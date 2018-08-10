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  • RMC: Погба останется в «МЮ»; француз хочет наладить отношения с Моуринью

RMC: Погба останется в «МЮ»; француз хочет наладить отношения с Моуринью

10 августа 2018, 17:35
4

8 августа «Бомбардир» писал о договоренности полузащитника Поля Погба с «Барселоной» о трансфере в период летнего окна.

По информации RMC Sport, 25-летний француз решил остаться в «Манчестер Юнайтед». Считается, что он планирует наладить отношения с главным тренером Жозе Моуринью и продолжить выступления за английский клуб.

Погба пополнил состав «красных дьяволов» в августе 2016 года, перейдя из «Ювентуса» за рекордные на тот момент 105 миллионов евро. До перехода в туринский клуб в августе 2012 года он в течение трех лет находился в системе «красных дьяволов».

В минувшем клубном сезоне хавбек принял участие в 37 играх. На его счету шесть голов и 12 результативных передач.

На победном ЧМ-2018 игрок сборной Франции сыграл в шести играх, отличившись одной голевой передачей и забитым мячом.

Источник: RMC
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Манчестер Юнайтед Франция Погба Поль Моуринью Жозе
Комментарии (4)
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KOLBIS
1533912621
Просто Барса посмотрела на него и подумала,а зачем мы такой подарок Жозе будем делать?Пусть ка он помучается..
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BAIv
1533914138
наверное юристы контракт прочитали ему, а там очень выгоднее замолчать и работать чтоб не попасть на деньги.
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Vladarg
1533920928
изначально было понятно,что Погба не уйдет из МЮ.с какой стати?на него там очень расчитывают,да и Барселона не делала Манчестеру каких то заоблачных сумм за него.все остается как есть.
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zigbert
1533981285
Если остался в команде, отношение с тренером придется налаживать.
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