Вилкова назначили на матч «Рубин» – «Зенит»

РФС опубликовал судейские назначения на матчи третьего тура РПЛ. Встречу в Казани между «Рубином» и «Зенитом» обслужит нижегородец Михаил Вилков.

10 августа (пятница)

«Урал» – «Динамо»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

11 августа (суббота)

«Енисей» – «ЦСКА»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Спартак» – «Анжи»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).

«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

12 августа (воскресенье)

«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Арсенал» – «Ахмат»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Чельцов (Москва), резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

13 августа (понедельник)

«Рубин» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).