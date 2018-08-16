Игрок минского «Динамо» Николич: «Дзюба сыграл на ЧМ-2018 отлично, но Головин был лучше»

Футболист минского «Динамо» Урош Николич в преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита» поговорил о силе игроков сборной России.

«Я и раньше знал Артема Дзюбу, он всe-таки сейчас главная ударная сила в атаке «Зенита». На чемпионате мира Артeм смотрелся отлично, но всe-таки в вашей сборной сильнейшим считаю Александра Головина.

Он действительно хорош, и я не удивился, когда «Монако» приобрeл его за € 30 миллионов» – сказал Николич.

Матч в Санкт-Петербурге начнется в 20:00 по Москве.