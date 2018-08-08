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  • Погба сообщил, что покинет «МЮ». Он договорился с «Барселоной» о контракте

Погба сообщил, что покинет «МЮ». Он договорился с «Барселоной» о контракте

8 августа 2018, 11:04
12

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил несколько дней назад партнерам по команде, что он уйдет до закрытия трансферного окна.

Об этом он также написал исполнительному директору клуба Эду Вудворду. Ранее сообщалось, что Погба требует повышения своей зарплаты в «МЮ» на 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Француз сообщил коллегам, что уже договорился с «Барселоной» о контракте на сумму в 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Погба выступает в составе «Манчестер Юнайтед» два года. Его трансфер из «Ювентуса» обошелся англичанам в 89 миллионов фунтов стерлингов.

Трансферное окно в Англии закрывается 9 августа.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Трансферы Манчестер Юнайтед Барселона Погба Поль
Комментарии (12)
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EsKamilio
1533716755
Не отпустят, т.к. не успеют найти замену
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Jenea83
1533717519
Достали уже. Причем еще в тот момент когда он из Ювентуса в МЮ переходил)
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Derzkiy1
1533719060
Зачем барсе столько полузащитников в центр ? Игроков хороших конечно покупает барса , но у них на этих позициях уже есть хорошие игроки ... надеюсь это фейк или перейдёт обратно в юве
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СОКОЛ САРАТОВ
1533722132
только о бабле и думает попросил бы хотя бы прибавку 200 рублей в неделю
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Cules2013
1533722675
дешёвые слухи. дэйли мейл))
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GoldPlayFIFARus9
1533724020
"Манчестер Юнайтед" отказался отпускать Поля Погбу в "Армавир" в обмен на двух игроков и доплату. Английский "Манчестер Юнайтед" отказался отпускать своего французского центрального полузащитника Поля Погбу в "Армавир". Армавирцы предлагали за чемпиона мира двух игроков - защитника Сережу Мирошниченко и хавбека Вову Романенко, а также доплату в размере 45 миллиардов фунтов стерлингов. Напомним, что трансферное окно в Англии закрывается в этот четверг, поэтому манкунианцы не захотели ослаблять команду, несмотря на желание самого Погбы уйти из-под начала Жозе Моуринью.
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Ubuntu
1533724988
Пусть ещё Пирло приобретут и легендарная тройка полузащитником Ювентуса будет в сборе
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zigbert
1533737143
В это верится с трудом.
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OfaZavr
1533741110
не устают придумывать новые жаренные подробности)
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Рубик Докоян
1533746376
"Барса" уже в фунтах стерлингах платит зарплату Погба ? Только не в этой жизни...
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