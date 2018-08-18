РПЛ. «Ахмат» вырвал ничью в матче с «Рубином»

«Рубин» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 4-го тура РПЛ – 1:1. Гол в составе казанцев забил полузащитник Хорен Байрамян, у хозяев – форвард Аблае Мбенгуе.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Байрамян, 84; 1:1 – Мбенгуе, 90+4.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель, Иванов (Исмаэл, 65), Бериша, Швец, Думбия, Митришев (Роши, 46; Балай, 77), Мбенгуе.

«Рубин»: Джанаев, Устинов, Навас, Цаллагов, Чико, Уремович (Сорокин, 46), Камболов, Могилевец, Коновалов, Полоз (Байрамян, 78), Азмун.

Предупреждения: Мбенгуе, 90+4 – Коновалов, 5; Цаллагов, 74.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ