«Ливерпуль» отдаст «Герте» в аренду Груйича, от которого отказался ЦСКА

Полузащитник «Ливерпуля» Марко Груйич продлит контракт с английским клубом.

Согласно Liverpool Echo, позже красные отдадут 22-летнего серба в аренду «Герте».

Напомним, 13 августа появилась информация об интересе к Груйичу со стороны ЦСКА. Сообщалось, что армейцы могут арендовать хавбека на сезон без права выкупа. Позже стало известно, что «Ливерпуль» отказался отпускать футболиста в «Торино».

Вчера издание Sport24 сообщило об отказе ЦСКА от трансфера по инициативе главного тренера Виктора Гончаренко.