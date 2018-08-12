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Роналдо попал в больницу на Ибице с пневмонией

12 августа 2018, 16:18
3

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо попал в больницу на Ибице.

Источники в местной власти подтвердили, что 41-летнего футболиста доставили в клинику в пятницу вечером с диагнозом пневмония. В настоящее время бразильца перевели в частную больницу.

Роналдо проводил летний отпуск на острове, где у него также есть дом. Экс-игрок «Барселоны», «Интера», «Реала» и «Милана» борется с лишним весом с тех пор, как завершил карьеру в 2011 году.

Роналдо – двукратный чемпион мира, победитель Кубка УЕФА, Кубка Кубков, Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка. Дважды выигрывал чемпионат Испании.

Источник: Football Italia
Бразилия
Комментарии (3)
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TAGANROG 161
1534081742
Да ладно,весёлых таблеток наелся,а написали пневмония!!!
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Vladarg
1534082695
Поберёг бы себя,не мальчик уже.
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GrizzlyD
1534097014
пиво, бабы, рок-н рол))))
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