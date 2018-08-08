Погба сообщил, что покинет «МЮ». Он договорился с «Барселоной» о контракте

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил несколько дней назад партнерам по команде, что он уйдет до закрытия трансферного окна.

Об этом он также написал исполнительному директору клуба Эду Вудворду. Ранее сообщалось, что Погба требует повышения своей зарплаты в «МЮ» на 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Француз сообщил коллегам, что уже договорился с «Барселоной» о контракте на сумму в 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Погба выступает в составе «Манчестер Юнайтед» два года. Его трансфер из «Ювентуса» обошелся англичанам в 89 миллионов фунтов стерлингов.

Трансферное окно в Англии закрывается 9 августа.