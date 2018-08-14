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ВФСО «Динамо» оспорит решение суда по делу Ташаева

14 августа 2018, 18:16
9

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» подаст апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы не удовлетворять иск к ФК «Динамо» и его бывшему полузащитнику Александру Ташаеву.

Сегодня, 14 августа, суд отказался удовлетворять иск ВФСО о признании недействительным пункт об отступных в контракте футболиста.

«Сегодняшнее решение арбитражного суда ВФСО «Динамо» обжалует в апелляционном порядке», – сообщили в пресс-службе.

В начале июля Ташаев написал заявление об уходе из «Динамо». Чуть позже хавбек расторг соглашение с клубом, выплатив сумму компенсации в размере 1,5 миллиона евро, после чего присоединился к «Спартаку». ВФСО «Динамо», являющееся акционером футбольного клуба, в июне подало иск к ФК «Динамо-Москва» и игроку с требованием признать недействительным пункт контракта об отступных при переходе Ташаева в другой клуб.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Ташаев Александр
Комментарии (9)
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Боцман59rus
1534260732
нужно пару лямов штрафа наложить на Динаму, за то, что отвлекают от службы судебные органы, своими бесперспективными исками... - надеюсь Ташаев психологически устойчив и его не выбьют из колеи, жалкие потуги мусоров, в в попытках найти вчерашний день.)))
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absent32
1534260810
потеряли еще одного таланта и теперь ищут виновных, но не замечают в вине самих себя!!!
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Krossmen73
1534261042
Блин!Ну что за неугомонное это ВФСО "Динамо"!Всё решено.Парень играет в Спартаке с новым контрактом.Постепенно обживается в новом для него клубе.И опять эти судебные дрязги-пересуды!Если юристы Динамо промухали Ташаева сляпав ему такой слабый контракт,то это лишь их личные проблемы!Спартак выплатил отступные за парня(причём эти отступные само Динамо и назначило!) и на законных основаниях заключил с Ташаевым новое соглашение.Чего тут ещё бабушку лохматить?!?Так что пусть динамовские юристы с советом успокоятся и сделают правильные для себя выводы как нужно вести дела.Ташаеву же успехов в Спартаке и быстрее влиться в коллектив!!!
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серега кашин
1534261387
все попытки динамо с самого начала бесмысленны
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Andrey160268
1534263626
Да осень не за горами, у руководства Динамо уже осеннее обострение началось.
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prezent2017
1534263656
Началось... Игрочишка-то так себе. Тыщ на 300 мериканских тянет, а тут полтора ляма! Радоваться бы!
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OfaZavr
1534265367
ну что за люди никак не угомоняться и отказываются признать свои же косяки. уже суд им все популярно разъяснил а они опять за свое.
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Рубик Докоян
1534267327
Пора в "Динамо" аудит проводить и заслать туда "докторов" из СК РФ.
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zigbert
1534327383
Опять за старое.
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