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  • Головин: «Восстановление займет 3-4 недели. Операция не потребуется»

Головин: «Восстановление займет 3-4 недели. Операция не потребуется»

8 августа 2018, 16:23
24

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал информацию о повреждении правой ноги. Ранее футболист сборной России был замечен в больнице на костылях.

«У меня травма голеностопа. Операция не потребуется.

Процесс восстановление займет где-то 3-4 недели. Более развернутых комментариев пока давать не готов», – сказал 22-летний игрок.

Напомним, сумма июльского трансфера Головина из ЦСКА составила 30 миллионов евро. В четырех матчах минувшего ЧМ-2018 хавбек забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Монако ЦСКА Россия Головин Александр
Комментарии (24)
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Olanare99
1533734742
как же все дерьмово начинается ЗДОРОВЬЯ!
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Lester84
1533734935
Где-то сейчас один Дзагоев говорит: "Ребята, я в этом шарю!"))) А если серьезно - здоровья Голове и успехов в Европе! Не болей
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Сильвербой
1533735077
Ну и где тебя х... носил!?
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MU-fanatic
1533735491
вот она российская мощь!)))
Ответить
Всем привет, я тут время
1533735665
Здоровья всем травмированным ребятам!
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Чикомас
1533735832
Вовремя продали....А пацану, как и всем травмированным ребятам, конечно здоровья..
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Artemka69
1533742347
Скорейшего выздоровления!!!
Ответить
amazonaws
1533742865
Успел таки Гинер ВПАРИТЬ Головина Монако за бешеные деньги, которые он не стоит! Эту травму или подобную Головин должен был получить ещё в ЦСКА! Но чутьё Гинера ему подсказало, что не надо Головина нагружать нагрузками и что его надо поберечь от травм в ЦСКА. Головина очень перегрузили в ЦСКА и полюс ему выпала большая физическая нагрузка в сборной! Черчесов гонял сборников голой физикой и только ЧУДО помогло Головину избежать травм в сборной. А теперь, когда Гинер продал Головина за бешеные деньги, то можно за деньги теперь и не волноваться. Пусть теперь Монако РАСХЛЁБЫВАЕТ эти травмы Головина, за те бешеные деньги, которые они СДУРУ за него положили. Они в ДВА РАЗА переплатили за Головина, и мало того, игрок не будет играть, как минимум 4 недели. Но мы желаем Головину скорейшего выздоровления, как никак, а надо отрабатывать БЕШЕНЫЙ контракт. Чрезмерные нагрузки сейчас очень вредны Головину после чемпионата Мира по футболу. Лучше сидеть на скамейке здоровым, чем травмированным просиживать и нерадостно посматривать, как другие за него отдуваются на поле.
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OfaZavr
1533744271
начало скомканное и не совсем удачное получается у Александра, главное не сильно серьезное повреждение. здоровья!
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zigbert
1533745826
Хорошо что без операции. Поправляйся Александр.
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