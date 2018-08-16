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  • Игрок минского «Динамо» Николич: «Дзюба сыграл на ЧМ-2018 отлично, но Головин был лучше»

Игрок минского «Динамо» Николич: «Дзюба сыграл на ЧМ-2018 отлично, но Головин был лучше»

16 августа 2018, 01:29
11

Футболист минского «Динамо» Урош Николич в преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита» поговорил о силе игроков сборной России.

«Я и раньше знал Артема Дзюбу, он всe-таки сейчас главная ударная сила в атаке «Зенита». На чемпионате мира Артeм смотрелся отлично, но всe-таки в вашей сборной сильнейшим считаю Александра Головина.

Он действительно хорош, и я не удивился, когда «Монако» приобрeл его за € 30 миллионов» – сказал Николич.

Матч в Санкт-Петербурге начнется в 20:00 по Москве.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Монако Россия Динамо Мн Дзюба Артем Николич Урош Головин Александр
Комментарии (11)
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woyser
1534389471
На ЧМ лучшим был всё-же Черышев.
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alexivanof197
1534390189
я считаю что все таки Дзюба-он и сплотил вокруг себя команду и пользы принес много
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babenko1977
1534391048
Дзюба не был лучшим у него мастерства и техники не хватает
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ROSTOV SUPER
1534391405
Лучшим был Смолов ! Шучу парни ! С нетерпением ждем Зенит - Динамо Минск ! Удачи нашим , вот тут и посмотрим кто есть кто ! Жалко Шатова не будет !
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bzfar
1534391413
всё правильно говорит. Головин был основной составляющей всей игры сборной в атаку. Дзюба действительно был хорош, как никогда, но у него всё же функционал на поле по сравнению с Головиным ограниченный
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paracetamol
1534395450
Сегодня эти слова Дзюба засунет Николичу в задний проход.
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zigbert
1534401410
Дзюба "пушкарь" а Головин лишь "подносчик снарядов".
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exreporter
1534449831
может быть. Только уже все показывают себя. От Дзюбы и Зобнина до Роналду и Погба. А про Головина мы только читаем и читаем. Как он едет, как он смотрит, как он кушает, как он перспективен, как он будет смотреться с тем или другим игроком. Но это все пока. Пусть лечится, начинает играть. Там и вспомним о нем. А то Сычевым станет.
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