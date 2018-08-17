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    Денис Попов: «Зенит» просто великолепен! А «Спартак» – дрова, что он может?»

    Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов сравнил последние успехи «Зенита» и «Спартака».

    «Зенит» просто великолепен! 8:1! Вообще молодцы! Конечно, я верил, что питерцы смогут отыграться в Петербурге. А «Спартак» – дрова, что он может? Я был на 99 процентов уверен: он не пройдет ПАОК. Вот мне сейчас звонил болельщик «Спартака», и я ему сказал то же самое.

    Весной «Спартак» отдал Кубок «Тосно», летом отдал Лигу чемпионов ПАОК… А то, что красно-белые стали чемпионами в позапрошлом году, – так тот сезон начинал Аленичев. И он собирал ту команду, готовил игроков. Каррера стал тогда главным тренером не с начала чемпионата. Теперь же мы видим, что Аленичев вывел «Енисей» в Премьер-лигу, красноярцы нормально играют в элите. Так что время, как говорится, расставляет все на свои места.

    Не обыгрывать ПАОК – команду, которая, при всем уважении, даже не середняк европейского футбола. И проигрывать «Тосно» – команде, которая чудом дошла до Премьер-лиги и вообще закончила свое существование. Это ни в какие ворота не лезет. Таково мое мнение», – заявил Попов.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

    Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    17.08.2018 10:30
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 18 августа 2018, 12:09

      Вот сколько помню попова - игрока, так вот это точно самое настоящее ПОЛЕНО!!!

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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 17 августа 2018, 22:29

      каррера подстава однозначно. такую тупую игру с такими игроками это вредительство. Чемпион 2016 - слабость цска и зенита +Аленичев и Пилипчук. Провал в конце 2017г. - уход Пилипчука. каррера полный мудак он не тренер . Игры нет . Неужели это не видно?

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      Рейтинг: +57

      Доремидонт > За Спартак с1974 17 августа 2018, 23:15

      Может это и так, но покуда Спартак третий и ... Вообщем, пока терпимо, а что дальше будет увидим в субботу в Краснодаре.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 августа 2018, 18:02

      Сравнение со спартаком некорректно. Там, где Зенит прошел, свиням делать нечего.

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      Рейтинг: +21

      AArmeets > prezent2017 17 августа 2018, 18:40

      Ты сам то, как назвал спам.

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      Рейтинг: +2364

      bzfar 17 августа 2018, 17:29

      Сегодня только посмотрел матч Зенита, было интересно после того как узнал результат. Ну, что сказать? Молодчики!
      По поводу слов Дениса Попова...

      Каждая команда играет настолько хорошо, насколько позволяет соперник!

      Динамо из Минска предстало немощным коллективом, который даже автобус поставить не может.
      Поэтому ждём следующих игр. Пока что соперники в ЛЕ уровнем ниже, чем клубы РПЛ и им умудряемся раздавать очки. Надо брать по максимуму и не давать и тени сомнения в классе.

      Ждем следующих побед российских клубов в кубках. Болеем за все наши клубы, а в РПЛ каждый за своих)))

      6
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 17 августа 2018, 16:55

      С ним сложно не согласиться...

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 17 августа 2018, 16:47

      Что ни говорите, но Спартак - ГНИЛОЙ КЛУБ!!! Пакостная команда!!! До того великого Спартака в прошлом, как до Парижу раком....

      -2
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 15:13

      У любой команды есть спады и подъемы и Спартак не исключение. К любому клубу надо относится с уважением или хотя бы не писать всякие гадости. Попов же это делает с превеликим удовольствием. Такое можно только услышать от слабохарактерных людей.

      12
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      Рейтинг: +161

      daunis 17 августа 2018, 14:43

      Ну Попов в дровах разбирается это точно. Никогда не забуду как в матче с Торпедо в лужниках этот буратино ударил не по мячу, а по газону. Это было так странно что судья даже пенальти поставил.

      6
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      Рейтинг: +5072

      Т34 17 августа 2018, 14:03

      Спартак дрова, что он может? Да может разжигать костер, который полыхает у всех вас при одном упоминании о нем. Вроде бы играл Зенит и выиграл, надо петь дифирамбы Зениту, но как не вставить в эту песню Спартак? Без него все будет бледно и не интересно. Читаешь, и думаешь, до чего же много больных спартакофобией, которые с именем Спартака ложатся спать и с ним просыпаются.

      8
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 17 августа 2018, 12:35

      ДРОВА не дрова, но в чем то прав.....

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