«Торино» хочет арендовать у «Ливерпуля» Груйича, по которому ведет переговоры ЦСКА

«Торино» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Марко Груйичем. Итальянский клуб намерен арендовать 22-летнего футболиста с правом выкупа. Тем не менее, по информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, данная сделка маловероятна.

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведет переговоры с англичанами об аренде серба.

Груйич перешел в «Ливерпуль» из «Црвены Звезды» летом 2016 года. Вторую половину прошлого сезона хавбек провел в «Кардиффе», приняв участие в 14 матчах и отметившись одним голом.