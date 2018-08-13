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  • «Динамо» подтвердило, что обратилось в Палату споров с просьбой наложить санкции на Ташаева

«Динамо» подтвердило, что обратилось в Палату споров с просьбой наложить санкции на Ташаева

13 августа 2018, 15:59
9

В «Динамо» подтвердили, что клуб обратился в Палату по разрешению споров РФС с просьбой применить штрафные санкции к бывшему полузащитнику команды Александру Ташаеву.

«Действительно, ФК «Динамо» (Москва) обратился в Палату по разрешению споров РФС с жалобой по действиям игрока Александра Ташаева. Со своей стороны клуб действовал добросовестно и был намерен продолжить отношения с Александром, предоставлял достаточно игровой практики, прилагал все усилия по формированию положительной репутации игрока. Руководствуясь регламентными условиями РФС, клуб просит наложить спортивные санкции на игрока, а в будущем намерен последовательно и настойчиво отстаивать свои спортивные и финансовые интересы», – говорится в заявлении пресс-службы «Динамо».

Ранее стало известно, что «Динамо» хочет добиться дисквалификации Ташаева из-за его перехода в «Спартак». Также бело-голубые намерены вернуть 400 тысяч евро подъемных, которые были выплачены футболисту.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Ташаев Александр
Комментарии (9)
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Боцман59rus
1534166087
на себя санкции наложите... - за свои ошибки спрашивать с других - тупо, не позорьтесь.))
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111Hunter111
1534167655
Надо с чего-то начинать, вода камень точит.
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BANNIKOV1970
1534167973
одним словом-мусора
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vladimir-7
1534168158
Пусть Ташаев долги отдаст клубу и идет в Спартак, а дальше посмотрим, что с ним будет
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Театрал
1534170285
Вообще-то он мог уйти бесплатно! Зимой. Ему заплатили 400000, а при расторжении контракта Динамо получило 1500000. Кто-нибудь навар Динамо посчитайте... А то, что вы хотели продолжать, развивать и т. Д. Так рабство отменили. И раз РФС разрешило ему играть, то шансов у Динамо, мягко говоря мало
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серега кашин
1534173775
эти придурки сами такой контракт ему предложили и пусть тогда не ноют
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OfaZavr
1534176266
только самих себя стоит винить в том как все получилось, ведь действовал Ташаев исходя из условий контракта.
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zigbert
1534179927
С таким успехом можно придумать еще что нибудь ,что бы срубить бабла.
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