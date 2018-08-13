«Динамо» подтвердило, что обратилось в Палату споров с просьбой наложить санкции на Ташаева

В «Динамо» подтвердили, что клуб обратился в Палату по разрешению споров РФС с просьбой применить штрафные санкции к бывшему полузащитнику команды Александру Ташаеву.

«Действительно, ФК «Динамо» (Москва) обратился в Палату по разрешению споров РФС с жалобой по действиям игрока Александра Ташаева. Со своей стороны клуб действовал добросовестно и был намерен продолжить отношения с Александром, предоставлял достаточно игровой практики, прилагал все усилия по формированию положительной репутации игрока. Руководствуясь регламентными условиями РФС, клуб просит наложить спортивные санкции на игрока, а в будущем намерен последовательно и настойчиво отстаивать свои спортивные и финансовые интересы», – говорится в заявлении пресс-службы «Динамо».

Ранее стало известно, что «Динамо» хочет добиться дисквалификации Ташаева из-за его перехода в «Спартак». Также бело-голубые намерены вернуть 400 тысяч евро подъемных, которые были выплачены футболисту.