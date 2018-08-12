Роналдо попал в больницу на Ибице с пневмонией

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо попал в больницу на Ибице.

Источники в местной власти подтвердили, что 41-летнего футболиста доставили в клинику в пятницу вечером с диагнозом пневмония. В настоящее время бразильца перевели в частную больницу.

Роналдо проводил летний отпуск на острове, где у него также есть дом. Экс-игрок «Барселоны», «Интера», «Реала» и «Милана» борется с лишним весом с тех пор, как завершил карьеру в 2011 году.

Роналдо – двукратный чемпион мира, победитель Кубка УЕФА, Кубка Кубков, Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка. Дважды выигрывал чемпионат Испании.