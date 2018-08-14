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    Агент Дриусси: «Не верьте слухам. Себастьян не собирается покидать «Зенит»

    Футбольный агент Марсело Симоньян, представляющий интересы нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, опроверг информацию, что аргентинец хочет уйти из клуба.

    Ранее итальянские СМИ сообщили, что 22-летний футболист попросил руководство петербуржцев продать его. По форварду уже ведет переговоры «Сампдория»..

    «Дриусси подал запрос на трансфер? Мне об этом ничего не известно. Не стоит верить всем слухам в прессе. На данный момент он игрок «Зенита», ничего не поменялось. Более того, его жена беременна. Он хочет остаться в петербургском клубе», – сказал Симоньян.

    Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» прошлым летом за 15 миллионов евро. В сезоне-2017/18 форвард принял участие в 40 матчах во всех турнирах, записав на свой счет шесть голов и шесть результативных передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.08.2018 16:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 12:39

      Ну вот и опровержение. Не понятно ,зачем стоило писать об этом?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 14 августа 2018, 21:41

      У журналистов фишка теперь такая, сначала писать про трансферы а затем писать опровержение

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 августа 2018, 20:19

      Сами они при таких "личках" никуда рваться не будут.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2018, 19:14

      Не отпускать, пригодится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 14 августа 2018, 18:16

      Дрюссик нужен нам,так как талант у него есть... Игрок добротный! Чувствует позицию.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 августа 2018, 17:15

      жена беременна! а в Италии нельзя родить?

      1
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      Рейтинг: +422

      TRELL > Garrincha58 14 августа 2018, 18:17

      Это Питер! Тебе не понять...)

      3
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