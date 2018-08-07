Капитан ПАОКа: «Со «Спартаком» будет сложнее, чем с «Базелем». Но у нас хорошие шансы»

Капитан ПАОКа Димитриос Пелкас заявил, что его команде придется непросто в матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком». При этом полузащитник подчеркнул, что у греков хорошие шансы на выход в следующий этап турнира.

«Наша философия – сегодняшний день. Думаем только об игре со «Спартаком». Мы рады, что прошли этот раунд отбора Лиги чемпионов. Глобально наша цель – групповой этап Лиги чемпионов. При этом думаем только о конкретном матче со «Спартаком».

С «Базелем» было непросто, но мы сумели его пройти. А со «Спартаком» нам придется еще сложнее, потому что это уже следующий раунд, но у нас хорошие шансы. Соперник опытный, но я бы не сказал, что этого опыта намного больше, чем у нас. Отдадимся игре на сто процентов», – сказал Пелкас.

Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов ПАОК по сумме двух матчей победил «Базель» со счетом 5:1.