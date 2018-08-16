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    Спортивный директор ПАОКа: «После матчей со «Спартаком» я стал большим фанатом Зобнина»

    Бывший футбольный арбитр, а ныне спортивный директор ПАОКа Любош Михел поделился впечатлениями от игры полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матчах с греческой командой в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    «После этих двух игр я стал большим фанатом полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. Думаю, он уже готов играть в топ-клубе в сильном европейском чемпионате. Ему бы подошла английская Премьер-лига.

    Роман очень силен физически и здорово работает с мячом. Зобнин еще на чемпионате мира показал, что способен играть в сильнейших клубах Европы», – сказал Михел.

    «Спартак» проиграл ПАОКу по сумме двух матчей (2:3, 0:0). Москвичи продолжат выступления в групповом раунде Лиги Европы.

    Источник: Известия

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    16.08.2018 14:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 07:38

      К Зобнину претензий нет.

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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 16 августа 2018, 21:11

      Зобнин бесспорно хорош.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 20:09

      очень лестный отзыв и приятно что отметил у нас Романа. но это и вполне заслуженно, жаль но скоро поди уже конкретные интерес к нему проявят. с одной стороны рад за него а с другой конечно не охота отпускать.

      3
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      Рейтинг: +2522

      Челнинец 16 августа 2018, 18:11

      Зобнину нужно валить в Европу если хочет и дальше развиваться, потенциал хорош, техничен, и очень вынослив, в РПЛ потолок дальше не вырастишь)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 16 августа 2018, 16:06

      лучше б какой-нить моуриньо стал его фанатом

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      Рейтинг: +978

      РМЗ 16 августа 2018, 16:04

      Мне тоже нравится этот игрок. Динамо Москва умеет воспитывать игроков.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 августа 2018, 15:58

      К Зобнину бы ещё человек пять схожего характера,да фланги заменить полностью и Спартак был бы образцовым клубом.А пока на флангах те кто имеем, а нас потому и имеют.

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 августа 2018, 15:48

      ...а вот Массимо фанат Димки, видимо скидку у себя в ресторане сделал итальянцу...

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 16 августа 2018, 15:35

      скоро ещё пару раз на него в ЛЕ вживую полюбуешься, Любош)

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      Рейтинг: +577

      yurdin 16 августа 2018, 15:21

      Предложи бабок больше,чем он гребёт в Спартаке,и он ваш:) Да, к Ташаю приглядитесь-тоже на бабки ведётся и лигойчемпионов каких-то бредет)))

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