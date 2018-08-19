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Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Материалы

Ахмат - Рубин

18.08.2018, Суббота, 21:30 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 4 тур Ахмат - Рубин Молодежные команды: 3 - 2
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
25 тур
7 апреля, суббота 14:00 Рубин 3:2 Ахмат
11 тур
25 сентября, понедельник 19:30 Ахмат 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
26 апреля, среда 19:30 Рубин 0:1 Ахмат
11 тур
22 октября, суббота 19:30 Ахмат 3:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
23 апреля, суббота 19:30 Рубин 0:1 Ахмат
11 тур
4 октября, воскресенье 16:00 Ахмат 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
19 тур
15 марта, воскресенье 18:30 Рубин 2:1 Ахмат
2 тур
9 августа, суббота 20:00 Ахмат 1:1 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
15 мая, четверг 18:30 Рубин 1:1 Ахмат
3 тур
28 июля, воскресенье 21:00 Ахмат 0:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
17 марта, воскресенье 18:00 Ахмат 0:0 Рубин
7 тур
1 сентября, суббота 14:00 Рубин 1:2 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
22 июля, пятница 19:45 Ахмат 0:1 Рубин
2 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Рубин 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
15 августа, воскресенье 20:45 Ахмат 1:1 Рубин
3 тур
28 марта, воскресенье 16:30 Рубин 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2009
18 тур
16 августа, воскресенье 18:45 Рубин 4:0 Ахмат
4 тур
11 апреля, суббота 14:45 Ахмат 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2008
28 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Рубин 1:3 Ахмат
14 тур
20 июля, воскресенье 19:00 Ахмат 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
24 тур
25 сентября, воскресенье 00:00 Ахмат 1:5 Рубин
9 тур
21 мая, суббота 00:00 Рубин 1:1 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +1756

    за ЦСКА с 1980г 19 августа 2018, 00:53

    ЦСКА будет не просто..1:2

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