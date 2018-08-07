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    Дела по ДТП с участием Смолова переданы в суд. Ему грозит штраф, лишение прав на год или арест на 15 суток

    Дела по ДТП с участием нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова были переданы в суд.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа футболист разбил принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition, повредив дорожное ограждение стоимостью 58 тысяч рублей.

    «После составления административных материалов дела были переданы в суд», – сообщили в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю.

    В отношении Смолова были составлены административные материалы по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП) – они предусматривают наложение административного штрафа, лишение водительских прав сроком до одного года или административный арест на срок до 15 суток.

    Источник: Р-Спорт

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    07.08.2018 11:05
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2018, 19:03

      так то бы по хорошему ему не помешало 15 суток, подумать и переосмыслить все основательно. но конечно же этого не будет, даже прав скорее всего не лишат.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 августа 2018, 17:39

      Если перейдёт в " Локо" персональной чартерной электричкой будет пользоваться. Можно лишать прав на год, пусть сменит транспорт...

      1
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > altair2004 7 августа 2018, 18:34

      Я тоже так полагаю, что "Локо" предложит ему "личку в 2-2, 5 ляма. В " Краснодаре" у него 2,9 ляма

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 7 августа 2018, 16:36

      Да штраф только будет!

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 7 августа 2018, 16:21

      Так-так, а вот о последнем поподробнее :)

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 16:06

      Штраф может заплатит ,остальное лишнее.

      2
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      Рейтинг: +616

      smersh45 7 августа 2018, 14:14

      на сутки

      1
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 7 августа 2018, 13:25

      Петросян отдыхает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 7 августа 2018, 13:10

      Всё ограничится совместным фото Феди на фоне улыбающихся и заискивающих перед ним судейских и полицейских. " С самим Смоловым рядом. С заслуженным мастером спорта!"- будут они через 30 лет рассказывать внукам.

      4
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 7 августа 2018, 13:07

      Уже бы не смешили людей-и так понятно, что ничем это не закончится!

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 7 августа 2018, 13:05

      Будет штраф и всё)

      0
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