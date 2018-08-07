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  • Капитан ПАОКа: «Со «Спартаком» будет сложнее, чем с «Базелем». Но у нас хорошие шансы»

Капитан ПАОКа: «Со «Спартаком» будет сложнее, чем с «Базелем». Но у нас хорошие шансы»

7 августа 2018, 13:57
3

Капитан ПАОКа Димитриос Пелкас заявил, что его команде придется непросто в матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком». При этом полузащитник подчеркнул, что у греков хорошие шансы на выход в следующий этап турнира.

«Наша философия – сегодняшний день. Думаем только об игре со «Спартаком». Мы рады, что прошли этот раунд отбора Лиги чемпионов. Глобально наша цель – групповой этап Лиги чемпионов. При этом думаем только о конкретном матче со «Спартаком».

С «Базелем» было непросто, но мы сумели его пройти. А со «Спартаком» нам придется еще сложнее, потому что это уже следующий раунд, но у нас хорошие шансы. Соперник опытный, но я бы не сказал, что этого опыта намного больше, чем у нас. Отдадимся игре на сто процентов», – сказал Пелкас.

Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов ПАОК по сумме двух матчей победил «Базель» со счетом 5:1.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак ПАОК Пелкас Димитриос
Комментарии (3)
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1533649858
задолбали своим геройством и хвастовством всё это игра слов помалкивал бы Игра рассудит кто есть кто
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OfaZavr
1533658507
пока это только на словах, игра покажет)
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zigbert
1533661184
Шансы ,они у всех есть.
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