«Милан» и «Лацио» согласовали аренду Милинковича-Савича за 40 миллионов. Сумма выкупа – 70 миллионов

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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в «Милан». Стороны согласовали аренду 23-летнего серба за 40 миллионов евро.
По окончании аренды миланский клуб сможет выкупить трансфер игрока за 70 миллионов.
Ранее сообщалось, что «Лацио» хочет поднять сумму отступных в контракте футболиста до 150 миллионов.
В прошлом сезоне Милинкович-Савич провел в Серии А 33 матча, забил 12 голов и отдал три результативные передачи.
Президент «Лацио»: «Милинкович-Савич – лучший молодой игрок мира. Он дороже, чем Погба»