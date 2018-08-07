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  • Дела по ДТП с участием Смолова переданы в суд. Ему грозит штраф, лишение прав на год или арест на 15 суток

Дела по ДТП с участием Смолова переданы в суд. Ему грозит штраф, лишение прав на год или арест на 15 суток

7 августа 2018, 11:05
23

Дела по ДТП с участием нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова были переданы в суд.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа футболист разбил принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition, повредив дорожное ограждение стоимостью 58 тысяч рублей.

«После составления административных материалов дела были переданы в суд», – сообщили в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю.

В отношении Смолова были составлены административные материалы по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП) – они предусматривают наложение административного штрафа, лишение водительских прав сроком до одного года или административный арест на срок до 15 суток.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (23)
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VVM1964
1533629280
Ага , вот прям арест на 15 суток , окститесь господа - мы в России .
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Yarrom89
1533629355
Какой арест? о чем вообще, даже прав не лишат, максимум штраф.
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KOLBIS
1533629873
Мой номер 245,на телогреечке печать....Ой нет 10...
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84aivengo
1533630356
смолова понесло не в ту степь.... причем основательно
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Caniggia
1533630764
Две недели общественных работ ему надо влепить, драить уличные сортиры.
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Футурист
1533632885
вообще то за оставление места ДТП - лишение ВУ без вариантов..Никаких "ИЛИ...ИЛИ" нет
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ArReal
1533636474
Уже бы не смешили людей-и так понятно, что ничем это не закончится!
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ЮНик
1533636631
Всё ограничится совместным фото Феди на фоне улыбающихся и заискивающих перед ним судейских и полицейских. " С самим Смоловым рядом. С заслуженным мастером спорта!"- будут они через 30 лет рассказывать внукам.
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zigbert
1533647180
Штраф может заплатит ,остальное лишнее.
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OfaZavr
1533657789
так то бы по хорошему ему не помешало 15 суток, подумать и переосмыслить все основательно. но конечно же этого не будет, даже прав скорее всего не лишат.
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