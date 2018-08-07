Бенитес: «Рад приходу Рондона. Мы искали опытного нападающего»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес положительно оценил трансфер 28-летнего нападающего Саломона Рондона, который был арендован у «Вест Бромвича» на один сезон.

«Я рад приходу Рондона. Когда мы искали варианты для усиления нападения, основным критерием был опыт.

У этого игрока он достаточен, ведь он уже некоторое время играет в Премьер-лиге. Он вместе с Муто разнообразит нашу игру в атаке и повысит конкуренцию между нападающими. Это всегда положительно сказывается на команде», – заявил Бенитес.

В прошлом сезоне Рондон провел за «Вест Бромвич» 40 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи. Всего на счету нападающего 120 матчей за «Вест Бромвич» и 27 голов.

В России Рондон играл за «Рубин» и «Зенит».