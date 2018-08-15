«Ливерпуль» отказал «Торино» в трансфере Груйича. Второй претендент на игрока – ЦСКА

Сделали бы ЦСКА фарм клубом Челси ) и не пришлось бы читать такого рода новости.
Все равно у ЦСКА денег нема. А так и Лондонцам хорошо и у Цска. Появились любимые темнокожие футболисты и порвали бы всех в РФПЛ.
Два клуба ведут борьбу за полузащитника «Ливерпуля» Марко Груйича. Журналист Джеймс Пирс сообщает, что предложение об аренде от «Торино» англичане отвергли.
Другим кандидатом на футболиста является ЦСКА. Отдавать ли серба в аренду в Россию, ливерпульцы должны решить в субботу, 18 августа.
В прошлом сезоне Груйич в составе «Ливерпуля» провел шесть матчей.