«Тоттенхэм» – первый клуб в истории АПЛ, не совершивший ни одного трансфера летом

Главное что Тоттенхэм сохранил свой состав. А игроки здесь высокого класса.
«Тоттенхэм» этим летом не приобрел ни одного футболиста. Единственным пополнением лондонской команды стал вернувшийся из аренды в «Фенербахче» нападающий Венсан Янссен.
Таким образом, «Тоттенхэм» стал первым клубом в истории АПЛ, который не совершил ни одного трансфера в летнее окно.
Нынешним летом лондонцев не покинул ни один игрок. Трансферное окно в Англии закрылось сегодня, 9 августа, в 19:00 по московскому времени. Позже появилась информация, что АПЛ продлила его для некоторых клубов до 21:00 по московскому времени.