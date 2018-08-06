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Дзюба озвучил приложение Яндекс.Навигатор

6 августа 2018, 10:42
16

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба стал голосом сервиса Яндекс.Навигатор. Футболист записал более 120 фраз для озвучивания популярного приложения.

«В России Яндекс.Навигатором ежемесячно пользуется более 16 миллионов человек, и мы хотим, чтобы каждый мог выбрать диктора по душе.

Болельщики сборной наверняка оценят голосовые подсказки Артема Дзюбы, а в скором времени в приложении появятся еще несколько новых дикторов», – сообщил руководитель Яндекс.Навигатора Михаил Высоковский.

Например, о построенном маршруте приложение сообщает голосом Дзюбы – «Неплохой для нас жребий. Едем», о камере видеонаблюдения – «Как у Черчесова — не забалуешь. Впереди камера», о дорожных работах – «Прострел не выйдет — впереди дорожные работы» (о ремонте дороги).

Данное сотрудничество проходит под эгидой Комитета по маркетингу Российского футбольного союза.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (16)
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VVS1985
1533541933
Прям сейчас обновляю Яндекс навигатор)))
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Eddyson
1533542265
Из дзюбы пытаются дальше лепить пример для подражания тысяч мальчишек по стране. Зачем? Ведь все они с помощью гугла рано или поздно найдут информацию о человеческих качествах этого индивида. И какой вывод сделают для себя? Что воровать у товарища по команде это нормально? Что обс***ть людей, которые в тебя вложили немало сил и средств - это путь к успеху? Что можно много говорить и не отвечать за свои слова - это путь к процветанию? На ЧМ в команде дзюба не был самым ценным игроком. Он просто рядом не валялся с Фернандесом, Черышевым, Акинфеевым. Но самая раскручиваемая медийная пустышка, как многие в нашем шоу-бизнесе. Что за "папик" оплачивает сей банкет?
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serppion
1533543500
Кончится эта затея Артемкиными словами: "Яндекс - так себе навигаторишка".
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chegevaro
1533543555
При входе в приложение - теперь слышен звук попадания мяча в дерево
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KOLBIS
1533547429
И снялся в рекламе лесозаготовительной компании с девизом"В каждую семью по бревну"...
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oyabun
1533548357
Идиотские фразы подобрали для озвучки Артемом. Засоряют эфир, как говорят в авиации. Для себя выбрал озвучку от Василия Уткина.
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Добрый Бобер
1533549846
Ну точность у него так себе. И это я не о навигаторе.
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Derzkiy1
1533550144
ЗМС в футболке Франции ходит , красавчик .... скоро он будет мэром Москвы ?
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TihonAlt
1533551180
народ советует сменить пароли в Яндекс. Кошелек и чем быстрее, тем лучше:)
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kvm
1533559040
"Закрывайте свои шкафчики - впереди пост ГАИ"
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