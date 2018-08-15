Marca – перед Суперкубком УЕФА: впервые в истории состав «Атлетико» стоил дороже, чем состав «Реала»

Издание Marca опубликовало статистику стоимости футболистов «Атлетико» и «Реала» за последние девять лет.

В прошлом сезоне общая цена игроков «матрасников» равнялась 740,3 миллиона евро, сливочных – 941,8 миллиона. Сейчас футболисты Диего Симеоне стоят 858 миллионов, а игроки Хулена Лопетеги – 775,7.

Согласно источнику, впервые в истории «Атлетико» обошел «Реал» по суммарному показателю стоимости футболистов. Таблица отображает состояние на июнь текущего года.

Напомним, 10 июля нападающий Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» за 117 миллионов евро после девяти лет в «Реале».

Сегодня команды встретятся в Таллине в матче за Суперкубок УЕФА. Начало – в 22:00 по московскому времени, «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.