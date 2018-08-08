Де Росси: «Если не смогу играть на высоком уровне, то переезд в МЛС будет хорошим шагом»

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси может перебраться в США в ближайшем будущем.

«Это мой последний сезон в «Роме»? Я уже много раз слышал подобные слова. Сейчас я просто хочу сосредоточиться на игре, и завоевать какой-нибудь новый титул.

Если я не смогу играть на самом высоком уровне, то не буду держаться за свое место. Да, переезд в МЛС в таком случае будет хорошим шагом в карьере. Но у меня впереди еще как минимум год», – заявил Де Росси.

35-летний полузащитник провел за «Рому» 17 сезонов, проведя за это время почти в 600 матчей.