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  • Самедов: «ПАОК прошел «Базель». Это говорит об их высоком уровне»

Самедов: «ПАОК прошел «Базель». Это говорит об их высоком уровне»

8 августа 2018, 07:57
3

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов считает, что столичному клубу придется непросто в матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

Сам Александр не полетел с командой в Грецию по решению главного тренера команды Массимо Карреры.

«Всем понятно, что ПАОК очень сильная команда и сложный соперник. На предыдущей стадии они прошли «Базель», это говорит об их высоком уровне. Нам будет очень непросто в матчах с ними.

Очень обидно, что наших болельщиков не будет на гостевом матче. Но с этим ничего уже не поделаешь. Все знают, как в Греции поддерживают свои команды и давят на гостей. Тем не менее я уверен, что в ответном матче в Москве наши болельщики все компенсируют», – считает Самедов.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак» состоится в среду, 8 августа, в 20:00 по московскому времени.

Источник: Известия
Лига чемпионов ПАОК Базель Спартак Самедов Александр
Комментарии (3)
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zigbert
1533710747
Все будет зависеть от настроя.
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OfaZavr
1533712731
главное проявить свои сильные стороны и воспользоваться ошибками соперника тогда все получиться.
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С-Пб on-line
1533715315
Какой нахер базель...не преувеличивай. Главное вардар не повтори
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