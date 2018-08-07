Джикия, Самедов и Мельгарехо не полетели со «Спартаком» на матч против ПАОКа

«Спартак» отправился в Салоники на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против местного ПАОКа. В Грецию вылетел 21 футболист московской команды.

Вратари: Александр Максименко, Артeм Ребров, Владислав Терешкин.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Николай Рассказов.

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Квинси Промес, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

Защитник Георгий Джикия и полузащитники Лоренцо Мельгарехо и Александр Самедов не вошли в заявку на игру с ПАОКом, поскольку не набрали стопроцентных кондиций. В ближайшие дни эти трое футболистов будут тренироваться на базе клуба в Тарасовке.

Матч ПАОК – «Спартак» состоится в среду, 8 августа, в Салониках на стадионе «Тумба». Начало – в 20:00 по московскому времени.