Смородская: «Я бы поторговалась со Смоловым в «Локомотиве»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном переходе в московский клуб Федора Смолова.

«Очень сложно оценивать зарплаты российских нападающих, так как они сейчас в большом дефиците. Смолов – очень хороший футболист и большой талант. Ему надо дальше развиваться, я желаю ему удачи. Платила бы я такую зарплату? Я была очень жадной на деньги, так что ещe бы поторговалась со Смоловым.

Я бы не судила строго Смолова за неудачное выступление на чемпионате мира. Не все игроки могут раскрыться в сборной. Ярчайший пример – Месси. Лионель в клубе и Лионель в сборной – это два разных футболиста, небо и земля. Ну не забил Фeдор пенальти – это всe нервы. В «Локомотиве» у него всe может получиться», – сказала Смородская.

В новом сезоне РФПЛ 28-летний Смолов забил один гол в двух матчах «Краснодара». Портал Transfermarkt оценивает его в 14 миллионов евро.

В ходе минувшего сезона сообщалось об интересе к форварду со стороны «Вест Хэма».