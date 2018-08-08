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    Самедов: «ПАОК прошел «Базель». Это говорит об их высоком уровне»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов считает, что столичному клубу придется непросто в матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

    Сам Александр не полетел с командой в Грецию по решению главного тренера команды Массимо Карреры.

    «Всем понятно, что ПАОК очень сильная команда и сложный соперник. На предыдущей стадии они прошли «Базель», это говорит об их высоком уровне. Нам будет очень непросто в матчах с ними.

    Очень обидно, что наших болельщиков не будет на гостевом матче. Но с этим ничего уже не поделаешь. Все знают, как в Греции поддерживают свои команды и давят на гостей. Тем не менее я уверен, что в ответном матче в Москве наши болельщики все компенсируют», – считает Самедов.

    Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак» состоится в среду, 8 августа, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    08.08.2018 07:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 8 августа 2018, 11:01

      Какой нахер базель...не преувеличивай. Главное вардар не повтори

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 10:18

      главное проявить свои сильные стороны и воспользоваться ошибками соперника тогда все получиться.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 8 августа 2018, 09:45

      Все будет зависеть от настроя.

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