Юрист: «Вполне вероятно, что дело Ташаева придется решать в Спортивном арбитражном суде»

Спортивный юрист Евгений Морозов прокомментировал ситуацию по поводу претензий «Динамо» к экс-полузащитнику команды Александру Ташаеву.

Сегодня бело-голубые обратились в Палату по разрешению споров РФС с просьбой наложить на 24-футболиста санкции из-за его перехода в «Спартак».

В начале июля Ташаев расторг контракт с «Динамо», заплатив 1,5 миллиона отступных, после чего заключил соглашение со «Спартаком».

«В соответствии с уставом и регламентами РФС, каждый субъект футбола имеет право обратиться в юридические органы РФС за защитой или применением к другой стороне спортивных санкций, если считает, что его права нарушены. В данном случае футболист расторг действующий трудовой договор с профессиональным футбольным клубом, клуб считает, что его права нарушены и он обратился в Палату по разрешению споров РФС.

На мой взгляд, одним из важных вопросов для Палаты по разрешению споров РФС станет изучение формулировки, которая позволила Ташаеву расторгнуть трудовой договор по собственному желанию: есть ли в контракте условие о выкупе, так называемый «buy out» или присутствует только условие о компенсации при расторжении трудового договора в одностороннем порядке. Рассмотрение будет не из простых. Поэтому допускаю, что в любом случае решением будет недовольна одна из сторон, и вполне вероятно дальнейшее разбирательство в Спортивном арбитражном суде в Лозанне», – сказал Морозов.