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  • Суд Краснодара сегодня рассмотрит административное дело о ДТП с участием Смолова

Суд Краснодара сегодня рассмотрит административное дело о ДТП с участием Смолова

9 августа 2018, 08:09
14

Октябрьский районный суд Краснодара в четверг, 9 августа, рассмотрит административное дело о ДТП с участием нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.

«Судебное заседание по административному материалу в отношении Смолова назначено на 9 августа 2018 года на 15.00, судья Прокопенко А. А.», – сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа футболист разбил принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition, повредив дорожное ограждение стоимостью 58 тысяч рублей.

В отношении Смолова были составлены административные материалы по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП) – они предусматривают наложение административного штрафа, лишение водительских прав сроком до одного года или административный арест на срок до 15 суток.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (14)
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Garrincha58
1533792569
исправительные работы на пять лет кондуктором на Ласточке
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Рубик Докоян
1533792878
К Маре Багдасарян штурманом и пусть гоняют по Москве инкогнито с мажорами, пополняя бюджет гаишников...
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VeniaminS
1533793698
Наглеть на дороге не надо и все будет ок.
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77SAM
1533795409
Красную карточку на 15 суток.
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vick-north-west
1533796371
В турьму его, в турьму! По татуировкам уже готов.
Ответить
Всем привет, я тут время
1533799345
За бабки Федя всё решит...не смешите мои подковы показушным судом!
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zigbert
1533799855
Штраф заплатит и все будет улажено.
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AHTUNGBOL
1533801935
Всем сочувствующим на данном ресурсе, могу сказать, все у Феде будет хорошо, не переживайте вы так и тратьте свои нервы..)))
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OfaZavr
1533802938
как сказал герой Папанова в фильме "Берегись автомобиля" : " а все таки надо бы врезать тебе коленом, надо". причем даже не один раз и как Руни приговорить к общественным работам.
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amazonaws
1533810174
Для Фёдора лучше штраф. Там уже решили штрафануть.
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