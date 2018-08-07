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  • Кокорин: «В моей жизни Дзюбы и так очень много. Если слушать его еще и в машине – голова лопнет!»

Кокорин: «В моей жизни Дзюбы и так очень много. Если слушать его еще и в машине – голова лопнет!»

7 августа 2018, 09:07
7

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением об участии партнера по команде Артема Дзюбы в озвучивании Яндекс.Навигатора.

«Узнал об этом на базе. Но в моей жизни Артема и так очень много, и я хорошо знаю дороги Питера, так что пока не установил.

У меня из 24 часов в сутках в 18 присутствует Артем – в телефоне, везде. Поэтому если слушать его еще и в машине – у меня голова лопнет! (смеется).

Но Андрей Лунев мне показывал, там интересные фразы, какие-то шутки, так что рекомендую», – сказал Кокорин.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Лунев Андрей
Комментарии (7)
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KOLBIS
1533623553
Опять эта троица мелькнула...
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С-Пб on-line
1533623719
Кто поставил, вопрос: как расход топлива, не увеличился?
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oleg32ru
1533625948
С Мамаевым лучше
Ответить
bzfar
1533630184
Ну, не пьет Дзюба шампанского)))
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Полная Канистра
1533651751
беруши в уши и нету его
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