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    «Милан» объявил о переходе Бакайоко

    Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко перешел в «Милан». 23-летний игрок проведет в итальянском клубе ближайший сезона на правах аренды. Договор между сторонами включает в себя опцию выкупа.

    Ранее сообщалось, что миланцы заплатят за аренду француза 5 миллионов евро. Сумма выкупа составит 35 миллионов.

    Бакайоко перешел в «Челси» из «Монако» летом 2017 года примерно за 45 миллионов В сезоне-2017/18 он провел за лондонцев 43 матча, забил три гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: ФК «Милан»

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    14.08.2018 14:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 14 августа 2018, 16:09

      Хорошее приобретение ! Миланским командам нужно продалдать укрепляться

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 14 августа 2018, 15:01

      Правильное решение. Челси сбросил балласт. Понятно что француз не дно, но много косячил, продуктивных и полезных действий мало и по сути являлся игроком скамейки. А вот у Гаттузо такой опорник может и заиграть, да и выгрызать центр поля немногим хуже, чем Канте в том же Челси. Посмотрим может в этот раз большие денежные взбросы Милана на трансферы себя оправдают, главное чтоб снова за нарушение финансовой фэйр-плэй не выгоняли из еврокубков.

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