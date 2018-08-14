Агент Дриусси: «Не верьте слухам. Себастьян не собирается покидать «Зенит»

Футбольный агент Марсело Симоньян, представляющий интересы нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, опроверг информацию, что аргентинец хочет уйти из клуба.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что 22-летний футболист попросил руководство петербуржцев продать его. По форварду уже ведет переговоры «Сампдория»..

«Дриусси подал запрос на трансфер? Мне об этом ничего не известно. Не стоит верить всем слухам в прессе. На данный момент он игрок «Зенита», ничего не поменялось. Более того, его жена беременна. Он хочет остаться в петербургском клубе», – сказал Симоньян.

Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» прошлым летом за 15 миллионов евро. В сезоне-2017/18 форвард принял участие в 40 матчах во всех турнирах, записав на свой счет шесть голов и шесть результативных передач.