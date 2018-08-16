Спортивный директор ПАОКа: «После матчей со «Спартаком» я стал большим фанатом Зобнина»

Бывший футбольный арбитр, а ныне спортивный директор ПАОКа Любош Михел поделился впечатлениями от игры полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матчах с греческой командой в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«После этих двух игр я стал большим фанатом полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. Думаю, он уже готов играть в топ-клубе в сильном европейском чемпионате. Ему бы подошла английская Премьер-лига.

Роман очень силен физически и здорово работает с мячом. Зобнин еще на чемпионате мира показал, что способен играть в сильнейших клубах Европы», – сказал Михел.

«Спартак» проиграл ПАОКу по сумме двух матчей (2:3, 0:0). Москвичи продолжат выступления в групповом раунде Лиги Европы.