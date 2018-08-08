Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Червиченко: «Смолов вызовет распад в «Локомотиве»

8 августа 2018, 16:12
20

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Локомотив».

«Даже половина от зарплаты, которая называется в прессе, была бы неадекватной для Смолова. После трансфера Смолова в «Локомотиве» произойдeт разлад. Если человек получает три миллиона за то, что просто стоит на поле и иногда в виде одолжения перемещается не далее чем на 20-30 метров от точки постоянного стояния, это спровоцирует конфликт. Там же есть ребята, которые пашут, чемпионат выиграли – а получать они будут меньше Смолова раза в два. Не понимаю, как в такой ситуации не может возникнуть конфликта.

Я бы никогда не подписал Смолова в свой клуб. Даже близко к команде его бы не подпустил. Он ведь не просто так стоит, он не в состоянии бегать. А почему? Думаю, авария дала ответ на этот вопрос: у Смолова большие проблемы с режимом. Лоськов в свои годы сыграл бы намного эффективнее нынешнего Фeдора и двигался бы гораздо больше.

Смолова надломили его успехи за последние два сезона. Он не сумел пройти испытание медными трубами. Когда появляются успехи, недообразованная голова начинает кружиться. Человек в яме, и пора бы повзрослеть – но он упорно прыгает в следующую яму. Может быть, он покажет чудеса реинкарнации, но я почему-то так не думаю. Парочка Кокорин—Смолов уникальна: то ярко, то бледно. По потенциалу они просто феерические парни, а по отношению — то горы, то море», – сказал Червиченко.

Ранее экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская сказала, что поторговалась бы со Смоловым насчет условий контракта.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Россия Локомотив Смолов Федор Червиченко Андрей
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1533734346
в чем то Червиченко прав но это головная боль РЖД,а у Палыча не забалуешь
Ответить
Yev
1533734717
Не надо наделять Федю несуществующими качествами, максимум что он может накасячить - просто не играть. Костяк команды и Палыч не позволят шалить.
Ответить
Боцман59rus
1533734770
и до Локо добрался ущербный... - не первый раз обращаюсь к ЕГЭшникам, прекращайте представлять эту фекальную дрожь земли, как "бывшего президента Спартака", это недоразумение, уже давно самостоятельная и частная фигура, статья должна привлекать не заголовком, а содержанием.)))
Ответить
spam2009
1533737983
черви в твоей голове вызвали распад мозга
Ответить
VVS1985
1533738330
Червиченко: "Я бы никогда не подписал Смолова в свой клуб." Видимо забыл какой шлак привозил и подписывал в Спартак)))
Ответить
OfaZavr
1533743942
надо же с темы "Спартак" переключился на другую) ну а так то многое по делу сказал насчет Смолова и возможного трансфера.
Ответить
МВС
1533744935
День пройдёт напрасно у ребят,если они не опубликуют в СМИ очередное изречение господина Червиченко.
Ответить
Taps
1533745205
"Зениту" будет легче. И так конкурентов не осталось.
Ответить
zigbert
1533745455
Не иначе Червиченко прошел перезагрузку.
Ответить
Князев
1533756761
Вы правы, не место Смолову в Локомотиве. Удивляюсь на Юрия Палыча...
Ответить
Главные новости
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
23:12
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
22:53
1
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
22:39
2
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
22:31
1
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
22:11
1
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
2
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
1
Все новости
Все новости
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
22:44
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
22:11
1
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
2
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
19:33
8
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
22
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+