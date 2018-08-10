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    RMC: Погба останется в «МЮ»; француз хочет наладить отношения с Моуринью

    8 августа «Бомбардир» писал о договоренности полузащитника Поля Погба с «Барселоной» о трансфере в период летнего окна.

    По информации RMC Sport, 25-летний француз решил остаться в «Манчестер Юнайтед». Считается, что он планирует наладить отношения с главным тренером Жозе Моуринью и продолжить выступления за английский клуб.

    Погба пополнил состав «красных дьяволов» в августе 2016 года, перейдя из «Ювентуса» за рекордные на тот момент 105 миллионов евро. До перехода в туринский клуб в августе 2012 года он в течение трех лет находился в системе «красных дьяволов».

    В минувшем клубном сезоне хавбек принял участие в 37 играх. На его счету шесть голов и 12 результативных передач.

    На победном ЧМ-2018 игрок сборной Франции сыграл в шести играх, отличившись одной голевой передачей и забитым мячом.

    Источник: RMC

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    10.08.2018 17:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 12:54

      Если остался в команде, отношение с тренером придется налаживать.

      1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 10 августа 2018, 20:08

      изначально было понятно,что Погба не уйдет из МЮ.с какой стати?на него там очень расчитывают,да и Барселона не делала Манчестеру каких то заоблачных сумм за него.все остается как есть.

      4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 10 августа 2018, 18:15

      наверное юристы контракт прочитали ему, а там очень выгоднее замолчать и работать чтоб не попасть на деньги.

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 августа 2018, 17:50

      Просто Барса посмотрела на него и подумала,а зачем мы такой подарок Жозе будем делать?Пусть ка он помучается..

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