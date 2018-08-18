«Милан» и «Лацио» согласовали аренду Милинковича-Савича за 40 миллионов. Сумма выкупа – 70 миллионов

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в «Милан». Стороны согласовали аренду 23-летнего серба за 40 миллионов евро.

По окончании аренды миланский клуб сможет выкупить трансфер игрока за 70 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Лацио» хочет поднять сумму отступных в контракте футболиста до 150 миллионов.

В прошлом сезоне Милинкович-Савич провел в Серии А 33 матча, забил 12 голов и отдал три результативные передачи.

Президент «Лацио»: «Милинкович-Савич – лучший молодой игрок мира. Он дороже, чем Погба»