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    Игрок минского «Динамо» Николич: «Дзюба сыграл на ЧМ-2018 отлично, но Головин был лучше»

    Футболист минского «Динамо» Урош Николич в преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита» поговорил о силе игроков сборной России.

    «Я и раньше знал Артема Дзюбу, он всe-таки сейчас главная ударная сила в атаке «Зенита». На чемпионате мира Артeм смотрелся отлично, но всe-таки в вашей сборной сильнейшим считаю Александра Головина.

    Он действительно хорош, и я не удивился, когда «Монако» приобрeл его за € 30 миллионов» – сказал Николич.

    Матч в Санкт-Петербурге начнется в 20:00 по Москве.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.08.2018 01:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 16 августа 2018, 23:03

      может быть. Только уже все показывают себя. От Дзюбы и Зобнина до Роналду и Погба. А про Головина мы только читаем и читаем. Как он едет, как он смотрит, как он кушает, как он перспективен, как он будет смотреться с тем или другим игроком. Но это все пока. Пусть лечится, начинает играть. Там и вспомним о нем. А то Сычевым станет.

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 16 августа 2018, 09:36

      Дзюба "пушкарь" а Головин лишь "подносчик снарядов".

      2
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 16 августа 2018, 07:57

      Сегодня эти слова Дзюба засунет Николичу в задний проход.

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 16 августа 2018, 06:50

      всё правильно говорит. Головин был основной составляющей всей игры сборной в атаку.
      Дзюба действительно был хорош, как никогда, но у него всё же функционал на поле по сравнению с Головиным ограниченный

      5
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 16 августа 2018, 06:50

      Лучшим был Смолов ! Шучу парни ! С нетерпением ждем Зенит - Динамо Минск ! Удачи нашим , вот тут и посмотрим кто есть кто ! Жалко Шатова не будет !

      3
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 16 августа 2018, 06:44

      Дзюба не был лучшим у него мастерства и техники не хватает

      1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar > babenko1977 16 августа 2018, 06:52

      Ты прав! Но он это перекрывал своим желанием.
      А то, что он лучший на всём чемпионате был по выигранным верховым дуэлям говорит само за себя.

      2
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol > babenko1977 16 августа 2018, 07:52

      Насчет техники. Посмотри гол Рубину! Так и Месси не смог бы обыграть и пас отдать.

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 16 августа 2018, 06:29

      я считаю что все таки Дзюба-он и сплотил вокруг себя команду и пользы принес много

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      Рейтинг: +3282

      woyser 16 августа 2018, 06:17

      На ЧМ лучшим был всё-же Черышев.

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      Рейтинг: +23

      Sci-Hub > woyser 16 августа 2018, 11:15

      +100500

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