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    Marca – перед Суперкубком УЕФА: впервые в истории состав «Атлетико» стоил дороже, чем состав «Реала»

    Издание Marca опубликовало статистику стоимости футболистов «Атлетико» и «Реала» за последние девять лет.

    В прошлом сезоне общая цена игроков «матрасников» равнялась 740,3 миллиона евро, сливочных – 941,8 миллиона. Сейчас футболисты Диего Симеоне стоят 858 миллионов, а игроки Хулена Лопетеги – 775,7.

    Согласно источнику, впервые в истории «Атлетико» обошел «Реал» по суммарному показателю стоимости футболистов. Таблица отображает состояние на июнь текущего года.

    Напомним, 10 июля нападающий Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» за 117 миллионов евро после девяти лет в «Реале».

    Сегодня команды встретятся в Таллине в матче за Суперкубок УЕФА. Начало – в 22:00 по московскому времени, «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Marca

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    15.08.2018 15:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 августа 2018, 18:03

      Бюджет этих испанских команд выше бюджета всего РПЛ....поэтому и клубы в России слабо выступают в еврокубках...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > a-rakhmatov 15 августа 2018, 18:31

      Сравни бюджет ПАОКа со Спартаком или Динамо Минск с Зенитом. А кто в итоге выиграл?)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 15 августа 2018, 16:03

      Вот только на трансфермаркте Реал стоит 977.3 лимона, а Атлетико 807...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2018, 16:03

      Спартак тоже наверняка в три раза дороже ПАОКа,а Зенит в десять раз дороже Динамо Мн и результат всем известен так что цена тут не причем

      5
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