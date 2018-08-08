Самедов: «ПАОК прошел «Базель». Это говорит об их высоком уровне»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов считает, что столичному клубу придется непросто в матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

Сам Александр не полетел с командой в Грецию по решению главного тренера команды Массимо Карреры.

«Всем понятно, что ПАОК очень сильная команда и сложный соперник. На предыдущей стадии они прошли «Базель», это говорит об их высоком уровне. Нам будет очень непросто в матчах с ними.

Очень обидно, что наших болельщиков не будет на гостевом матче. Но с этим ничего уже не поделаешь. Все знают, как в Греции поддерживают свои команды и давят на гостей. Тем не менее я уверен, что в ответном матче в Москве наши болельщики все компенсируют», – считает Самедов.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак» состоится в среду, 8 августа, в 20:00 по московскому времени.