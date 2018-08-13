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  • Юрист: «Вполне вероятно, что дело Ташаева придется решать в Спортивном арбитражном суде»

Юрист: «Вполне вероятно, что дело Ташаева придется решать в Спортивном арбитражном суде»

13 августа 2018, 16:50
13

Спортивный юрист Евгений Морозов прокомментировал ситуацию по поводу претензий «Динамо» к экс-полузащитнику команды Александру Ташаеву.

Сегодня бело-голубые обратились в Палату по разрешению споров РФС с просьбой наложить на 24-футболиста санкции из-за его перехода в «Спартак».

В начале июля Ташаев расторг контракт с «Динамо», заплатив 1,5 миллиона отступных, после чего заключил соглашение со «Спартаком».

«В соответствии с уставом и регламентами РФС, каждый субъект футбола имеет право обратиться в юридические органы РФС за защитой или применением к другой стороне спортивных санкций, если считает, что его права нарушены. В данном случае футболист расторг действующий трудовой договор с профессиональным футбольным клубом, клуб считает, что его права нарушены и он обратился в Палату по разрешению споров РФС.

На мой взгляд, одним из важных вопросов для Палаты по разрешению споров РФС станет изучение формулировки, которая позволила Ташаеву расторгнуть трудовой договор по собственному желанию: есть ли в контракте условие о выкупе, так называемый «buy out» или присутствует только условие о компенсации при расторжении трудового договора в одностороннем порядке. Рассмотрение будет не из простых. Поэтому допускаю, что в любом случае решением будет недовольна одна из сторон, и вполне вероятно дальнейшее разбирательство в Спортивном арбитражном суде в Лозанне», – сказал Морозов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Ташаев Александр
Комментарии (13)
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alexivanof197
1534168777
что ж никак не угомоняться они...
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серега кашин
1534173678
скорей всего динамо ничего не светит
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Shotlandets86
1534175003
Свиньи совсем в теме не шарят, но чего то повизгивают, Шлюшаев поступил крайне некрасиво и вполне понятно желание его за это наказать.
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Полная Канистра
1534178964
уже 3 тура прошло они всё го… месят руками . Отдал вам 1.5 ляма чё вам мусора ещё надо
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zigbert
1534181311
Пусть обращаются ,никакой выгоды скорей всего они не получат.
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Владислав Vlad
1534187335
- Я вам полтора ляма дал? - Дал. - Вы взяли? - Взяли. - Так чего вы ещё хотите??? - Справедливости...... )))))
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