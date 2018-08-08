Головин: «Восстановление займет 3-4 недели. Операция не потребуется»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал информацию о повреждении правой ноги. Ранее футболист сборной России был замечен в больнице на костылях.

«У меня травма голеностопа. Операция не потребуется.

Процесс восстановление займет где-то 3-4 недели. Более развернутых комментариев пока давать не готов», – сказал 22-летний игрок.

Напомним, сумма июльского трансфера Головина из ЦСКА составила 30 миллионов евро. В четырех матчах минувшего ЧМ-2018 хавбек забил один гол и отдал две результативные передачи.