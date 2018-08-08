Червиченко: «Смолов вызовет распад в «Локомотиве»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Локомотив».

«Даже половина от зарплаты, которая называется в прессе, была бы неадекватной для Смолова. После трансфера Смолова в «Локомотиве» произойдeт разлад. Если человек получает три миллиона за то, что просто стоит на поле и иногда в виде одолжения перемещается не далее чем на 20-30 метров от точки постоянного стояния, это спровоцирует конфликт. Там же есть ребята, которые пашут, чемпионат выиграли – а получать они будут меньше Смолова раза в два. Не понимаю, как в такой ситуации не может возникнуть конфликта.

Я бы никогда не подписал Смолова в свой клуб. Даже близко к команде его бы не подпустил. Он ведь не просто так стоит, он не в состоянии бегать. А почему? Думаю, авария дала ответ на этот вопрос: у Смолова большие проблемы с режимом. Лоськов в свои годы сыграл бы намного эффективнее нынешнего Фeдора и двигался бы гораздо больше.

Смолова надломили его успехи за последние два сезона. Он не сумел пройти испытание медными трубами. Когда появляются успехи, недообразованная голова начинает кружиться. Человек в яме, и пора бы повзрослеть – но он упорно прыгает в следующую яму. Может быть, он покажет чудеса реинкарнации, но я почему-то так не думаю. Парочка Кокорин—Смолов уникальна: то ярко, то бледно. По потенциалу они просто феерические парни, а по отношению — то горы, то море», – сказал Червиченко.

Ранее экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская сказала, что поторговалась бы со Смоловым насчет условий контракта.