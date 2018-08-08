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    Погба сообщил, что покинет «МЮ». Он договорился с «Барселоной» о контракте

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил несколько дней назад партнерам по команде, что он уйдет до закрытия трансферного окна.

    Об этом он также написал исполнительному директору клуба Эду Вудворду. Ранее сообщалось, что Погба требует повышения своей зарплаты в «МЮ» на 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Француз сообщил коллегам, что уже договорился с «Барселоной» о контракте на сумму в 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Погба выступает в составе «Манчестер Юнайтед» два года. Его трансфер из «Ювентуса» обошелся англичанам в 89 миллионов фунтов стерлингов.

    Трансферное окно в Англии закрывается 9 августа.

    Источник: Daily Mail

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    08.08.2018 11:04
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 августа 2018, 19:39

      "Барса" уже в фунтах стерлингах платит зарплату Погба ? Только не в этой жизни...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 18:11

      не устают придумывать новые жаренные подробности)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 8 августа 2018, 17:05

      В это верится с трудом.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 8 августа 2018, 13:43

      Пусть ещё Пирло приобретут и легендарная тройка полузащитником Ювентуса будет в сборе

      1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 8 августа 2018, 13:27

      "Манчестер Юнайтед" отказался отпускать Поля Погбу в "Армавир" в обмен на двух игроков и доплату.

      Английский "Манчестер Юнайтед" отказался отпускать своего французского центрального полузащитника Поля Погбу в "Армавир". Армавирцы предлагали за чемпиона мира двух игроков - защитника Сережу Мирошниченко и хавбека Вову Романенко, а также доплату в размере 45 миллиардов фунтов стерлингов. Напомним, что трансферное окно в Англии закрывается в этот четверг, поэтому манкунианцы не захотели ослаблять команду, несмотря на желание самого Погбы уйти из-под начала Жозе Моуринью.

      3
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > GoldPlayFIFARus9 8 августа 2018, 16:01

      Давно таких бредовых новостей не видал!

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 августа 2018, 13:04

      дешёвые слухи. дэйли мейл))

      4
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 8 августа 2018, 12:55

      только о бабле и думает попросил бы хотя бы прибавку 200 рублей в неделю

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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > СОКОЛ САРАТОВ 8 августа 2018, 16:00

      чет не зашла шутеечка..

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 8 августа 2018, 12:04

      Зачем барсе столько полузащитников в центр ? Игроков хороших конечно покупает барса , но у них на этих позициях уже есть хорошие игроки ... надеюсь это фейк или перейдёт обратно в юве

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 8 августа 2018, 11:38

      Достали уже. Причем еще в тот момент когда он из Ювентуса в МЮ переходил)

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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 8 августа 2018, 11:25

      Не отпустят, т.к. не успеют найти замену

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