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    «Милан» и «Лацио» согласовали аренду Милинковича-Савича за 40 миллионов. Сумма выкупа – 70 миллионов

    Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в «Милан». Стороны согласовали аренду 23-летнего серба за 40 миллионов евро.

    По окончании аренды миланский клуб сможет выкупить трансфер игрока за 70 миллионов.

    Ранее сообщалось, что «Лацио» хочет поднять сумму отступных в контракте футболиста до 150 миллионов.

    В прошлом сезоне Милинкович-Савич провел в Серии А 33 матча, забил 12 голов и отдал три результативные передачи.

    Президент «Лацио»: «Милинкович-Савич – лучший молодой игрок мира. Он дороже, чем Погба»

    Источник: Goal.com

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    18.08.2018 01:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +34739

      Anper 18 августа 2018, 16:06

      нигде нет такой инфы..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 18 августа 2018, 02:00

      милан давно его вёл)

      1
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