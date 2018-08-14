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    «Рубин» не забивает «Зениту» в Казани с 2015 года

    Накануне состоялся матч третьего тура российской Премьер-лиги, в котором встречались «Рубин» и «Зенит». Игра завершилась со счетом 0:1.

    Казанская команды не может поразить ворота «Зенита» на своем поле с 24 августа 2015 года. Тот матч завершился со счетом 1:3, а единственный гол хозяев записал на свой счет Динияр Билялетдинов.

    В следующем сезоне «Рубин» проиграл «Зениту» со счетом 0:2, через год была зафиксирована ничья – 0:0.

    Матч четвертого тура РПЛ «Ахмат» – «Рубин» пройдет 18 августа. «Зенит» сыграет дома с «Уралом» в Санкт-Петербурге.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2018 09:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2018, 11:12

      «Рубин» не забивает «Зениту» в Казани с 2015 года и правильно делает!

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