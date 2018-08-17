ЦСКА не будет арендовать Груйича у «Ливерпуля» по инициативе Гончаренко

ЦСКА отказался от идеи арендовать полузащитника «Ливерпуля» Марко Груйича.

Главный тренер москвичей Виктор Гончаренко не хочет, чтобы в команде был избыток арендованных футболистов.

Ранее ЦСКА уже арендовал у «Эвертона» хавбека Николу Влашича.

При этом столичный клуб продолжит работу на трансферном рынке и будет искать футболиста для усиления средней линии.