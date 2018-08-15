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    «Ливерпуль» отказал «Торино» в трансфере Груйича. Второй претендент на игрока – ЦСКА

    Два клуба ведут борьбу за полузащитника «Ливерпуля» Марко Груйича. Журналист Джеймс Пирс сообщает, что предложение об аренде от «Торино» англичане отвергли.

    Другим кандидатом на футболиста является ЦСКА. Отдавать ли серба в аренду в Россию, ливерпульцы должны решить в субботу, 18 августа.

    В прошлом сезоне Груйич в составе «Ливерпуля» провел шесть матчей.

    Источник: Twitter

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    15.08.2018 21:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 16 августа 2018, 15:27

      Сделали бы ЦСКА фарм клубом Челси ) и не пришлось бы читать такого рода новости.
      Все равно у ЦСКА денег нема. А так и Лондонцам хорошо и у Цска. Появились любимые темнокожие футболисты и порвали бы всех в РФПЛ.

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