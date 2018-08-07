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    Капитан ПАОКа: «Со «Спартаком» будет сложнее, чем с «Базелем». Но у нас хорошие шансы»

    Капитан ПАОКа Димитриос Пелкас заявил, что его команде придется непросто в матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком». При этом полузащитник подчеркнул, что у греков хорошие шансы на выход в следующий этап турнира.

    «Наша философия – сегодняшний день. Думаем только об игре со «Спартаком». Мы рады, что прошли этот раунд отбора Лиги чемпионов. Глобально наша цель – групповой этап Лиги чемпионов. При этом думаем только о конкретном матче со «Спартаком».

    С «Базелем» было непросто, но мы сумели его пройти. А со «Спартаком» нам придется еще сложнее, потому что это уже следующий раунд, но у нас хорошие шансы. Соперник опытный, но я бы не сказал, что этого опыта намного больше, чем у нас. Отдадимся игре на сто процентов», – сказал Пелкас.

    Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов ПАОК по сумме двух матчей победил «Базель» со счетом 5:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2018 13:57
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 19:59

      Шансы ,они у всех есть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2018, 19:15

      пока это только на словах, игра покажет)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 августа 2018, 16:50

      задолбали своим геройством и хвастовством всё это игра слов помалкивал бы Игра рассудит кто есть кто

      3
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