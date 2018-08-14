«Рубин» не забивает «Зениту» в Казани с 2015 года

Накануне состоялся матч третьего тура российской Премьер-лиги, в котором встречались «Рубин» и «Зенит». Игра завершилась со счетом 0:1.

Казанская команды не может поразить ворота «Зенита» на своем поле с 24 августа 2015 года. Тот матч завершился со счетом 1:3, а единственный гол хозяев записал на свой счет Динияр Билялетдинов.

В следующем сезоне «Рубин» проиграл «Зениту» со счетом 0:2, через год была зафиксирована ничья – 0:0.

Матч четвертого тура РПЛ «Ахмат» – «Рубин» пройдет 18 августа. «Зенит» сыграет дома с «Уралом» в Санкт-Петербурге.