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  • Спортивный директор ПАОКа: «После матчей со «Спартаком» я стал большим фанатом Зобнина»

Спортивный директор ПАОКа: «После матчей со «Спартаком» я стал большим фанатом Зобнина»

16 августа 2018, 14:51
13

Бывший футбольный арбитр, а ныне спортивный директор ПАОКа Любош Михел поделился впечатлениями от игры полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матчах с греческой командой в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«После этих двух игр я стал большим фанатом полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. Думаю, он уже готов играть в топ-клубе в сильном европейском чемпионате. Ему бы подошла английская Премьер-лига.

Роман очень силен физически и здорово работает с мячом. Зобнин еще на чемпионате мира показал, что способен играть в сильнейших клубах Европы», – сказал Михел.

«Спартак» проиграл ПАОКу по сумме двух матчей (2:3, 0:0). Москвичи продолжат выступления в групповом раунде Лиги Европы.

Источник: Известия
Лига чемпионов Спартак ПАОК Зобнин Роман Михел Любош
Комментарии (13)
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PUZIAKA
1534421149
Парень реально молодец, пахал за двоих. Выносливость поразительная. Лишь бы не сломали сейчас, может и правда карьеру сделает.
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yurdin
1534422090
Предложи бабок больше,чем он гребёт в Спартаке,и он ваш:) Да, к Ташаю приглядитесь-тоже на бабки ведётся и лигойчемпионов каких-то бредет)))
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Chesn0k
1534422921
скоро ещё пару раз на него в ЛЕ вживую полюбуешься, Любош)
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Боцман59rus
1534423716
...а вот Массимо фанат Димки, видимо скидку у себя в ресторане сделал итальянцу...
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Мары
1534424333
К Зобнину бы ещё человек пять схожего характера,да фланги заменить полностью и Спартак был бы образцовым клубом.А пока на флангах те кто имеем, а нас потому и имеют.
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РМЗ
1534424657
Мне тоже нравится этот игрок. Динамо Москва умеет воспитывать игроков.
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Челнинец
1534432286
Зобнину нужно валить в Европу если хочет и дальше развиваться, потенциал хорош, техничен, и очень вынослив, в РПЛ потолок дальше не вырастишь)
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OfaZavr
1534439344
очень лестный отзыв и приятно что отметил у нас Романа. но это и вполне заслуженно, жаль но скоро поди уже конкретные интерес к нему проявят. с одной стороны рад за него а с другой конечно не охота отпускать.
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Добрый Бобер
1534443064
Зобнин бесспорно хорош.
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zigbert
1534480703
К Зобнину претензий нет.
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