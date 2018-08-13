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    Байдачный: «Иностранным тренерам плевать на «Зенит». Они подписывают контракт и сваливают отсюда»

    Бывший главный тренер сборной Белоруссии Анатолий Байдачный оценил изменения в «Зените» с приходом Сергея Семака.

    «Вот эти вот приглашения иностранных тренеров руководством «Зенита» и оставили команду в таком состоянии… Да этим людям плевать на «Зенит», они приезжали только для того, чтобы заработать хорошие деньги, заработать на трансферах. Они подписывают контракт и сваливают отсюда.

    Сейчас в первый раз какое-то нормальное движение: взяли своего человека, человека, который играл за клуб, капитаном был, успехи у «Зенита» были в то время, когда играл Семак. Просто он еще достаточно молодой тренер.

    В каком плане молодой? Еще не было у него такого клуба, как «Зенит». У Семака еще будут ошибки, просто надо иметь терпение и верить, что у него получится, поддерживать его. Тогда, думаю, все будет у Семака нормально», – считает Байдачный.

    Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Зенит» пройдет в понедельник, 13 августа, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    13.08.2018 10:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 августа 2018, 14:32

      Сегодня посмотрим !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      mpp-111 13 августа 2018, 12:13

      Петержела не просто так приезжал. Он классно работал. При нём была самая лучшая игра у Зенита.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 13 августа 2018, 11:25

      Ну конечно на Луческу сразу пиз... что результат только 2 место, а своему можно и время дать, что за логика... До зимы уволить должны Семака, а то могут и опять 5 закончить...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 11:23

      Все верно сказал ,хотя открытия никакого не сделал. Конечно деньги могут сделать многое ,но не все подчинено именно им.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 11:02

      это давно понятно, иностранцы за редким случаем не равнодушны и приезжают правда делать качественно свою работу а не только ради солидных контрактов.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 августа 2018, 10:49

      Всё верно говорит уважаемый профи и как футболист, и как тренер. Но, к сожалению в клубе рулят митрофанушки со своими амбициями и понтами которым нужны только трофеи, как детям новые игрушки.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +181

      oleg32ru 13 августа 2018, 10:37

      Каждый хочет урвать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 13 августа 2018, 10:35

      а Газпрому наплевать куда деньги девать

      1
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