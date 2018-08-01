Смолов ночью попал в ДТП и разбил BMW за 9 миллионов

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в ночь на 1 августа попал в ДТП. Инцидент случился на улице Ставропольской, что в краевом центре. Никто из участников аварии не пострадал, сообщают «Кубанские новости».

Футболист нанес ущерб своему автомобилю BMW M5 First Edition ориентировочной стоимостью в 9 миллионов рублей. В городе такая машина только одна.

Эта машина принадлежит не Смолову, а его девушке. Сам игрок ездит на Lamborghini, цена которого 30 миллионов.