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  • Marca – перед Суперкубком УЕФА: впервые в истории состав «Атлетико» стоил дороже, чем состав «Реала»

Marca – перед Суперкубком УЕФА: впервые в истории состав «Атлетико» стоил дороже, чем состав «Реала»

15 августа 2018, 15:57
4

Издание Marca опубликовало статистику стоимости футболистов «Атлетико» и «Реала» за последние девять лет.

В прошлом сезоне общая цена игроков «матрасников» равнялась 740,3 миллиона евро, сливочных – 941,8 миллиона. Сейчас футболисты Диего Симеоне стоят 858 миллионов, а игроки Хулена Лопетеги – 775,7.

Согласно источнику, впервые в истории «Атлетико» обошел «Реал» по суммарному показателю стоимости футболистов. Таблица отображает состояние на июнь текущего года.

Напомним, 10 июля нападающий Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» за 117 миллионов евро после девяти лет в «Реале».

Сегодня команды встретятся в Таллине в матче за Суперкубок УЕФА. Начало – в 22:00 по московскому времени, «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Источник: Marca
Испания. Кубок Реал Атлетико
Комментарии (4)
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Garrincha58
1534338187
Спартак тоже наверняка в три раза дороже ПАОКа,а Зенит в десять раз дороже Динамо Мн и результат всем известен так что цена тут не причем
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I_R_O_N_M_A_N
1534338226
Вот только на трансфермаркте Реал стоит 977.3 лимона, а Атлетико 807...
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a-rakhmatov
1534345404
Бюджет этих испанских команд выше бюджета всего РПЛ....поэтому и клубы в России слабо выступают в еврокубках...
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