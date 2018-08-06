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    Дзюба озвучил приложение Яндекс.Навигатор

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба стал голосом сервиса Яндекс.Навигатор. Футболист записал более 120 фраз для озвучивания популярного приложения.

    «В России Яндекс.Навигатором ежемесячно пользуется более 16 миллионов человек, и мы хотим, чтобы каждый мог выбрать диктора по душе.

    Болельщики сборной наверняка оценят голосовые подсказки Артема Дзюбы, а в скором времени в приложении появятся еще несколько новых дикторов», – сообщил руководитель Яндекс.Навигатора Михаил Высоковский.

    Например, о построенном маршруте приложение сообщает голосом Дзюбы – «Неплохой для нас жребий. Едем», о камере видеонаблюдения – «Как у Черчесова — не забалуешь. Впереди камера», о дорожных работах – «Прострел не выйдет — впереди дорожные работы» (о ремонте дороги).

    Данное сотрудничество проходит под эгидой Комитета по маркетингу Российского футбольного союза.

    Источник: YouTube

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    06.08.2018 10:42
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 7 августа 2018, 11:44

      Пора ему завязывать с футболом и стать ведущим передачи "время покажет". У него это хорошо получается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 6 августа 2018, 15:37

      "Закрывайте свои шкафчики - впереди пост ГАИ"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 6 августа 2018, 13:26

      народ советует сменить пароли в Яндекс. Кошелек и чем быстрее, тем лучше:)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 6 августа 2018, 13:09

      ЗМС в футболке Франции ходит , красавчик .... скоро он будет мэром Москвы ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 6 августа 2018, 13:04

      Ну точность у него так себе. И это я не о навигаторе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33449

      oyabun 6 августа 2018, 12:39

      Идиотские фразы подобрали для озвучки Артемом. Засоряют эфир, как говорят в авиации. Для себя выбрал озвучку от Василия Уткина.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 6 августа 2018, 12:23

      И снялся в рекламе лесозаготовительной компании с девизом"В каждую семью по бревну"...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4881

      алдан2014 6 августа 2018, 11:53

      Страна нашла своих героев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      chegevaro 6 августа 2018, 11:19

      При входе в приложение - теперь слышен звук попадания мяча в дерево

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 6 августа 2018, 11:18

      Кончится эта затея Артемкиными словами: "Яндекс - так себе навигаторишка".

      6
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