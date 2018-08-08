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    Головин: «Восстановление займет 3-4 недели. Операция не потребуется»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал информацию о повреждении правой ноги. Ранее футболист сборной России был замечен в больнице на костылях.

    «У меня травма голеностопа. Операция не потребуется.

    Процесс восстановление займет где-то 3-4 недели. Более развернутых комментариев пока давать не готов», – сказал 22-летний игрок.

    Напомним, сумма июльского трансфера Головина из ЦСКА составила 30 миллионов евро. В четырех матчах минувшего ЧМ-2018 хавбек забил один гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2018 16:23
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +12409

      Вомбат 8 августа 2018, 22:48

      Нет худа без добра. Отдохнет за месяцок от ЧМ. А там глядишь и аренда в ЦСКА наклюнется. В молодежку-то такого дорогого игрока вряд ли отправят, а в основу он форму вовремя не наберет.

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 8 августа 2018, 20:40

      Ну все теперь основу до зимы не допустят! Здоровье Голова!" Ждем тебя аренду в ЦСКА!

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 8 августа 2018, 19:30

      Хорошо что без операции. Поправляйся Александр.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 19:04

      начало скомканное и не совсем удачное получается у Александра, главное не сильно серьезное повреждение. здоровья!

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 8 августа 2018, 18:58

      Те кто имеют дело с гинером те тратят время и деньги зря)

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 8 августа 2018, 18:41

      Успел таки Гинер ВПАРИТЬ Головина Монако за бешеные деньги, которые он не стоит!
      Эту травму или подобную Головин должен был получить ещё в ЦСКА!
      Но чутьё Гинера ему подсказало, что не надо Головина нагружать нагрузками и что его надо поберечь от травм в ЦСКА.
      Головина очень перегрузили в ЦСКА и полюс ему выпала большая физическая нагрузка в сборной!
      Черчесов гонял сборников голой физикой и только ЧУДО помогло Головину избежать травм в сборной.
      А теперь, когда Гинер продал Головина за бешеные деньги, то можно за деньги теперь и не волноваться.
      Пусть теперь Монако РАСХЛЁБЫВАЕТ эти травмы Головина, за те бешеные деньги, которые они СДУРУ за него положили.
      Они в ДВА РАЗА переплатили за Головина, и мало того, игрок не будет играть, как минимум 4 недели.
      Но мы желаем Головину скорейшего выздоровления, как никак, а надо отрабатывать БЕШЕНЫЙ контракт.
      Чрезмерные нагрузки сейчас очень вредны Головину после чемпионата Мира по футболу.
      Лучше сидеть на скамейке здоровым, чем травмированным просиживать и нерадостно посматривать, как другие за него отдуваются на поле.

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 8 августа 2018, 18:32

      Скорейшего выздоровления!!!

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      Рейтинг: +4934

      polt 8 августа 2018, 18:15

      Где и когда успел травмироваться?

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > polt 8 августа 2018, 19:16

      наверно на тренировке

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      Рейтинг: +4934

      polt > himik2-62 8 августа 2018, 21:13

      на первой же тренировке?

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      Рейтинг: +2618

      yorgenbarenz 8 августа 2018, 17:58

      Какая неприятность! Может,кто-то из старожилов "помог",опасаясь присесть на банку?3-4 недели для простого ушиба многовато.Возможно,есть небольшой надрыв.

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      Рейтинг: +1019

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 8 августа 2018, 17:41

      На Тебе, Боже, что нам негоже!

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