Вратарь «Динамо» Горбунов: «Зениту» нечего терять, в ответной игре он понесется вперед»

Голкипер минского «Динамо» Андрей Горбунов заявил, что команда не испытывает никакой эйфории в связи с крупной победой над «Зенитом» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.

«Конечно, никто не ожидал такого развития событий. Добились для себя хорошего результата в первой игре. Нет никакой эйфории, нам еще играть на выезде. Надо подождать, чтобы радоваться. У нас были самоотдача, желание, почти стопроцентная реализация моментов. Огромное желание было показать, на что мы способны.

Кого выделить у соперника? Любой футболист, играющий в «Зените», соответствует высокому уровню. Не думаю, что там есть футболисты, которые не достойны играть в этой команде.

Кузяев и Шатов очень хорошо работают с мячом. Любого назови – все хорошие и квалифицированные футболисты. Наша главная задача — пройти «Зенит». С каким счетом в ответной игре это будет сделано, мне неинтересно. «Зениту» нечего терять, в ответной игре он понесется вперед. Соперник приложит все усилия, чтобы пройти в следующий раунд, но мы тоже не лыком шиты.

Кое-что наигрывали на стандартах, кое-что получилось. Ставка на штрафные? Сейчас был чемпионат мира, вы видели, сколько со стандартов забивается голов. Так получилось, но мы не делали ставку на штрафные.

Есть еще вторая игра. 4:0 – фантастический результат, но нет недооценки. Люди и не с таких фантастических результатов уходили. Надо подождать, кричать и радоваться нет смысла. Не мне решать, впустую или не впустую отбегали нападающие «Зенита» первый тайм. Мы организованно сыграли в обороне, пока – все.

Хотелось бы, чтобы каждую игру так было на стадионе. Это, конечно, и от нас зависит. Своей игрой нужно привлекать болельщиков.

Ответная игра в Питере на пустых трибунах? Эмоции, конечно, другие будут. Больше напоминает сборы или товарищеские игры. Но придется играть, что делать», – приводит слова Горбунова Football.by.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Зенит» завершился со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

«Зенит» давно не проигрывал так позорно