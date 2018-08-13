Байдачный: «Иностранным тренерам плевать на «Зенит». Они подписывают контракт и сваливают отсюда»

Бывший главный тренер сборной Белоруссии Анатолий Байдачный оценил изменения в «Зените» с приходом Сергея Семака.

«Вот эти вот приглашения иностранных тренеров руководством «Зенита» и оставили команду в таком состоянии… Да этим людям плевать на «Зенит», они приезжали только для того, чтобы заработать хорошие деньги, заработать на трансферах. Они подписывают контракт и сваливают отсюда.

Сейчас в первый раз какое-то нормальное движение: взяли своего человека, человека, который играл за клуб, капитаном был, успехи у «Зенита» были в то время, когда играл Семак. Просто он еще достаточно молодой тренер.

В каком плане молодой? Еще не было у него такого клуба, как «Зенит». У Семака еще будут ошибки, просто надо иметь терпение и верить, что у него получится, поддерживать его. Тогда, думаю, все будет у Семака нормально», – считает Байдачный.

Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Зенит» пройдет в понедельник, 13 августа, в 20:00 по московскому времени.