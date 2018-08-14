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    Хусаинов: «Характерное и справедливое удаление для невоспитанного Адриано. В РПЛ ему такое прощают»

    Бывший арбитр высшего дивизиона чемпионата России Сергей Хусаинов дал комментарий по поводу удаления форварда «Спартака» Луиса Адриано в первом тайме игры с ПАОКом.

    «Рефери увидел неспортивное поведение в нейтральной ситуации, когда мяча не было у футболистов. Два игрока стояли рядом, и один другого исподтишка ударил ногой. Справедливое удаление, на мой взгляд.

    Это характерно для таких невоспитанных людей, типа Адриано. То, что прощается в национальном чемпионате, не прощается в еврокубках. Арбитр дал понять, что никакие грубости прощаться не будут», – сказал Хусаинов.

    «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию встречи в Тушино.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2018 22:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 14 августа 2018, 23:41

      Где ему воспитываться было, в джунглях Амазонки? Там - закон джунглей: или ты анаконду, или она тебя! А в фавеллах еще того хуже.

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