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    Суд Краснодара сегодня рассмотрит административное дело о ДТП с участием Смолова

    Октябрьский районный суд Краснодара в четверг, 9 августа, рассмотрит административное дело о ДТП с участием нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.

    «Судебное заседание по административному материалу в отношении Смолова назначено на 9 августа 2018 года на 15.00, судья Прокопенко А. А.», – сообщили в суде.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа футболист разбил принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition, повредив дорожное ограждение стоимостью 58 тысяч рублей.

    В отношении Смолова были составлены административные материалы по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП) – они предусматривают наложение административного штрафа, лишение водительских прав сроком до одного года или административный арест на срок до 15 суток.

    Источник: Р-Спорт

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    09.08.2018 08:09
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 9 августа 2018, 13:22

      Для Фёдора лучше штраф.
      Там уже решили штрафануть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 11:22

      как сказал герой Папанова в фильме "Берегись автомобиля" : " а все таки надо бы врезать тебе коленом, надо". причем даже не один раз и как Руни приговорить к общественным работам.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 9 августа 2018, 11:05

      Всем сочувствующим на данном ресурсе, могу сказать, все у Феде будет хорошо, не переживайте вы так и тратьте свои нервы..)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 9 августа 2018, 10:30

      Штраф заплатит и все будет улажено.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 9 августа 2018, 10:22

      За бабки Федя всё решит...не смешите мои подковы показушным судом!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 августа 2018, 09:32

      В турьму его, в турьму! По татуировкам уже готов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 9 августа 2018, 09:16

      Красную карточку на 15 суток.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 9 августа 2018, 08:48

      Наглеть на дороге не надо и все будет ок.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 августа 2018, 08:34

      К Маре Багдасарян штурманом и пусть гоняют по Москве инкогнито с мажорами, пополняя бюджет гаишников...

      4
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      ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert > Рубик Докоян 9 августа 2018, 10:27

      Интересная была бы парочка.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 9 августа 2018, 10:31

      Не думаю, чтобы Федька рискнул сесть к ней в машину, когда она за рулём... )))

      2
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      Рейтинг: +100739

      zigbert > Рубик Докоян 9 августа 2018, 10:37

      В шлеме и пристегнуть ремнями - не побоится...

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 9 августа 2018, 10:39

      Так как они гоняют, кувыркаются и горят машины, хрен что спасёт. Только голова на плечах с мозгами...

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 августа 2018, 08:29

      исправительные работы на пять лет кондуктором на Ласточке

      2
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