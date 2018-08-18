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    РПЛ. «Ахмат» вырвал ничью в матче с «Рубином»

    «Рубин» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 4-го тура РПЛ – 1:1. Гол в составе казанцев забил полузащитник Хорен Байрамян, у хозяев – форвард Аблае Мбенгуе.

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Байрамян, 84; 1:1 – Мбенгуе, 90+4.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель, Иванов (Исмаэл, 65), Бериша, Швец, Думбия, Митришев (Роши, 46; Балай, 77), Мбенгуе.

    «Рубин»: Джанаев, Устинов, Навас, Цаллагов, Чико, Уремович (Сорокин, 46), Камболов, Могилевец, Коновалов, Полоз (Байрамян, 78), Азмун.

    Предупреждения: Мбенгуе, 90+4 – Коновалов, 5; Цаллагов, 74.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2018 23:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 13:06

      Немного Рубин не дотерпел до победы.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 августа 2018, 10:36

      Защитка у Курбана проваливается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 19 августа 2018, 03:04

      Ладно

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 19 августа 2018, 00:00

      Успехов обеим командам!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka 18 августа 2018, 23:49

      Успехов Рубину в будущих матчах. Была бы победа - гол Байрамяна стал бы лучшим в туре...

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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 августа 2018, 23:37

      Ну и славненько.
      КАк раз на 1-1 и ставил.

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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 18 августа 2018, 23:31

      Ну как так-то?????.... Снова последняя минута... Эх, ребята

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