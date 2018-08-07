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Вилкова назначили на матч «Рубин» – «Зенит»

7 августа 2018, 21:17
9

РФС опубликовал судейские назначения на матчи третьего тура РПЛ. Встречу в Казани между «Рубином» и «Зенитом» обслужит нижегородец Михаил Вилков.

10 августа (пятница)

«Урал» – «Динамо»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

11 августа (суббота)

«Енисей» – «ЦСКА»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Спартак» – «Анжи»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).

«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

12 августа (воскресенье)

«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Арсенал» – «Ахмат»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Чельцов (Москва), резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

13 августа (понедельник)

«Рубин» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Урал Динамо Енисей ЦСКА Спартак Анжи Ростов Крылья Советов Оренбург Локомотив Арсенал Ахмат Рубин Зенит Вилков Михаил
Комментарии (9)
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Qranat
1533669232
Да уж... Вилков за два прошлых сезона, работал на зените 6 (!!!) раз и все матчи питерские выиграли, не имея при этом преимущества. Этот господин со свистком, поставил в ворота соперников 2 пенальти дал 2 красных и полутора десятков желтых, посадив соперников питерских на свисток... Судите сами: Зенит - Динамо 2-1 (пенальти гостям), Краснодар - Зенит 0-2, Зенит-Спартак 5-1 (1 красная + 4 ж), Локомотив - Зенит 0-2 (4 желтых гостям уже в первом тайме), Оренбург - Зенит 0-1 (спорный пеналь), Зенит - Уфа 2- 0. Чего ждать "Рубину" в перенесенном Газпромом матче, с таким арбитром, не подскажете ? Видимо, команда уже дана - очередь становиться чемпионом пришла к питерским ??? Ничего не меняется в нашем "честном" чемпионате имени Мутко (В.Боаш).... Вроде бы и руководитель СД новый (А.Егоров), а кабинетные решения не умирают ?
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Гуус
1533674704
Мой прогноз таков на этот тур: Урал 0-1 Динамо енисей 1-0 цска спартак 5-0 анжи ростов 2-0 КС оренбург 0-1 локо арсенал 1-1 ахмат Рубин 2-1 зенит
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Chernyi Lis
1533731211
надо же его!!!!! поставить на матч с зенитом..(((
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