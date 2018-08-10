RMC: Погба останется в «МЮ»; француз хочет наладить отношения с Моуринью

8 августа «Бомбардир» писал о договоренности полузащитника Поля Погба с «Барселоной» о трансфере в период летнего окна.

По информации RMC Sport, 25-летний француз решил остаться в «Манчестер Юнайтед». Считается, что он планирует наладить отношения с главным тренером Жозе Моуринью и продолжить выступления за английский клуб.

Погба пополнил состав «красных дьяволов» в августе 2016 года, перейдя из «Ювентуса» за рекордные на тот момент 105 миллионов евро. До перехода в туринский клуб в августе 2012 года он в течение трех лет находился в системе «красных дьяволов».

В минувшем клубном сезоне хавбек принял участие в 37 играх. На его счету шесть голов и 12 результативных передач.

На победном ЧМ-2018 игрок сборной Франции сыграл в шести играх, отличившись одной голевой передачей и забитым мячом.