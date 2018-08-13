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    «Динамо» подтвердило, что обратилось в Палату споров с просьбой наложить санкции на Ташаева

    В «Динамо» подтвердили, что клуб обратился в Палату по разрешению споров РФС с просьбой применить штрафные санкции к бывшему полузащитнику команды Александру Ташаеву.

    «Действительно, ФК «Динамо» (Москва) обратился в Палату по разрешению споров РФС с жалобой по действиям игрока Александра Ташаева. Со своей стороны клуб действовал добросовестно и был намерен продолжить отношения с Александром, предоставлял достаточно игровой практики, прилагал все усилия по формированию положительной репутации игрока. Руководствуясь регламентными условиями РФС, клуб просит наложить спортивные санкции на игрока, а в будущем намерен последовательно и настойчиво отстаивать свои спортивные и финансовые интересы», – говорится в заявлении пресс-службы «Динамо».

    Ранее стало известно, что «Динамо» хочет добиться дисквалификации Ташаева из-за его перехода в «Спартак». Также бело-голубые намерены вернуть 400 тысяч евро подъемных, которые были выплачены футболисту.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.08.2018 15:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 20:05

      С таким успехом можно придумать еще что нибудь ,что бы срубить бабла.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 19:04

      только самих себя стоит винить в том как все получилось, ведь действовал Ташаев исходя из условий контракта.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 августа 2018, 18:22

      эти придурки сами такой контракт ему предложили и пусть тогда не ноют

      3
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    • ...
      Рейтинг: +800

      Театрал 13 августа 2018, 17:24

      Вообще-то он мог уйти бесплатно! Зимой. Ему заплатили 400000, а при расторжении контракта Динамо получило 1500000. Кто-нибудь навар Динамо посчитайте... А то, что вы хотели продолжать, развивать и т. Д. Так рабство отменили. И раз РФС разрешило ему играть, то шансов у Динамо, мягко говоря мало

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 августа 2018, 16:49

      Пусть Ташаев долги отдаст клубу и идет в Спартак, а дальше посмотрим, что с ним будет

      2
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 13 августа 2018, 16:46

      одним словом-мусора

      4
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      Рейтинг: +379

      o33uk > BANNIKOV1970 13 августа 2018, 17:56

      одним словом -свинья

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +654

      111Hunter111 13 августа 2018, 16:40

      Надо с чего-то начинать, вода камень точит.

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 13 августа 2018, 16:14

      на себя санкции наложите...
      - за свои ошибки спрашивать с других - тупо, не позорьтесь.))

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