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    Смородская: «Я бы поторговалась со Смоловым в «Локомотиве»

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном переходе в московский клуб Федора Смолова.

    «Очень сложно оценивать зарплаты российских нападающих, так как они сейчас в большом дефиците. Смолов – очень хороший футболист и большой талант. Ему надо дальше развиваться, я желаю ему удачи. Платила бы я такую зарплату? Я была очень жадной на деньги, так что ещe бы поторговалась со Смоловым.

    Я бы не судила строго Смолова за неудачное выступление на чемпионате мира. Не все игроки могут раскрыться в сборной. Ярчайший пример – Месси. Лионель в клубе и Лионель в сборной – это два разных футболиста, небо и земля. Ну не забил Фeдор пенальти – это всe нервы. В «Локомотиве» у него всe может получиться», – сказала Смородская.

    В новом сезоне РФПЛ 28-летний Смолов забил один гол в двух матчах «Краснодара». Портал Transfermarkt оценивает его в 14 миллионов евро.

    В ходе минувшего сезона сообщалось об интересе к форварду со стороны «Вест Хэма».

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.08.2018 13:44
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 августа 2018, 13:20

      Когда Смородская была у руля Локомотива и не один год, ее почти никто
      не критиковал, а вот когда сняли с поста, то пошло. Вот это наша российская действительность.

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 9 августа 2018, 10:40

      О и тут высказалась, хотя никто её не спрашивал...

      0
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      Рейтинг: +50

      Soccer-Loko-Fan 9 августа 2018, 07:18

      ахахаахха))) Мы были бы уже в ФНЛ с такой торгашкой если бы Вас многоуважаемая не уволили. Идите тётя Оля семечками торговать.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 августа 2018, 21:09

      То что ты в ЛОКО наторговала мы все прекрасно помним и не скоро забудем !

      1
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      Рейтинг: +13

      Khasannnnn 8 августа 2018, 18:53

      А есть видео где они торгуюутся?

      -1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 августа 2018, 18:13

      Всяких ибричичей наторговала уже...закройся!

      0
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 8 августа 2018, 18:11

      Ты и так уже много с кем потрах . Так что торгуй в ларьке, Оля

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      Рейтинг: +100888

      zigbert 8 августа 2018, 18:02

      Неунывающая женщина.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 8 августа 2018, 17:52

      Ей только тапочками на Черкизовском рынке торговать. Помню Сёмин просил нападающего купить. А она взяла да продала Одемвинге и пришлось Сёмину ставить ЦЗ Родолфо ЦН. А в конце сезона Сёмин получил пинок под зад, а Смородская торговала.

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 8 августа 2018, 17:32

      "..я бы покувыркалась со Смоловым в Локомотиве.."

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