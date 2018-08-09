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    «Тоттенхэм» – первый клуб в истории АПЛ, не совершивший ни одного трансфера летом

    «Тоттенхэм» этим летом не приобрел ни одного футболиста. Единственным пополнением лондонской команды стал вернувшийся из аренды в «Фенербахче» нападающий Венсан Янссен.

    Таким образом, «Тоттенхэм» стал первым клубом в истории АПЛ, который не совершил ни одного трансфера в летнее окно.

    Нынешним летом лондонцев не покинул ни один игрок. Трансферное окно в Англии закрылось сегодня, 9 августа, в 19:00 по московскому времени. Позже появилась информация, что АПЛ продлила его для некоторых клубов до 21:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2018 21:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 9 августа 2018, 22:28

      Главное что Тоттенхэм сохранил свой состав. А игроки здесь высокого класса.

      6
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      Рейтинг: +1307

      21082014 9 августа 2018, 21:19

      удивительное явление.конечно,данный факт свидетельствует о многом.ну и то,что шпорам в очередной раз удается сохранить своих лидеров-в определенной степени так же невероятно.в этом плане Леви заслуживает бескрайнее уважение.

      6
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      Рейтинг: +70533

      insider_retro 9 августа 2018, 21:11

      Болельщики, явно, не в восторге и ещё не раз, по ходу сезона, пожалеют об этой трансфертной инертности клуба...

      9
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 августа 2018, 21:07

      Этот сезон пройдут прежним составом. А на будущее могут себе позволить сделать и крупные покупки, судя по тем ценам которые теперь фигурируют на трансферном рынке.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 19:55

      ну если их все устраивает то почему бы и нет. продавать не хотят да и может нет конкретных предложений а покупать тоже особой срочности нет.

      6
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 августа 2018, 19:21

      посмотрим,насколько сбалансированный у шпор состав и на что он способен..

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