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    Червиченко: «Смолов вызовет распад в «Локомотиве»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Локомотив».

    «Даже половина от зарплаты, которая называется в прессе, была бы неадекватной для Смолова. После трансфера Смолова в «Локомотиве» произойдeт разлад. Если человек получает три миллиона за то, что просто стоит на поле и иногда в виде одолжения перемещается не далее чем на 20-30 метров от точки постоянного стояния, это спровоцирует конфликт. Там же есть ребята, которые пашут, чемпионат выиграли – а получать они будут меньше Смолова раза в два. Не понимаю, как в такой ситуации не может возникнуть конфликта.

    Я бы никогда не подписал Смолова в свой клуб. Даже близко к команде его бы не подпустил. Он ведь не просто так стоит, он не в состоянии бегать. А почему? Думаю, авария дала ответ на этот вопрос: у Смолова большие проблемы с режимом. Лоськов в свои годы сыграл бы намного эффективнее нынешнего Фeдора и двигался бы гораздо больше.

    Смолова надломили его успехи за последние два сезона. Он не сумел пройти испытание медными трубами. Когда появляются успехи, недообразованная голова начинает кружиться. Человек в яме, и пора бы повзрослеть – но он упорно прыгает в следующую яму. Может быть, он покажет чудеса реинкарнации, но я почему-то так не думаю. Парочка Кокорин—Смолов уникальна: то ярко, то бледно. По потенциалу они просто феерические парни, а по отношению — то горы, то море», – сказал Червиченко.

    Ранее экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская сказала, что поторговалась бы со Смоловым насчет условий контракта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.08.2018 16:12
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 9 августа 2018, 13:27

      Дайте Палычу время.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +839

      Князев 8 августа 2018, 22:32

      Вы правы, не место Смолову в Локомотиве. Удивляюсь на Юрия Палыча...

      1
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      ...
      Рейтинг: +43

      Costazzz > Князев 8 августа 2018, 22:49

      Думаю, что Юрия Палыча по этому трансферу не спрашивали.

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Costazzz 9 августа 2018, 13:02

      Шпалыч сам висит на ниточке и поэтому помалкивает.

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 8 августа 2018, 19:24

      Не иначе Червиченко прошел перезагрузку.

      1
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      Рейтинг: +1311

      Taps 8 августа 2018, 19:20

      "Зениту" будет легче.
      И так конкурентов не осталось.

      -1
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      Рейтинг: +1364

      МВС 8 августа 2018, 19:15

      День пройдёт напрасно у ребят,если они не опубликуют в СМИ очередное изречение господина Червиченко.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 18:59

      надо же с темы "Спартак" переключился на другую) ну а так то многое по делу сказал насчет Смолова и возможного трансфера.

      0
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 8 августа 2018, 18:40

      Странные высказывания, почти в каждом клубе, есть игрок, получающий гораздо больше других!
      От этого никто не куда не распадается!
      Да и про то что Федю что то надломило...с чего эти выводы?
      Может надо подождать окончания сезона (где он очередной раз будет лучшим бомбардиром или около того), тогда делать выводы про надломы какие то!

      0
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      Рейтинг: +16

      Marsovich1881 8 августа 2018, 18:25

      На хера попу баян

      1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 8 августа 2018, 18:06

      Распад в голове у Червиченко. Даже половины говорит не достоин. Федя получает 3,1 млн, пусть получает. В Локомотиве ему будут рады и проблем с тем, что он получать будет столько не возникнет. Все увидят по итогам сезона, что это была выгодная сделка

      0
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 8 августа 2018, 17:25

      Червиченко: "Я бы никогда не подписал Смолова в свой клуб."
      Видимо забыл какой шлак привозил и подписывал в Спартак)))

      2
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