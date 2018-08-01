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    Смолов ночью попал в ДТП и разбил BMW за 9 миллионов

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в ночь на 1 августа попал в ДТП. Инцидент случился на улице Ставропольской, что в краевом центре. Никто из участников аварии не пострадал, сообщают «Кубанские новости».

    Футболист нанес ущерб своему автомобилю BMW M5 First Edition ориентировочной стоимостью в 9 миллионов рублей. В городе такая машина только одна.

    Эта машина принадлежит не Смолову, а его девушке. Сам игрок ездит на Lamborghini, цена которого 30 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2018 12:41
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 2 августа 2018, 08:57

      Будем собирать пазл.Начало положено.
      Кокорин.Мамаев.Смолов.
      ps Придумать название предлагается общественности.
      Как пример: ,,косяки понторезов,.

      0
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      Рейтинг: +2573

      АЛЕКС 58 2 августа 2018, 07:19

      Разбил,и сбежал как подлый трус! Наверное очень трезвый был после паса Азмуну!

      1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 2 августа 2018, 07:05

      А еще говорят,что Бога нет!
      А он есть,он в нас.Правда ,Феодосий?
      Уж кто-кто ,зато ты лучше других прочувствовал это на себе....
      .....А начиналось?
      Вроде простой пендаль не забил......

      1
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 2 августа 2018, 01:03

      у Феди вообще не пруха пошла....

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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 1 августа 2018, 21:26

      Б...ь, он еще и ездить не может)))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 августа 2018, 18:28

      ох удивительно сколько стоят такие машины, но как выяснилось разбил друг которому Фёдор дал покататься. и теперь видимо другу за всю свою жизнь не рассчитаться со Смоловым за такие покатушки))

      6
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > OfaZavr 1 августа 2018, 21:14

      детские отговорки это..

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Chernyi Lis 2 августа 2018, 09:54

      может быть, но мы всех деталей и подробностей можем так и не узнать если не захотят участники инцидента)

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > OfaZavr 2 августа 2018, 09:58

      запроста могут перевернуть менты..если галицкий вмешается..а так очевидцы были что именно он был за рулем..в тюрьму его с его наколками)))

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Chernyi Lis 2 августа 2018, 10:13

      ну раз так то да, согласен. пусть ответит за содеянное))

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      Рейтинг: +1494

      geroin161 1 августа 2018, 18:16

      И тут федька промахнулся))))

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 августа 2018, 18:13

      Не надо переживать, у Галицкого еще есть деньги на зарплату этому суперфутболисту!!!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 августа 2018, 17:43

      Чем у Федьки дороже машина, тем ленивее он бегает.

      3
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 1 августа 2018, 17:25

      Надеюсь никого не убил.хоть об этом и не скажут

      1
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