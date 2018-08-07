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    Джикия, Самедов и Мельгарехо не полетели со «Спартаком» на матч против ПАОКа

    «Спартак» отправился в Салоники на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против местного ПАОКа. В Грецию вылетел 21 футболист московской команды.

    Вратари: Александр Максименко, Артeм Ребров, Владислав Терешкин.

    Защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Николай Рассказов.

    Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Квинси Промес, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

    Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

    Защитник Георгий Джикия и полузащитники Лоренцо Мельгарехо и Александр Самедов не вошли в заявку на игру с ПАОКом, поскольку не набрали стопроцентных кондиций. В ближайшие дни эти трое футболистов будут тренироваться на базе клуба в Тарасовке.

    Матч ПАОК – «Спартак» состоится в среду, 8 августа, в Салониках на стадионе «Тумба». Начало – в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    07.08.2018 13:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2018, 19:07

      странно что Попов летит а Мельгарехо нет, как мне кажется он полезнее, с Джикией все понятно, а без Самедова вполне на данный момент можно обойтись.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 августа 2018, 16:55

      ничего дома они сыграют как будут готовы а так состав очень сильный выехал

      3
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 16:17

      То что не набрали кондиций Джикия и Самедов - понятно. Но почему нет Мельгарехо ?

      5
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      Рейтинг: +1847

      mahan 7 августа 2018, 14:49

      Джикия ждем очень сильно твоего возвращения в основной состав.

      1
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      Рейтинг: +187

      zubr252 7 августа 2018, 14:39

      Кутепов должен играть в основе пора уже играть.ПАОК должны пройти спокойно.

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 7 августа 2018, 14:07

      И без них должны пройти. В еврокубках-все за наших! Разорвите их хрюшки!!!

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