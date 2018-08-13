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    Каррера: «Все игроки кроме Кутепова и Боккетти подходят к матчу с ПАОКом в хороших кондициях»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что футболисты команды понимают важность ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

    По словам специалиста, почти все игроки находятся в хороших кондициях накануне встречи с греками.

    – Все игроки подходят в хороших кондициях, кроме Кутепова и Боккетти.

    – Есть ли понимание по составу?

    – Пока я еще ничего не решил. Должен еще подумать. На тренировке увидим настроение игроков. Но все понимают важность игры. Надо сделать все возможное, чтобы пройти дальше. Будет учитывать ошибки первого матча.

    – Какие ошибки находите в игре вы?

    – Мы поняли, что было не так. Будет полчаса теории, посмотрим соперника и разберем, где нам не стоит ошибаться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.08.2018 15:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 19:58

      Вот и хорошо что почти все готовы к поединку. Осталось только настроится на игру.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 19:00

      хорошо что все готовы кроме Кутепова и Бокетти, надеюсь насчет ошибок которые проанализировали и поняли что было не так Каррера правду сказал)

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