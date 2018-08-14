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    ВФСО «Динамо» оспорит решение суда по делу Ташаева

    Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» подаст апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы не удовлетворять иск к ФК «Динамо» и его бывшему полузащитнику Александру Ташаеву.

    Сегодня, 14 августа, суд отказался удовлетворять иск ВФСО о признании недействительным пункт об отступных в контракте футболиста.

    «Сегодняшнее решение арбитражного суда ВФСО «Динамо» обжалует в апелляционном порядке», – сообщили в пресс-службе.

    В начале июля Ташаев написал заявление об уходе из «Динамо». Чуть позже хавбек расторг соглашение с клубом, выплатив сумму компенсации в размере 1,5 миллиона евро, после чего присоединился к «Спартаку». ВФСО «Динамо», являющееся акционером футбольного клуба, в июне подало иск к ФК «Динамо-Москва» и игроку с требованием признать недействительным пункт контракта об отступных при переходе Ташаева в другой клуб.

    Источник: ТАСС

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    14.08.2018 18:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 13:03

      Опять за старое.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 августа 2018, 20:22

      Пора в "Динамо" аудит проводить и заслать туда "докторов" из СК РФ.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 19:49

      ну что за люди никак не угомоняться и отказываются признать свои же косяки. уже суд им все популярно разъяснил а они опять за свое.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2018, 19:20

      Началось... Игрочишка-то так себе. Тыщ на 300 мериканских тянет, а тут полтора ляма! Радоваться бы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 14 августа 2018, 19:20

      Да осень не за горами, у руководства Динамо уже осеннее обострение началось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 14 августа 2018, 18:43

      все попытки динамо с самого начала бесмысленны

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 14 августа 2018, 18:37

      Блин!Ну что за неугомонное это ВФСО "Динамо"!Всё решено.Парень играет в Спартаке с новым контрактом.Постепенно обживается в новом для него клубе.И опять эти судебные дрязги-пересуды!Если юристы Динамо промухали Ташаева сляпав ему такой слабый контракт,то это лишь их личные проблемы!Спартак выплатил отступные за парня(причём эти отступные само Динамо и назначило!) и на законных основаниях заключил с Ташаевым новое соглашение.Чего тут ещё бабушку лохматить?!?Так что пусть динамовские юристы с советом успокоятся и сделают правильные для себя выводы как нужно вести дела.Ташаеву же успехов в Спартаке и быстрее влиться в коллектив!!!

      5
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      Рейтинг: +2888

      absent32 14 августа 2018, 18:33

      потеряли еще одного таланта и теперь ищут виновных, но не замечают в вине самих себя!!!

      5
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 августа 2018, 18:32

      нужно пару лямов штрафа наложить на Динаму, за то, что отвлекают от службы судебные органы, своими бесперспективными исками...
      - надеюсь Ташаев психологически устойчив и его не выбьют из колеи, жалкие потуги мусоров, в в попытках найти вчерашний день.)))

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