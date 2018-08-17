Денис Попов: «Зенит» просто великолепен! А «Спартак» – дрова, что он может?»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов сравнил последние успехи «Зенита» и «Спартака».

«Зенит» просто великолепен! 8:1! Вообще молодцы! Конечно, я верил, что питерцы смогут отыграться в Петербурге. А «Спартак» – дрова, что он может? Я был на 99 процентов уверен: он не пройдет ПАОК. Вот мне сейчас звонил болельщик «Спартака», и я ему сказал то же самое.

Весной «Спартак» отдал Кубок «Тосно», летом отдал Лигу чемпионов ПАОК… А то, что красно-белые стали чемпионами в позапрошлом году, – так тот сезон начинал Аленичев. И он собирал ту команду, готовил игроков. Каррера стал тогда главным тренером не с начала чемпионата. Теперь же мы видим, что Аленичев вывел «Енисей» в Премьер-лигу, красноярцы нормально играют в элите. Так что время, как говорится, расставляет все на свои места.

Не обыгрывать ПАОК – команду, которая, при всем уважении, даже не середняк европейского футбола. И проигрывать «Тосно» – команде, которая чудом дошла до Премьер-лиги и вообще закончила свое существование. Это ни в какие ворота не лезет. Таково мое мнение», – заявил Попов.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное