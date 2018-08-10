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    Представитель БФФ: «Из-за одной победы «Динамо» ставить вопрос приглашения Гуренко в сборную Белоруссии некорректно»

    Вопрос приглашения главного тренера минского «Динамо» Сергея Гуренко​ в сборную Белоруссии не является актуальным.

    «Думаю, что сейчас этот вопрос не актуален. У нас все белорусские специалисты, работающие как в республике, так и за пределами ее, интересны для национальной сборной.

    У Сергея Гуренко идет сейчас хорошая работа в клубе, а у национальной сборной есть свой тренер. Из-за одной победы ставить такой вопрос некорректно, выдергивать его тут же из клуба и ставить в сборную – непрофессионально.

    Это футбол, каждая команда по-своему настраивалась на этот матч с точки зрения тактики, стратегии игры. Исходя из того, что было перед матчем, вполне возможно, что «Зенит» недооценил «Динамо». А у «Динамо» была дополнительная мотивация, я предполагал, что такой результат возможен», – заявил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Сергей Сафарьян.

    Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Зенит» завершился со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

    «Зенит» давно не проигрывал так позорно

    Источник: ТАСС

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    10.08.2018 09:46
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