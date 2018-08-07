Дела по ДТП с участием Смолова переданы в суд. Ему грозит штраф, лишение прав на год или арест на 15 суток

Дела по ДТП с участием нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова были переданы в суд.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа футболист разбил принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition, повредив дорожное ограждение стоимостью 58 тысяч рублей.

«После составления административных материалов дела были переданы в суд», – сообщили в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю.

В отношении Смолова были составлены административные материалы по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП) – они предусматривают наложение административного штрафа, лишение водительских прав сроком до одного года или административный арест на срок до 15 суток.