«Милан» объявил о переходе Бакайоко

Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко перешел в «Милан». 23-летний игрок проведет в итальянском клубе ближайший сезона на правах аренды. Договор между сторонами включает в себя опцию выкупа.

Ранее сообщалось, что миланцы заплатят за аренду француза 5 миллионов евро. Сумма выкупа составит 35 миллионов.

Бакайоко перешел в «Челси» из «Монако» летом 2017 года примерно за 45 миллионов В сезоне-2017/18 он провел за лондонцев 43 матча, забил три гола и сделал три результативные передачи.