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  • Денис Попов: «Зенит» просто великолепен! А «Спартак» – дрова, что он может?»

Денис Попов: «Зенит» просто великолепен! А «Спартак» – дрова, что он может?»

17 августа 2018, 10:30
54

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов сравнил последние успехи «Зенита» и «Спартака».

«Зенит» просто великолепен! 8:1! Вообще молодцы! Конечно, я верил, что питерцы смогут отыграться в Петербурге. А «Спартак» – дрова, что он может? Я был на 99 процентов уверен: он не пройдет ПАОК. Вот мне сейчас звонил болельщик «Спартака», и я ему сказал то же самое.

Весной «Спартак» отдал Кубок «Тосно», летом отдал Лигу чемпионов ПАОК… А то, что красно-белые стали чемпионами в позапрошлом году, – так тот сезон начинал Аленичев. И он собирал ту команду, готовил игроков. Каррера стал тогда главным тренером не с начала чемпионата. Теперь же мы видим, что Аленичев вывел «Енисей» в Премьер-лигу, красноярцы нормально играют в элите. Так что время, как говорится, расставляет все на свои места.

Не обыгрывать ПАОК – команду, которая, при всем уважении, даже не середняк европейского футбола. И проигрывать «Тосно» – команде, которая чудом дошла до Премьер-лиги и вообще закончила свое существование. Это ни в какие ворота не лезет. Таково мое мнение», – заявил Попов.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА Зенит Спартак Аленичев Дмитрий Каррера Массимо Попов Денис
Комментарии (54)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Karpathian
1534491262
Решил напомнить о себе Дениска))))
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insider_retro
1534491541
Не красиво потоптался на свежей ране одних, воспользовавшись успехом других... Мнение, далёкое от непредвзятого анализа...
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Рубик Докоян
1534491563
Вот эти хлёсткие слова ни к чему. Мы помним, что писали о " Зените" многие "эксперты" после первой игры. Теперь все дружно переобулись. Всё только стартует, а в мае посмотрим кто на каком месте и как выступил в еврокубках. Оставим ЦСКА за скобками, там очевидный кадровый вопрос, команда новая строится.
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Зенит 12
1534492040
Четко подмечено добавить нечего
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OfaZavr
1534495527
как бы потом другое не заговорил. кое-что конечно по делу но и злорадство и неприязнь чувствуется. посмотрим еще что ЦСКА в ЛЧ покажет да и в чемпионате тоже. у всех бывают разного рода неудачи лучше слова поддержки бы высказал ну или в крайнем случае ничего.
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piligrim1986
1534497917
сижу и пытаюсь вспомнить, как этот попов выглядит.....
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Д Альбертини
1534498224
Все по делу сказал!.. так и есть на самом деле
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Т34
1534503815
Спартак дрова, что он может? Да может разжигать костер, который полыхает у всех вас при одном упоминании о нем. Вроде бы играл Зенит и выиграл, надо петь дифирамбы Зениту, но как не вставить в эту песню Спартак? Без него все будет бледно и не интересно. Читаешь, и думаешь, до чего же много больных спартакофобией, которые с именем Спартака ложатся спать и с ним просыпаются.
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zigbert
1534507985
У любой команды есть спады и подъемы и Спартак не исключение. К любому клубу надо относится с уважением или хотя бы не писать всякие гадости. Попов же это делает с превеликим удовольствием. Такое можно только услышать от слабохарактерных людей.
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prezent2017
1534518144
Сравнение со спартаком некорректно. Там, где Зенит прошел, свиням делать нечего.
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