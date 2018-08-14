Хусаинов: «Характерное и справедливое удаление для невоспитанного Адриано. В РПЛ ему такое прощают»

Бывший арбитр высшего дивизиона чемпионата России Сергей Хусаинов дал комментарий по поводу удаления форварда «Спартака» Луиса Адриано в первом тайме игры с ПАОКом.

«Рефери увидел неспортивное поведение в нейтральной ситуации, когда мяча не было у футболистов. Два игрока стояли рядом, и один другого исподтишка ударил ногой. Справедливое удаление, на мой взгляд.

Это характерно для таких невоспитанных людей, типа Адриано. То, что прощается в национальном чемпионате, не прощается в еврокубках. Арбитр дал понять, что никакие грубости прощаться не будут», – сказал Хусаинов.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию встречи в Тушино.