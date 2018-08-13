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    Юрист: «Вполне вероятно, что дело Ташаева придется решать в Спортивном арбитражном суде»

    Спортивный юрист Евгений Морозов прокомментировал ситуацию по поводу претензий «Динамо» к экс-полузащитнику команды Александру Ташаеву.

    Сегодня бело-голубые обратились в Палату по разрешению споров РФС с просьбой наложить на 24-футболиста санкции из-за его перехода в «Спартак».

    В начале июля Ташаев расторг контракт с «Динамо», заплатив 1,5 миллиона отступных, после чего заключил соглашение со «Спартаком».

    «В соответствии с уставом и регламентами РФС, каждый субъект футбола имеет право обратиться в юридические органы РФС за защитой или применением к другой стороне спортивных санкций, если считает, что его права нарушены. В данном случае футболист расторг действующий трудовой договор с профессиональным футбольным клубом, клуб считает, что его права нарушены и он обратился в Палату по разрешению споров РФС.

    На мой взгляд, одним из важных вопросов для Палаты по разрешению споров РФС станет изучение формулировки, которая позволила Ташаеву расторгнуть трудовой договор по собственному желанию: есть ли в контракте условие о выкупе, так называемый «buy out» или присутствует только условие о компенсации при расторжении трудового договора в одностороннем порядке. Рассмотрение будет не из простых. Поэтому допускаю, что в любом случае решением будет недовольна одна из сторон, и вполне вероятно дальнейшее разбирательство в Спортивном арбитражном суде в Лозанне», – сказал Морозов.

    Источник: Sport24

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    13.08.2018 16:50
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 13 августа 2018, 22:08

      - Я вам полтора ляма дал?
      - Дал.
      - Вы взяли?
      - Взяли.
      - Так чего вы ещё хотите???
      - Справедливости......
      )))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 20:28

      Пусть обращаются ,никакой выгоды скорей всего они не получат.

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 августа 2018, 19:49

      уже 3 тура прошло они всё го… месят руками . Отдал вам 1.5 ляма чё вам мусора ещё надо

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 13 августа 2018, 18:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Свиньи совсем в теме не шарят, но чего то повизгивают, Шлюшаев поступил крайне некрасиво и вполне понятно желание его за это наказать.

      -7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Shotlandets86 13 августа 2018, 19:46

      так ты девочка так поступила некрасиво вот тебя и наказали хе хе

      4
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      Рейтинг: +800

      Театрал > Shotlandets86 13 августа 2018, 21:51

      Ташаев дал Динамо наварить 1,1 млн. Евро. А мог бы зимой уйти бесплатно. Поступил как раз по-человечески! Вот Динамики- не то что свиньи, скоты неблагодарные

      -2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > DVOK68 14 августа 2018, 15:29

      Я спокоен, свинья. Это у вас бомбит, что у вас команд Иуд и шалашовок продажных, которых отмазать не получается. Так что огнетушитель к жопе приложи и друзьям крючкохвостым передай.

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Полная Канистра 14 августа 2018, 15:30

      Писать научись, школоло, потом визжи.)

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Театрал 14 августа 2018, 15:31

      Пфф, договорился со свиньями ещё зимой, чего не имел права делать, за это и должна быть дисквалификация. Плюс подписной бонус равняется его выкупу, так что клуб ничего не наварил.

      Как говорится, не знаешь, не говори, за умного сойдёшь.

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 августа 2018, 18:21

      скорей всего динамо ничего не светит

      6
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 13 августа 2018, 16:59

      что ж никак не угомоняться они...

      9
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > alexivanof197 13 августа 2018, 17:15

      Локти кусают. Непонятно как они зимой контракт продлевали с такими маленькими отступными. Хотя мне то пофигу, главное что Таш уже в Спартаке)

      8
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      Рейтинг: +800

      Театрал > Евгений Агеев 13 августа 2018, 17:43

      Да просто, чтобы не ушёл бесплатно совсем. А ведь мог. Поступил с бывшим клубом по-человечески, но те не оценили. Наварили в итоге 1,1 млн на его трансфере и недовольны. Скоты! А вообще ещё один урок: не делай добра- не получишь зла

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