ВФСО «Динамо» оспорит решение суда по делу Ташаева

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» подаст апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы не удовлетворять иск к ФК «Динамо» и его бывшему полузащитнику Александру Ташаеву.

Сегодня, 14 августа, суд отказался удовлетворять иск ВФСО о признании недействительным пункт об отступных в контракте футболиста.

«Сегодняшнее решение арбитражного суда ВФСО «Динамо» обжалует в апелляционном порядке», – сообщили в пресс-службе.

В начале июля Ташаев написал заявление об уходе из «Динамо». Чуть позже хавбек расторг соглашение с клубом, выплатив сумму компенсации в размере 1,5 миллиона евро, после чего присоединился к «Спартаку». ВФСО «Динамо», являющееся акционером футбольного клуба, в июне подало иск к ФК «Динамо-Москва» и игроку с требованием признать недействительным пункт контракта об отступных при переходе Ташаева в другой клуб.