Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вратарь «Динамо» Горбунов: «Зениту» нечего терять, в ответной игре он понесется вперед»

    Голкипер минского «Динамо» Андрей Горбунов заявил, что команда не испытывает никакой эйфории в связи с крупной победой над «Зенитом» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.

    «Конечно, никто не ожидал такого развития событий. Добились для себя хорошего результата в первой игре. Нет никакой эйфории, нам еще играть на выезде. Надо подождать, чтобы радоваться. У нас были самоотдача, желание, почти стопроцентная реализация моментов. Огромное желание было показать, на что мы способны.

    Кого выделить у соперника? Любой футболист, играющий в «Зените», соответствует высокому уровню. Не думаю, что там есть футболисты, которые не достойны играть в этой команде.

    Кузяев и Шатов очень хорошо работают с мячом. Любого назови – все хорошие и квалифицированные футболисты. Наша главная задача — пройти «Зенит». С каким счетом в ответной игре это будет сделано, мне неинтересно. «Зениту» нечего терять, в ответной игре он понесется вперед. Соперник приложит все усилия, чтобы пройти в следующий раунд, но мы тоже не лыком шиты.

    Кое-что наигрывали на стандартах, кое-что получилось. Ставка на штрафные? Сейчас был чемпионат мира, вы видели, сколько со стандартов забивается голов. Так получилось, но мы не делали ставку на штрафные.

    Есть еще вторая игра. 4:0 – фантастический результат, но нет недооценки. Люди и не с таких фантастических результатов уходили. Надо подождать, кричать и радоваться нет смысла. Не мне решать, впустую или не впустую отбегали нападающие «Зенита» первый тайм. Мы организованно сыграли в обороне, пока – все.

    Хотелось бы, чтобы каждую игру так было на стадионе. Это, конечно, и от нас зависит. Своей игрой нужно привлекать болельщиков.

    Ответная игра в Питере на пустых трибунах? Эмоции, конечно, другие будут. Больше напоминает сборы или товарищеские игры. Но придется играть, что делать», – приводит слова Горбунова Football.by.

    Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Зенит» завершился со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

    «Зенит» давно не проигрывал так позорно

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2018 10:15
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 10 августа 2018, 11:01

      если понесётся вперед -получит голешник -и тогда надо 6-1 выигрывать .А если серьезно ТО Иванович в центре обороны -это нонсенс -НУ не тянет он !-неужели не видно это ?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > САДЫЧОК 10 августа 2018, 11:38

      многие игроки зенита не проснулись еще с предсезонки....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 10 августа 2018, 10:39

      В этом сезоне только чемпионат.Даже ЛЕ не для Зенита.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11241

      alp > sidul1 10 августа 2018, 11:41

      тоже так думаю... даже если Зенит пройдет каким то чудом Минск, то все равно нужно рассматривать ЛЕ как дополнительные тренировочные матчи для слаживания и построения новой команды.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11