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    Кокорин: «В моей жизни Дзюбы и так очень много. Если слушать его еще и в машине – голова лопнет!»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением об участии партнера по команде Артема Дзюбы в озвучивании Яндекс.Навигатора.

    «Узнал об этом на базе. Но в моей жизни Артема и так очень много, и я хорошо знаю дороги Питера, так что пока не установил.

    У меня из 24 часов в сутках в 18 присутствует Артем – в телефоне, везде. Поэтому если слушать его еще и в машине – у меня голова лопнет! (смеется).

    Но Андрей Лунев мне показывал, там интересные фразы, какие-то шутки, так что рекомендую», – сказал Кокорин.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.08.2018 09:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 августа 2018, 17:22

      беруши в уши и нету его

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 7 августа 2018, 11:23

      Ну, не пьет Дзюба шампанского)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      oleg32ru 7 августа 2018, 10:12

      С Мамаевым лучше

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 7 августа 2018, 09:35

      Кто поставил, вопрос: как расход топлива, не увеличился?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > С-Пб on-line 7 августа 2018, 10:48

      Машина отказывается быстро ехать, иногда подпрыгивает в пробках и расталкивает соседей..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > AHTUNGBOL 10 августа 2018, 14:03

      Деньги не пропадают?

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 августа 2018, 09:32

      Опять эта троица мелькнула...

      2
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