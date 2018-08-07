Кокорин: «В моей жизни Дзюбы и так очень много. Если слушать его еще и в машине – голова лопнет!»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением об участии партнера по команде Артема Дзюбы в озвучивании Яндекс.Навигатора.

«Узнал об этом на базе. Но в моей жизни Артема и так очень много, и я хорошо знаю дороги Питера, так что пока не установил.

У меня из 24 часов в сутках в 18 присутствует Артем – в телефоне, везде. Поэтому если слушать его еще и в машине – у меня голова лопнет! (смеется).

Но Андрей Лунев мне показывал, там интересные фразы, какие-то шутки, так что рекомендую», – сказал Кокорин.