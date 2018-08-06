Дзюба озвучил приложение Яндекс.Навигатор

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба стал голосом сервиса Яндекс.Навигатор. Футболист записал более 120 фраз для озвучивания популярного приложения.

«В России Яндекс.Навигатором ежемесячно пользуется более 16 миллионов человек, и мы хотим, чтобы каждый мог выбрать диктора по душе.

Болельщики сборной наверняка оценят голосовые подсказки Артема Дзюбы, а в скором времени в приложении появятся еще несколько новых дикторов», – сообщил руководитель Яндекс.Навигатора Михаил Высоковский.

Например, о построенном маршруте приложение сообщает голосом Дзюбы – «Неплохой для нас жребий. Едем», о камере видеонаблюдения – «Как у Черчесова — не забалуешь. Впереди камера», о дорожных работах – «Прострел не выйдет — впереди дорожные работы» (о ремонте дороги).

Данное сотрудничество проходит под эгидой Комитета по маркетингу Российского футбольного союза.