ЦСКА не будет арендовать Груйича у «Ливерпуля» по инициативе Гончаренко

В этом есть логика. Смысл наигрывать стольких игроков и потом их терять и работать заново. Я не знаю что там задумал гинер и гончаренко, но это же логично .что цска ПОЛНОСТЬЮ новый. там только Игорь и остался. да вечно травмируемый дзагоев, чалов который в прошлом сезоне только играть начал. У цска задача, взять людей. начать их готовить и дать им сыграться, пройдет год, видишь где - слабо, и куда еще игроки надо - Берешь еще игроков, но уже точечно на позиции. И эти пару игроков быстро вольются в уже сыгранный за год состав. Так что задача следующим летом в уже сыгранный состав сделал точечное усиление и получить какой никакой состав. Что из этого выйдет? хрен знает, но посмтреть интересно. А так незабываем, что вроде этот бакао, тоже арендован, а теперь еще и влашич, куда там еще одного..
ЦСКА отказался от идеи арендовать полузащитника «Ливерпуля» Марко Груйича.
Главный тренер москвичей Виктор Гончаренко не хочет, чтобы в команде был избыток арендованных футболистов.
Ранее ЦСКА уже арендовал у «Эвертона» хавбека Николу Влашича.
При этом столичный клуб продолжит работу на трансферном рынке и будет искать футболиста для усиления средней линии.