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    Роналдо попал в больницу на Ибице с пневмонией

    Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо попал в больницу на Ибице.

    Источники в местной власти подтвердили, что 41-летнего футболиста доставили в клинику в пятницу вечером с диагнозом пневмония. В настоящее время бразильца перевели в частную больницу.

    Роналдо проводил летний отпуск на острове, где у него также есть дом. Экс-игрок «Барселоны», «Интера», «Реала» и «Милана» борется с лишним весом с тех пор, как завершил карьеру в 2011 году.

    Роналдо – двукратный чемпион мира, победитель Кубка УЕФА, Кубка Кубков, Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка. Дважды выигрывал чемпионат Испании.

    Источник: Football Italia

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    12.08.2018 16:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 12 августа 2018, 21:03

      пиво, бабы, рок-н рол))))

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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 12 августа 2018, 17:04

      Поберёг бы себя,не мальчик уже.

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 12 августа 2018, 16:49

      Да ладно,весёлых таблеток наелся,а написали пневмония!!!

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