Так что на этом стадионе будет нелегко взять очки», – сказал Симеоне.

    Матч первого тура испанской Примеры «Валенсия» – «Атлетико» завершился со счетом 1:1.

    Источник: Marca

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    21.08.2018 08:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 21 августа 2018, 09:09

      Это ещё Черышего не было ))

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