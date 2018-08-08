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Смородская: «Я бы поторговалась со Смоловым в «Локомотиве»

8 августа 2018, 13:44
23

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном переходе в московский клуб Федора Смолова.

«Очень сложно оценивать зарплаты российских нападающих, так как они сейчас в большом дефиците. Смолов – очень хороший футболист и большой талант. Ему надо дальше развиваться, я желаю ему удачи. Платила бы я такую зарплату? Я была очень жадной на деньги, так что ещe бы поторговалась со Смоловым.

Я бы не судила строго Смолова за неудачное выступление на чемпионате мира. Не все игроки могут раскрыться в сборной. Ярчайший пример – Месси. Лионель в клубе и Лионель в сборной – это два разных футболиста, небо и земля. Ну не забил Фeдор пенальти – это всe нервы. В «Локомотиве» у него всe может получиться», – сказала Смородская.

В новом сезоне РФПЛ 28-летний Смолов забил один гол в двух матчах «Краснодара». Портал Transfermarkt оценивает его в 14 миллионов евро.

В ходе минувшего сезона сообщалось об интересе к форварду со стороны «Вест Хэма».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Россия Смолов Федор
Комментарии (23)
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Vagner44
1533725489
первый раз слышу от этой женщины что то адекватное, странно..
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ЮНик
1533726528
Олег Блохин, признанный в 75-м лучшим футболистом Европы, после финала с «Баварией» за Суперкубок пообщался с Францем Беккенбауэром. Тот спросил, сколько вам за победу заплатят. Услышав, по триста долларов, был в шоке: " У меня служанка в месяц 500 получает". Читаю это в интервью Блохина, а потом про нынешних "миллионэров" и думаю: где БЛОХИН, а где ваше место в футболе? Хер вы все вместе взятые не "Золотой мяч", а даже "Резиновый" в своей карьере заслужите.
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spam2009
1533726840
ты уже поторговалась, 15 лет без побед
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Антимат
1533728138
Это Федин золотой парашют.
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ArReal
1533728247
Ты и так команду развалила - поторгуйся на Черкизоне - а сюда больше не подходи!
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Сибирь за Спартак
1533728811
А говорили, что в Европу поедет, хотя и тут не Азия.
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Саладин
1533735058
Поторговалась, чтоб украсть побольше. До сих пор Локо после неё в себя приходит. Молчала бы, чтоб забыть смородину побыстрее, как страшный сон.
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за ЦСКА с 1980г
1533738769
"..я бы покувыркалась со Смоловым в Локомотиве.."
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Отчаянный Пердун
1533739923
Ей только тапочками на Черкизовском рынке торговать. Помню Сёмин просил нападающего купить. А она взяла да продала Одемвинге и пришлось Сёмину ставить ЦЗ Родолфо ЦН. А в конце сезона Сёмин получил пинок под зад, а Смородская торговала.
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Федя Кабак
1533741216
Всяких ибричичей наторговала уже...закройся!
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