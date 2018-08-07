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  • Джикия, Самедов и Мельгарехо не полетели со «Спартаком» на матч против ПАОКа

Джикия, Самедов и Мельгарехо не полетели со «Спартаком» на матч против ПАОКа

7 августа 2018, 13:14
6

«Спартак» отправился в Салоники на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против местного ПАОКа. В Грецию вылетел 21 футболист московской команды.

Вратари: Александр Максименко, Артeм Ребров, Владислав Терешкин.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Николай Рассказов.

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Квинси Промес, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

Защитник Георгий Джикия и полузащитники Лоренцо Мельгарехо и Александр Самедов не вошли в заявку на игру с ПАОКом, поскольку не набрали стопроцентных кондиций. В ближайшие дни эти трое футболистов будут тренироваться на базе клуба в Тарасовке.

Матч ПАОК – «Спартак» состоится в среду, 8 августа, в Салониках на стадионе «Тумба». Начало – в 20:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Лига чемпионов ПАОК Спартак Самедов Александр Джикия Георгий Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (6)
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Чикомас
1533640023
И без них должны пройти. В еврокубках-все за наших! Разорвите их хрюшки!!!
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zubr252
1533641940
Кутепов должен играть в основе пора уже играть.ПАОК должны пройти спокойно.
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mahan
1533642579
Джикия ждем очень сильно твоего возвращения в основной состав.
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zigbert
1533647866
То что не набрали кондиций Джикия и Самедов - понятно. Но почему нет Мельгарехо ?
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Полная Канистра
1533650101
ничего дома они сыграют как будут готовы а так состав очень сильный выехал
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OfaZavr
1533658045
странно что Попов летит а Мельгарехо нет, как мне кажется он полезнее, с Джикией все понятно, а без Самедова вполне на данный момент можно обойтись.
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