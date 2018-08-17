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    ЦСКА не будет арендовать Груйича у «Ливерпуля» по инициативе Гончаренко

    ЦСКА отказался от идеи арендовать полузащитника «Ливерпуля» Марко Груйича.

    Главный тренер москвичей Виктор Гончаренко не хочет, чтобы в команде был избыток арендованных футболистов.

    Ранее ЦСКА уже арендовал у «Эвертона» хавбека Николу Влашича.

    При этом столичный клуб продолжит работу на трансферном рынке и будет искать футболиста для усиления средней линии.

    Источник: Sport24

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    17.08.2018 13:24
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 17 августа 2018, 15:51

      В этом есть логика. Смысл наигрывать стольких игроков и потом их терять и работать заново. Я не знаю что там задумал гинер и гончаренко, но это же логично .что цска ПОЛНОСТЬЮ новый. там только Игорь и остался. да вечно травмируемый дзагоев, чалов который в прошлом сезоне только играть начал. У цска задача, взять людей. начать их готовить и дать им сыграться, пройдет год, видишь где - слабо, и куда еще игроки надо - Берешь еще игроков, но уже точечно на позиции. И эти пару игроков быстро вольются в уже сыгранный за год состав. Так что задача следующим летом в уже сыгранный состав сделал точечное усиление и получить какой никакой состав. Что из этого выйдет? хрен знает, но посмтреть интересно. А так незабываем, что вроде этот бакао, тоже арендован, а теперь еще и влашич, куда там еще одного..

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > DeStar 17 августа 2018, 17:55

      А если Бекао и Влашич станут системообразующими в этом сезоне, то в след опять будут перекраивать

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > кузнецов артем 17 августа 2018, 18:12

      Бекао подписали с правом выкупа, вот с Влашичем сложнее

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 17 августа 2018, 15:29

      Надеюсь приобретут ещё пару хороших футболистов

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 17 августа 2018, 14:04

      А на Модеста денег не хватит? Он то свободный агент и всегда готов или взяли Эрнандеса, слили Оланаре, а значит атаку всё укрепили.

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 17 августа 2018, 14:04

      Да лучше арендуйте еще пару, пусть они у вашего молодняка место в основе заберут, а вы их наиграйте и отдадите владельцам... Жалко что
      у Гончаренко уже готова стратегия выхода из нынешнего положения, всем недоброжелателям остается надеяться только на то, что Гинер его уволит из за провала в лч...

      -1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > кузнецов артем 17 августа 2018, 17:42

      тонкий юмор,мне понравился..

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 17 августа 2018, 14:02

      И ладно. Влашич посильнее, а Ливерпуль всегда находит варианты как избавиться от своих игроков. Вон даже Бентеке иногда пользу Кристал Пэлас приносит. Вот если бы Эвертон не отпустил своего, то вариант, а так нет.

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 17 августа 2018, 13:53

      и жалко и правильно... ****....

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 17 августа 2018, 13:32

      Правильное решение. Надо строить новую команду надолго, а не каждый год заниматься перестроением

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > KLIM777 17 августа 2018, 13:53

      На счет истерик это к вам и спартачам. Все адекватные болельщики прекрасно понимают, что этот сезон переходный, и куда важней за это время наладить взаимодействия между действующими игроками. Наличие арендованных игроков далеко не гарантируют места в еврокубках. Если бы аренда была с правом последующего выкупа(фиксированной ценой), то она имела бы смысл, а так лучше свои резервы подтягивать.

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > KLIM777 17 августа 2018, 17:43

      ну мы годик потерпим..

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > KLIM777 18 августа 2018, 18:16

      год-это с запасом. Нормально будет уже в этом сезоне. Войдёт как минимум в ЛЕ.

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