«Ливерпуль» отказал «Торино» в трансфере Груйича. Второй претендент на игрока – ЦСКА

Два клуба ведут борьбу за полузащитника «Ливерпуля» Марко Груйича. Журналист Джеймс Пирс сообщает, что предложение об аренде от «Торино» англичане отвергли.

Другим кандидатом на футболиста является ЦСКА. Отдавать ли серба в аренду в Россию, ливерпульцы должны решить в субботу, 18 августа.

В прошлом сезоне Груйич в составе «Ливерпуля» провел шесть матчей.