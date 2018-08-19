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    «Ливерпуль» отдаст «Герте» в аренду Груйича, от которого отказался ЦСКА

    Полузащитник «Ливерпуля» Марко Груйич продлит контракт с английским клубом.

    Согласно Liverpool Echo, позже красные отдадут 22-летнего серба в аренду «Герте».

    Напомним, 13 августа появилась информация об интересе к Груйичу со стороны ЦСКА. Сообщалось, что армейцы могут арендовать хавбека на сезон без права выкупа. Позже стало известно, что «Ливерпуль» отказался отпускать футболиста в «Торино».

    Вчера издание Sport24 сообщило об отказе ЦСКА от трансфера по инициативе главного тренера Виктора Гончаренко.

    Источник: Liverpool Echo

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    19.08.2018 13:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1307

      21082014 19 августа 2018, 18:30

      об этом бедолаге и позабыть уже можно.в аренду отдадут,можно не сомневаться.почему не проходит вариант его продажи-неизвестно.

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