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    Бенитес: «Рад приходу Рондона. Мы искали опытного нападающего»

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес положительно оценил трансфер 28-летнего нападающего Саломона Рондона, который был арендован у «Вест Бромвича» на один сезон.

    «Я рад приходу Рондона. Когда мы искали варианты для усиления нападения, основным критерием был опыт.

    У этого игрока он достаточен, ведь он уже некоторое время играет в Премьер-лиге. Он вместе с Муто разнообразит нашу игру в атаке и повысит конкуренцию между нападающими. Это всегда положительно сказывается на команде», – заявил Бенитес.

    В прошлом сезоне Рондон провел за «Вест Бромвич» 40 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи. Всего на счету нападающего 120 матчей за «Вест Бромвич» и 27 голов.

    В России Рондон играл за «Рубин» и «Зенит».

    Источник: ФК «Ньюкасл»

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    07.08.2018 06:43
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