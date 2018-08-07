Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вилкова назначили на матч «Рубин» – «Зенит»

    РФС опубликовал судейские назначения на матчи третьего тура РПЛ. Встречу в Казани между «Рубином» и «Зенитом» обслужит нижегородец Михаил Вилков.

    10 августа (пятница)

    «Урал» – «Динамо»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    11 августа (суббота)

    «Енисей» – «ЦСКА»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    «Спартак» – «Анжи»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).

    «Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

    12 августа (воскресенье)

    «Оренбург» – «Локомотив»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    «Арсенал» – «Ахмат»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Чельцов (Москва), резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

    13 августа (понедельник)

    «Рубин» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2018 21:17
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 8 августа 2018, 15:26

      надо же его!!!!! поставить на матч с зенитом..(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 7 августа 2018, 23:45

      Мой прогноз таков на этот тур:
      Урал 0-1 Динамо
      енисей 1-0 цска
      спартак 5-0 анжи
      ростов 2-0 КС
      оренбург 0-1 локо
      арсенал 1-1 ахмат
      Рубин 2-1 зенит

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +206

      Predator_utm > Гуус 13 августа 2018, 19:17

      слабенький из тебя прогнозист,не одного плюса)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      Qranat 7 августа 2018, 22:13

      Да уж... Вилков за два прошлых сезона, работал на зените 6 (!!!) раз и все матчи питерские выиграли, не имея при этом преимущества. Этот господин со свистком, поставил в ворота соперников 2 пенальти дал 2 красных и полутора десятков желтых, посадив соперников питерских на свисток... Судите сами: Зенит - Динамо 2-1 (пенальти гостям), Краснодар - Зенит 0-2, Зенит-Спартак 5-1 (1 красная + 4 ж), Локомотив - Зенит 0-2 (4 желтых гостям уже в первом тайме), Оренбург - Зенит 0-1 (спорный пеналь), Зенит - Уфа 2- 0. Чего ждать "Рубину" в перенесенном Газпромом матче, с таким арбитром, не подскажете ? Видимо, команда уже дана - очередь становиться чемпионом пришла к питерским ??? Ничего не меняется в нашем "честном" чемпионате имени Мутко (В.Боаш).... Вроде бы и руководитель СД новый (А.Егоров), а кабинетные решения не умирают ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Qranat 7 августа 2018, 22:41

      так это же его хлеб иначе с голоду помрёт

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > Qranat 8 августа 2018, 01:40

      Потому что они грубо и грязно играли, сели поентому на свисток, причем сами сели своей Костоломотив игрой, а преимущества не было потому что жлобье ломало наших ребят , но ты бы хотел чтобы ещё и судья не свистел, чтобы и ломали и ничего им не было, своего казачка хотел бы, вот бы была потеха , да ? Ненавистное бабло было бы и сломано и побеждено и соколики твои без карточек, такой у вашего днища план , да ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb > Qranat 8 августа 2018, 09:31

      Ооххх, если так...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Qranat 8 августа 2018, 09:47

      че статистику ведешь и все подмечаешь смешной ты чел

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 > Qranat 8 августа 2018, 10:16

      Бред сумасшедшего... Так можно привязать Лапочкина и Левникова к Спартаку и, кстати, не только их, Безбородова к Ахмату и так далее...

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11