Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Байдачный: «Иностранным тренерам плевать на «Зенит». Они подписывают контракт и сваливают отсюда»

Байдачный: «Иностранным тренерам плевать на «Зенит». Они подписывают контракт и сваливают отсюда»

13 августа 2018, 10:17
8

Бывший главный тренер сборной Белоруссии Анатолий Байдачный оценил изменения в «Зените» с приходом Сергея Семака.

«Вот эти вот приглашения иностранных тренеров руководством «Зенита» и оставили команду в таком состоянии… Да этим людям плевать на «Зенит», они приезжали только для того, чтобы заработать хорошие деньги, заработать на трансферах. Они подписывают контракт и сваливают отсюда.

Сейчас в первый раз какое-то нормальное движение: взяли своего человека, человека, который играл за клуб, капитаном был, успехи у «Зенита» были в то время, когда играл Семак. Просто он еще достаточно молодой тренер.

В каком плане молодой? Еще не было у него такого клуба, как «Зенит». У Семака еще будут ошибки, просто надо иметь терпение и верить, что у него получится, поддерживать его. Тогда, думаю, все будет у Семака нормально», – считает Байдачный.

Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Зенит» пройдет в понедельник, 13 августа, в 20:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Байдачный Анатолий Семак Сергей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sprint5
1534145722
а Газпрому наплевать куда деньги девать
Ответить
oleg32ru
1534145879
Каждый хочет урвать
Ответить
Рубик Докоян
1534146587
Всё верно говорит уважаемый профи и как футболист, и как тренер. Но, к сожалению в клубе рулят митрофанушки со своими амбициями и понтами которым нужны только трофеи, как детям новые игрушки.
Ответить
OfaZavr
1534147332
это давно понятно, иностранцы за редким случаем не равнодушны и приезжают правда делать качественно свою работу а не только ради солидных контрактов.
Ответить
zigbert
1534148580
Все верно сказал ,хотя открытия никакого не сделал. Конечно деньги могут сделать многое ,но не все подчинено именно им.
Ответить
кузнецов артем
1534148703
Ну конечно на Луческу сразу пиз... что результат только 2 место, а своему можно и время дать, что за логика... До зимы уволить должны Семака, а то могут и опять 5 закончить...
Ответить
mpp-111
1534151611
Петержела не просто так приезжал. Он классно работал. При нём была самая лучшая игра у Зенита.
Ответить
Zenmaster
1534159978
Сегодня посмотрим !!!
Ответить
Главные новости
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
2
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Все новости
Все новости
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
9
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
Вчера, 17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
Вчера, 17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
Вчера, 16:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+