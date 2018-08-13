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  • Каррера: «Все игроки кроме Кутепова и Боккетти подходят к матчу с ПАОКом в хороших кондициях»

Каррера: «Все игроки кроме Кутепова и Боккетти подходят к матчу с ПАОКом в хороших кондициях»

13 августа 2018, 15:41
2

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что футболисты команды понимают важность ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

По словам специалиста, почти все игроки находятся в хороших кондициях накануне встречи с греками.

– Все игроки подходят в хороших кондициях, кроме Кутепова и Боккетти.

– Есть ли понимание по составу?

– Пока я еще ничего не решил. Должен еще подумать. На тренировке увидим настроение игроков. Но все понимают важность игры. Надо сделать все возможное, чтобы пройти дальше. Будет учитывать ошибки первого матча.

– Какие ошибки находите в игре вы?

– Мы поняли, что было не так. Будет полчаса теории, посмотрим соперника и разберем, где нам не стоит ошибаться.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак ПАОК Боккетти Сальваторе Кутепов Илья Каррера Массимо
Комментарии (2)
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OfaZavr
1534176052
хорошо что все готовы кроме Кутепова и Бокетти, надеюсь насчет ошибок которые проанализировали и поняли что было не так Каррера правду сказал)
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zigbert
1534179495
Вот и хорошо что почти все готовы к поединку. Осталось только настроится на игру.
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